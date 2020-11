Los despilfarros de Peña Nieto: pagó un millón de dólares al estratega político venezolano, JJ Rendón

Imagen de archivo. (Foto: EFE/Jorge Núñez)

Poco a poco siguen saliendo a la luz partes importantes de la ampliación de declaraciones realizada por el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, a la Fiscalía General de la República (FGR), con fecha del 8 de octubre pasado.

En ella, Lozoya Austin aseguró que el estratega político venezolano, Juan José Rendón -conocido como JJ Rendón-, cobró más de un millón de dólares por asesorar la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto, así lo publicó este martes el diario Milenio.

El venezolano fue parte del equipo de consultores extranjeros que fueron contratados, con dinero de la constructora brasileña Odebrecht, para las elecciones de 2012.

En su ampliación de declaración ministerial, Emilio Lozoya reveló el monto que se le tenía que entregar a JJ Rendón por sus servicios.

Juan José Rendón (Foto: EFE)

“Yo conocí al asesor electoral JJ Rendón y a Peter Schechter. Ambos venían con frecuencia, durante la campaña y ambos me solicitaban acelerar los pagos por sus servicios. En el caso de JJ Rendón, recuerdo que me mencionó que la deuda con él era superior a un millón de dólares”, dijo Lozoya Austin.

El exdirector de Pemex, precisó que el encuentro con el famoso estratega político, ocurrió en un departamento propiedad del venezolano, en la Ciudad de México.

“El encuentro al que hago referencia se llevó a cabo en un departamento que él tenía en Ciudad de México. Ahí asistí por instrucciones de Luis Videgaray Caso, quien — recuerdo— me llamó y me exigió, en tono amenazante, cumplir con este compromiso, ya que estaba la palabra de Enrique Peña Nieto de por medio”, relató.

Por otra parte y en la misma ampliación de declaraciones, Lozoya Austin aseguró que quien fuera secretario de Hacienda en el sexenio de Enrique Peña Nieto, y que, en algún momento fue su gran amigo, Luis Videgaray, buscaba la presidencia de la República.

Para conseguir la nominación, el también ex canciller no reparó en gastos y contrató, con recursos públicos, al prestigiado consultor italiano Peter Schechter para posicionar su imagen. Schechter trabajó como asesor en la campaña presidencial de Peña, por instrucción de Videgaray.

Imagen de archivo. (Foto: REUTERS/Henry Romero)

“Una vez que entró en funciones el nuevo gobierno, Videgaray me volvió a pedir la contratación de Schechter para reanudar una asesoría personal sobre sus posibilidades para ser el siguiente candidato a la Presidencia", señala la declaración de Lozoya Austin.

“Mi respuesta fue que no era posible, ya que las actividades de Schechter no eran compatibles con las de Pemex; sin embargo, tengo conocimiento que Videgaray sí lo contrató, porque Schechter me informaba cuando venía a México y me relató su relación contractual”, señaló Emilio Lozoya, en su ampliación de declaraciones.

“Schechter me comentaba que trabajaba intensamente con Videgaray en relación con las líneas de corte político y estrategias para posicionarlo de cara a su futura candidatura y, al mismo tiempo, elevar la imagen de México en el extranjero”, abundó.

Lozoya habría asegurado, además, que Schechter era el “asesor electoral personal” de Videgaray, quien también fue secretario de Relaciones Exteriores en el gobierno anterior, y que se reunía con él una vez al mes. El italiano habría puesto en contacto a Luis Videgaray con Jared Kushner, yerno del presidente estadounidense, Donald Trump.

La semana pasada la Fiscalía General de la República (FGR) acusó de “traición a la patria” al funcionario más poderoso en el gobierno de Enrique Peña Nieto, en el marco del caso de corrupción en torno a la constructora brasileña Odebrecht. Videgaray habría utilizado fondos públicos, además, para lograr contratos.

