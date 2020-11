“¡Queremos quimioterapias!”: el momento de la tremenda bofetada a un ayudante de AMLO

(Foto: Captura de pantalla)

Este domingo el presidente López Obrador no fue bien recibido en Rosarito, Baja California, donde personas con familiares enfermos de cáncer pidieron al mandatario hacer algo para que puedan tener acceso a medicinas y tratamientos, pues algunos de ellos llevan 795 días sin recibir su dosis necesarias.

La protesta ocurrió cuando salía del palacio municipal de Playas de Rosarito, donde fue interceptado por los manifestantes, quienes intentaron frenar la camioneta en la que se trasladaba para plantearle su acusación.

Los bloqueos ocasionaron un enfrentamiento con elementos de la ayudantía que intentaron liberar la circulación. Un video captó el momento en que una mujer, desesperada por no obtener respuesta, le propina una cachetada a uno de los ayudantes del presidente que intentó apartarla del camino.

La mujer cargaba una pancarta y exigía una resolución a la falta de medicamentos, pues explicó que una persona cercana era de las que llevaban más de 750 días sin tratamiento. “¿Necesitamos quimioterapias! ¿Cuál es la solución?”, reclamaba la mujer.

Iraís García, residente de la ciudad dijo a Reporte Índigo que su abuela está enferma de cáncer y es paciente del Hospital General de Tijuana. “No hay quimioterapias ni para infantil ni para mama. Estamos hartos. Si yo no tengo quimioterapias y las mamás tampoco y los niños tampoco. No queremos más gente muerta. Es una lástima que no nos hagan caso”, dijo.

El desabastecimiento de medicamentos, la falta de atención hospitalaria, así como la cancelación y retraso en las citas, son los principales problemas que enfrentan los pacientes con cáncer en México en medio de la pandemia por coronavirus.

Durante la inauguración del tercer Congreso Nacional de Pacientes Juntos contra el Cáncer, representantes de pacientes oncológicos en México expusieron las afectaciones que ha dejado la covid-19 en estos enfermos.

“Derivado de la emergencia sanitaria los pacientes oncológicos enfrentan retos para acceder a servicios oncológicos”, lamentó Mayra Galindo, presidenta de la Red Nacional Contra el Cáncer.

REUTERS / Henry Romero

Si bien, la activista reconoció la gravedad de la crisis por coronavirus, que ha dejado en México más de 93,000 decesos y supera los 943,000 contagios, señaló que el cáncer, una de las principales causas de muerte en el país, “no espera”.

A nombre de las 65 organizaciones que conforman la alianza Juntos Contra el Cáncer, Mayra Galindo exhortó a las autoridades sanitarias a establecer reglas claras sobre la atención a los pacientes con cáncer en México.

“En la transformación del sistema de salud necesitamos mayor claridad. Queremos saber cómo será la atención para las personas con cáncer. No nos podemos quedar con dudas”, manifestó.

Asimismo, alentó a pacientes a alzar la voz y, como primer paso, denunciar el desabasto de medicamentos en la plataforma cerodesabasto.org, que busca mapear la escasez de medicamentos por estado, no solo en el servicio público sino también en el privado.

