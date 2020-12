La ira otra vez: Eduardo Yáñez podría recibir una nueva demanda tras despedir a su asistente personal

El actor habría tenido una discusión con su ayudante y habría intercambiado comentarios agresivos con él (Foto: Instagram @eduardoyanezofc)

El actor Eduardo Yáñez estaría pasando por malos momentos luego de que podría recibir una demanda de despido injustificado en contra de un asistente al que despidió y que formaba parte de su equipo de confianza.

Y es que, según informó el periodista Jorge Carbajal en su canal de Youtube, Yañez habría dejado varios pendientes encargados a su ayudante con el fin de que pagara ciertas cuentas y se encargara de otras situaciones mientras él se iba de viaje a Estados Unidos, por lo que a su regreso le pidió que le diera toda la información sobre lo que había encargado, lo cual terminaría en una desagradable sorpresa.

Según el periodista de espectáculos, el ayudante no hizo casi nada de lo solicitado por el actor, quien tuvo uno de los usuales arrebatos de ira que lo caracterizan, ambos comenzaron a discutir y ante lo cual ambos subieron el tono, lo que habría generado un descontento tal que el ayudante prefirió terminar por lo sano y retirarse del domicilio del actor.

Sin embargo, la discusión no terminó ahí ya que eso no le agradó para nada a Yáñez quien le habría mandado mensajes de voz a su ayudante, de nombre Emir, con el fin de recriminarle su falta de compromiso; sin embargo, también le habría supuestamente amenazado y usando mensajes ofensivos y el ayudante respondió a los mensajes en tono similar e inclusive le habría dicho que no usara los mensajes para ningún tipo de chantaje o lo pasaría muy mal.

El actor ha tenido diversas reacciones relacionadas con la ira (IG: eduardoyanezofc)

Carbajal afirmó que a pesar de esta situación, los empleados de Eduardo Yañez no sufren de maltrato y lo tienen en buena estima pues a falta de relaciones familiares se ha fraguado una gran amistad con ellos, y que es tan considerado que inclusive los ha metido en su testamento para agradecerles por el apoyo y la fidelidad. Inclusive el mismo Emir se encontraría en el testamento de Yañez pues lo consideraba parte importante de su día a día ya que hasta era su chofer y ayudante personal.

Tal parece ser que el problema de Yañez relacionado con su control de la ira y las terapias que ha tomado para controlarse luego de aquél polémico episodio en el que agredió a un reportero en Los Ángeles no le ha ayudado mucho, pues sigue perdiendo el control.

Otro caso similar como el de la agresión del actor Pablo Lyle en contra de un señor de la tercera edad con quien discutió en un altercado vehicular, por lo que el actor se bajó del vehículo y empujó al otro conductor, lo que le habría causado una lesión de muerte y que es la causa por la cual sigue en un juicio en Estados Unidos, manteniendo el proceso en un centro de seguridad.

Pablo Lyle aún tiene problemas en los Estados Unidos debido a la discusión que tuvo con otro conductor y que derivó en acciones penales en su contra (Foto: Instagram @pablolyle)

Y es que el mismo Yáñez se pronunció sobre este episodio, comentario que se convirtió en polémica pues aseguró que no podría juzgar a Lyle por lo que hizo ya que “Él quizá reaccionó como yo había reaccionado”.

Jorge Carbajal aseguró que el ex ayudante de Eduardo Yáñez ya está revisando como procedería legalmente en contra del actor debido al despido y a las amenazas que habría recibido por vía telefónica de parte del actor.

MÁS SOBRE OTROS TEMAS:

“Fría despedida”: murió Luis César Aguirre “El Capi”, fundador de Los Estrambóticos, y la banda desató críticas por su mensaje para decirle adiós

“No odian a AMLO, odian a México”: Damián Alcázar volvió a mostrar su respaldo al presidente a dos años de gobierno

Sharis Cid demandó a revista por difamación tras acusarla de ser responsable de la separación de Arturo Peniche

“Sería el primero en decirlo”: así respondió David Zepeda cuando le preguntaron sobre versiones de homosexualidad