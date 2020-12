“Sería el primero en decirlo”: así respondió David Zepeda cuando le preguntaron sobre versiones de homosexualidad

También recordó el bochornoso episodio que vivió al ver filtrado un video íntimo de su propiedad (Foto: Instagram @davidzepeda)

Luego de que el nombre de David Zepeda ha acaparado durante los últimos meses los titulares de espectáculos donde se ha generado información que pondría en duda la orientación sexual del actor, éste ha decidido poner fin a las especulaciones. Y es que hace semanas la periodista Elisa Berinstain ventiló que presuntamente su amigo, el fallecido “rey de las extensiones” Daniel Urquiza, le confió que poco tiempo antes de morir se encontraba en planes de matrimonio con el histrión, situación que desató fuertes rumores en torno a Zepeda.

Aunque dicha información no fue corroborada y se difundió sin más pruebas que la palabra de la periodista de Chisme No Like, el asunto ha quedado en el aire y las suspicacias que apuntan a que David Zepeda es un hombre presuntamente bisexual u homosexual, continúan haciendo eco en las redes sociales. Es por ello que el famoso histrión ha decidido declarar frontalmente su orientación para acallar los rumores que aseguran que ha sostenido romances con otros hombres.

En una charla con la periodista Mara Patricia Castañeda, emitida en su programa de YouTube titulado En casa de Mara, Zepeda expresó que “no me pudieron levantar un falso más tajante. Amo a las mujeres. Y si me encantaran o me gustaran los hombres también lo diría, sin problema, y no tiene nada de malo. Pero no, nada que ver” .

Zepeda aseguró que de ser bisexual u homosexual lo gritaría a los cuatro vientos (Foto: Archivo)

El actor de exitosos melodramas como Tres veces Ana y Hasta el fin del mundo, agregó que dichos rumores los ha tomado a la ligera e incluso aseguró que al leerlos “me moría de risa porque la gente que está cerca de mí sabe quién soy y yo sé quién soy”. Al respecto, Zepeda admitió que dichos rumores sí le “molestaba porque soy una persona de frente y muy honesta y odio las mentiras”, además aseguró que “si hubiera sido cierto eso, sería el primero en decirlo”.

El actor confesó además que por el momento no tiene ninguna relación sentimental en puerta sino que “se deja sorprender” por lo que le vaya presentando la vida: “No sé qué va a pasar, pero ya les contaré. Sí salgo por ahí con alguien, pero no. Te voy a decir algo, puedo hablar de mí, pero no puedo hablar de otras personas, no es divertido. Dejo que la vida me vaya sorprendiendo día a día, voy dejando que todo fluya, pero no estoy saliendo con alguien voy, pasándola bien bonito, sin hacer daño. Ya te contaré”.

En la charla, Zepeda habló también sobre el video íntimo que se filtró en las redes sociales hace algunos años, donde se le pudo ver sin ropa y posando frontalmente ante la cámara, hecho que fue “muy desagradable” y “sumamente difícil, cuando se filtra ese video”. “Fue una exnovia con la que yo salía, y no fue que yo le mandé un video, fue una videollamada a través de Skype y ella lo grabó”, aseguró.

Según Elisa Beristain, Daniel Urquiza se quitó la vida debido a una fuerte depresión por una presunta infidelidad de Zepeda (Foto: Instagram)

El protagonista de Por amar sin ley admitió que le quedó como lección no confiar tan fácilmente en las personas, además que fue difícil enfrentar a su familia luego del bochornoso incidente que se volvió trendig topic en internet. Así lo dijo:

“El hecho de confiar en una mujer me hizo sumamente vulnerable y me dio esta lección. Tengo 11 sobrinos, imagina la pena que me daba con mis hermanas, mi hermano, mis padres. Fue realmente una pesadilla”, recordó.

“Si hubiera sido de un hombre a una mujer, pues la gente dice ‘no se vale, etcétera’. Pero como es actor, es artista y es hombre, pues te traen en todos lados de bajada ahí, no hay problema, no bullying ni hay nada, pero es fuerte lo que yo viví”, reconoció el actor.

