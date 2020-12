Podrían ejecutar orden de aprehensión contra Alonso Ancira; revocaron su amparo de suspensión en España

Desde julio de 2019, Alonso Ancira ha presentado un juicio de amparo ante el Juzgado Octavo contra la orden de aprehensión y la ejecución de Agronitrogenados. (Foto: EFE)

Alonso Ancira Elizondo, dueño de Altos Hornos de México (AHMSA) cuenta con una orden de aprehensión en su contra que, tras haber revocado el amparo que interpuso, podrá ser librada en cuanto España lo entregue a México.

Anteriormente, el empresario relacionado con el caso del ex director de Pemex Emilio Lozoya, promovió un amparo con el que obtuvo suspensión provisional de la detención por los cargos de operaciones con recursos de procedencia ilícita. De acuerdo con el periódico Milenio, una juez en España revocó la suspensión en vista de que Ancira omitió precisar su situación jurídica en el país europeo desde el 6 de noviembre del 2020.

Por esa razón se le habrían negado el recurso de súplica. El Ministerio Público de la República habría indicado en la Sala Penal de Audiencia Nacional de España. Según el expediente obtenido por el medio mexicano:

En la misma fecha (6 de noviembre), agentes de la policía nacional española procedieron a su detención e internamiento en el centro penitenciario de Mallorca; y, el 11 de noviembre siguiente, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ratificó la prisión provisional del quejoso como medida cautelar para garantizar que no se dé a la fuga

Además se ordenó su búsqueda, detención, ingreso a prisión y la devolución del millón de euros que otorgó para gozar de su libertad. Por otro lado, se negó la suspensión definitiva, lo que significa que el dueño de AHMSA ya no cuenta con protección para impedir que sea detenido y ,posteriormente, extraditado.

El Tribunal Colegiado precisó que si llegasen a cambiar las circunstancias jurídicas del acusado y aun no se emite una sentencia resolutoria en México, Ancira podría pedir otra vez la suspensión.

Desde julio de 2019, Alonso Ancira ha presentado un juicio de amparo ante el Juzgado Octavo contra la orden de aprehensión y la ejecución de Agronitrogenados.

El pasado 26 de noviembre de 2019, el juez le negó el amparo y contra esta acción presentó un recurso de revisión que fue resuelto por el Tercer Tribunal Colegiado en materia penal el 13 de octubre de 2020.

En cumplimiento a esa resolución el juez confirmó la eliminación de la orden de aprehensión por el caso Anitrogenados.

Ante este contexto, el mismo juez Segundo de Distrito consideró que quien debe resolver el nuevo amparo del empresario contra la omisión de la SRE, sería el juez Octavo, así que le envió el expediente a dicha autoridad.

Además, a inicios de noviembre Ancira reveló que está dispuesto a devolver al Estado mexicano USD 200 millones de la planta de fertilizantes inservible que vendió en 2014 a la petrolera estatal Pemex.

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, ha exigido varias veces a Ancira, conocido como el Rey del Acero, que devuelva el supuesto sobrecosto con el que vendió la inservible planta Agronitrogenados, un caso por el que está procesado tanto él como el exdirector de Pemex Emilio Lozoya.

“Desde que apareció Lozoya ya no le importa y me empezó a atacar a mí; que le pagara los USD 200 millones y que me perdonaba. Oiga, yo estoy dispuesto a pagárselos, nada más que me diga dónde”, dijo Ancira en una entrevista con el periodista mexicano Carlos Loret de Mola.

