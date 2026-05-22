Sheinbaum y Von der Leyen cierran el trato: el nuevo acuerdo México-Unión Europea en cinco claves

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, firman Acuerdo Global Modernizado entre México y la Unión Europea, el cuál abre un mercado de 450 millones de personas distribuidas en 27 países europeos.
Durante la conferencia de prensa la alta representante destacó la apertura de empleos, además de la eliminación de barreras comerciales y en materia de inversión, así como la apertura al sector agrícola y automotriz, donde algunos productos no tendrán aranceles. El proyecto insignia se da en materia de seguridad, con un diálogo de mayor profundidad.
PUBLICIDAD
Información en desarrollo...
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Más Noticias
¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 22 de mayo? Metrobús reporta retrasos en varias líneas
Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este viernes en vivo minuto a minuto
¿Quién es Ladislav Krejčí? El capitán que lideró a República Checa a un Mundial después de 20 años
La trayectoria del polivalente futbolista, tanto en clubes europeos como en la selección, ha marcado el resurgimiento de Chequia en el panorama internacional
¿Quién es Patrick Schick? El tanque del Leverkusen que encabezará la ofensiva de República Checa en el Mundial 2026
El delantero, autor de más de 25 goles con la selección, comandará a una plantilla decidida a competir de tú a tú contra México, Corea del Sur y Sudáfrica
Pase Turístico CDMX para el Mundial 2026: requisitos, quiénes pueden tramitarlo y cómo obtenerlo
El permiso gratuito permitirá a turistas nacionales y extranjeros circular sin restricciones del Hoy No Circula durante la Copa del Mundo
Colectivo denuncia que quieren quitar Mecanismo de Protección a periodista defensora de derechos humanos, no hay justificación
Acusan que la comunicadora ha sido víctima de hostigamiento político
MÁS NOTICIAS