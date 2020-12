“¿De qué país habla el presidente?”: Brozo y Loret criticaron los dos años de “Andresmanuelandia”

El periodista Carlos Loret de Mola y el comediante Víctor Trujillo, mejor conocido como “Brozo”, volvieron a causar polémica este miércoles en redes sociales luego de que compartieron su nueva cápsula para el portal LatinUs, donde dialogaron acerca de los dos primeros años del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Esta vez el lugar de filmación fue una banca de la Plaza de la Liberación, justo al frente del Teatro Degollado, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Cabe mencionar que dicha entidad es administrada por Enrique Alfaro Ramírez, uno de los gobernadores más contestatarios a la llamada “Cuarta Transformación”, encabezada por López Obrador.

“¿En qué momento llegan los dos años (del gobierno de AMLO)?”, preguntó el periodista para luego responderse:

¡En el peor! (...) Corrupción, inseguridad, crisis económica y pandemia. En medio de cuatro crisis llegan los dos años de gobierno

La filmación fue frente al Teatro Degollado de Guadalajara, Jalisco (Foto: Captura de pantalla)

De acuerdo con De Mola, México es uno de los peores países en el control de la pandemia de coronavirus (COVID-19) en todos los rubros: contagios, muertes, pruebas realizadas, apoyos económicos y medidas sanitarias, lo que ha alarmado a la Organización Mundial de la Salud (OMS).

“El Gobierno está para responder, para eso se pagan impuestos (...) ya sea una inundación, un sismo o una pandemia”, replicó el payaso.

También criticaron los dichos del presidente en los que expresó que a estas fechas, los mexicanos gozarían un sistema de salud como el de Dinamarca y se viviría en condiciones de paz y seguridad.

“¿De qué país habla el presidente?”, volvió a cuestionar el periodista. “De su país, de Andresmanuelandía” , contestó Brozo.

Por lo menos una vez al mes realizan capsulas donde discuten sobre la gestión de AMLO (Foto: Captura de pantalla)

El comediante criticó que las conferencias del presidente sean un medio de propaganda, que utiliza para señalar quiénes lo atacan “como si él fuera la victima”:

Somos (población) la terapia psicológica más cara del p*** mundo

Por otra parte, discutieron sobre la Guía Ética para la Transformación de México presentada hace unos días por López Obrador, en la que concluyeron que quien no la respeta es el mismo mandatario.

“Lo que dice sobre el respeto a la diferencia, si hay un personaje en este país que no respeta las diferencias, que ante cualquier diferencia lo único que hace es insultar, es él”, sostuvo Loret de Mola.

Al finalizar su cápsula, Brozo abordó la parte trasera de una camioneta, haciendo referencia a la visita que realizó el presidente a Tabasco donde dijo “No me puedo mojar nada más para la foto”, acción a la que Loret respondió: “El problema no es que sus pies no toquen el agua, si no que hace dos años sus pies dejaron de tocar la tierra” .

Este martes 1 de diciembre circularon en redes sociales un video en el que algunos transeúntes de la Plaza la Liberación se molestaron por la filmación de esta capsula, ya que presuntamente se acordonó una parte y se utilizó elementos de la policía.

“Para eso están comiendo el chayote, puercos”, se escucha gritar a una mujer.

Una vez que se dio a conocer el video, los usuarios en redes sociales comenzaron a criticar el permiso que tuvieron Brozo y Loret de Mola para cerrar la plaza en medio de la pandemia por coronavirus que atraviesa el país. Sobre todo, luego de que el Estado implementó medidas más estrictas para evitar la propagación del virus.

