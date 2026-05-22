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Sheinbaum y Von der Leyen cierran el trato: el nuevo acuerdo México-Unión Europea en cinco claves

El tratado abre un mercado de 450 millones de personas distribuidas en 27 países europeos

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Claudia Sheinbaum firma acuerdo con la Unión Europea.
Claudia Sheinbaum firma acuerdo con la Unión Europea.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, firman Acuerdo Global Modernizado entre México y la Unión Europea, el cuál abre un mercado de 450 millones de personas distribuidas en 27 países europeos.

Durante la conferencia de prensa la alta representante destacó la apertura de empleos, además de la eliminación de barreras comerciales y en materia de inversión, así como la apertura al sector agrícola y automotriz, donde algunos productos no tendrán aranceles. El proyecto insignia se da en materia de seguridad, con un diálogo de mayor profundidad.

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