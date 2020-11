Guía Ética para la Transformación de México: aquí puedes consultar el documento completo

En la Imagen, el Presidente de México. (Foto: Presidencia)

Una serie de valores y principios es lo que el mandatario de México, Andrés Manuel López Obrador, presentó esta mañana durante su conferencia matutina. Se trata de la Guía Ética para la Transformación de México, que será distribuida entre beneficiarios de programas sociales.

El documento, producto de consultas, discusiones y reflexiones colectivas, que se recopilaron con la participación de mucha gente desde hace dos años podrá consultarse vía internet.

Este es el link para poder consultarla: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/594790/GMX_GUIA_ETICA.pdf .

Desde Palacio Nacional, AMLO reveló la llamada Guía Ética, documento que busca tener una transformación en el país, y explicó en qué consiste.

Según López Obrador, un determinado grupo de su Gobierno se dedicó a investigar y realizar entrevistas, para poder sacar los valores que consideraron pertinentes emitir ante la ciudadanía a través de la Guía Ética para la Transformación de México.

La comitiva que elaboró los preceptos para fortalecer los llamados valores nacionales, culturales y espirituales fueron: Jesús Ramírez Cuevas, Verónica Velasco Aranda, Enrique Galván Ochoa, Agustín Ortiz Pinchetti, Margarita González y Pedro Miguel.

El mandatario afirmó que en el país, no solo hay una crisis económica o material, sino también una crisis por pérdida de valores: “culturales, morales, espirituales”.

El proyecto comenzó desde el 26 de noviembre de 2018, por petición de AMLO, donde una comitiva especial inició con el lanzamiento de una convocatoria para establecer el diálogo y en dos años se llevaron a cabo al menos 50 foros sobre temas de ética.

La idea es imprimir la guía y entregarla a ocho millones de adultos mayores, quienes de manera voluntaria transmitan el contenido de la misma.

Su objetivo es reducir la acción de perseguir delitos. El documento es una referencia para la reflexión, se empleará como un acuerdo y no de la imposición.

Estos son los 20 principios y valores:

1.-Respeto a la diferencia: evitemos imponer “nuestro mundo” al mundo de los demás.

2.-De la vida: no hay nada más valioso que la vida, la libertad y seguridad de las personas.

3.-De la dignidad: no se debe humillar a nadie.

4.-De la libertad: la paz y libertad son inseparables. Nadie puede estar en paz sin libertad.

5.-Del amor: el amor al prójimo es la esencia del humanismo.

6.-Del sufrimiento y el placer: no hay mayor alegría que la felicidad de los demás.

7.-Del pasado y futuro: quien no sabe de dónde viene, difícilmente sabe a dónde va.

8.-De la gratitud: el agradecimiento es la mayor virtud en una persona.

9.-Del perdón: el perdón libera a quien lo otorga y a quien lo recibe.

10.-De la redención: no se debe enfrentar el mal con el mal.

11.-De la igualdad: la buena ley de moderar la opulencia y la indigencia; no puede haber trato igual entre desiguales.

12.-De la verdad, la palabra y la confianza: no mentir, no robar y no traicionar.

13.-De la fraternidad: ser fraterno es hacer propios los problemas de los demás.

14.-De las leyes y la justicia: al margen de la ley, nada; por encima de la ley, nadie. Todo por la razón y el derecho; nada por la fuerza.

15.-De la autoridad y el poder: el poder sólo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás.

16.-Del trabajo: hay una satisfacción al tener uno y disfrutarlo.

17.-De la riqueza: no es más rico el que tiene más sino el más generoso.

18.-De los acuerdos: que los compromisos se cumplan.

19.-De la familia: es la principal institución de seguridad social en el país.

20.- De los animales las plantas y las cosas: al cuidar el aire, agua, tierra, plantas, animales y cosas, nos cuidamos todos.

Según la guía, lo que se buscará es establecer comportamientos para vivir en armonía, facilita acuerdos e impulsa a la sociedad para una mejor convivencia.

Según la comitiva encargada de llevar a cabo el libreto, se desarrolló bajo una serie de foros que fueron impartidos en iglesias, escuelas como UNAM o UAM, además de que participaron 130 organizaciones civiles.

Se basa en el documento que elaboró Alfonso Reyes y se imprimirán varios ejemplares para que lleguen hasta el hogar de los adultos mayores.

