México

Yogurt griego y otros alimentos que puedes usar como postre para aumentar la masa muscular

Estas preparaciones son deliciosas y aportan contenido proteico de primer nivel

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Un tazón de yogurt griego con frambuesas, arándanos, fresas, rodajas de kiwi y miel, está sobre una mesa de madera con una cuchara y cuencos adicionales de granola y frutas.
El postre también puede ser parte de una dieta saludable (Imagen Ilustrativa Infobae)

El yogurt griego, el queso cottage y otros alimentos ricos en proteína pueden cumplir una doble función: satisfacer el deseo de algo dulce al final del día y aportar los aminoácidos que el músculo necesita para recuperarse durante la noche.

Consumir proteína distribuida a lo largo del jornada —incluido el postre— favorece la síntesis muscular de forma más eficiente que concentrarla en una sola comida.

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La lógica es sencilla: los postres convencionales, elaborados con harina refinada y azúcar, elevan la glucosa en sangre y generan hambre poco después.

Cambiar esos ingredientes por fuentes proteicas de alta densidad —sin sacrificar el sabor— convierte el cierre de la comida en una herramienta de recuperación muscular. Para quienes entrenan por la tarde o noche, este momento del día representa una ventana de nutrición que suele desaprovecharse.

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El yogurt griego: hasta 25 gramos de proteína en una taza

Postre cremoso con yogurt natural y mezcla de frutos rojos frescos, fuente de antioxidantes y energía saludable. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
El yogurt griego es uno de los alimentos con más aporte proteico (Imagen Ilustrativa Infobae)

El yogurt griego encabeza la lista por su perfil nutricional y versatilidad. Una taza de yogurt griego natural sin grasa puede aportar más de 25 gramos de proteína, con una textura cremosa que funciona como base de múltiples preparaciones dulces.

Contiene caseína, una proteína de digestión lenta que libera aminoácidos de forma gradual durante horas, lo que lo convierte en una opción especialmente útil antes de dormir. Algunos usos concretos:

Parfait con frutos rojos y granola: capas de yogurt, fresas o arándanos y una pequeña porción de avena tostada.

Helado de yogurt con plátano: se mezclan ambos ingredientes y se congelan al menos dos horas.

Pudín de chía con yogurt: se combinan semillas de chía, yogurt y un chorrito de miel; se refrigera toda la noche.

Mousse de chocolate: yogurt batido con cacao en polvo sin azúcar y unas gotas de vainilla, refrigerado dos horas.

Para obtener el mayor aporte proteico, conviene elegir yogurt griego natural, sin saborizantes ni azúcares añadidos.

Queso cottage y ricotta: alternativas igual de eficaces

Lácteos frescos, queso granulado, fuente de proteínas, producto saludable, dieta equilibrada, cocina ligera, comida natural, desayuno fit. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
El queso cottage aporta proteína (Imagen Ilustrativa Infobae)

El queso cottage aporta alrededor de 11 gramos de proteína por cada media taza y tiene una textura suave que se adapta bien a preparaciones frías. Su contenido en caseína es comparable al del yogurt griego, lo que lo hace igualmente útil como postre nocturno.

El ricotta bajo en grasa ronda los 7 a 9 gramos de proteína por media taza y tiene un sabor neutro que combina con frutas, cacao o miel.

Algunas formas de incorporarlos:

Tazón de cottage con durazno y canela: se mezcla el queso con rodajas de fruta fresca y una pizca de canela.

Crema de ricotta con cacao: ricotta batido con cacao en polvo sin azúcar y stevia al gusto, servido frío.

Parfait de cottage con frutos secos: capas de queso cottage, nueces y un hilo de miel.

Semillas de chía, tofu sedoso y frutos secos para completar el aporte

Primer plano de un vaso de pudín de chía en capas con fresas, frambuesas, arándanos y moras, adornado con menta y miel en una mesa de madera.
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Más allá de los lácteos, otros ingredientes elevan el contenido proteico de un postre sin alterar su carácter dulce.

Semillas de chía: aportan cerca de 5 gramos de proteína por cada dos cucharadas y forman un pudín espeso al hidratarse en leche o bebida vegetal durante la noche.

Tofu sedoso: tiene un sabor neutro y una textura cremosa que lo convierte en base de mousses y cremas; media taza aporta alrededor de 5 gramos de proteína.

Nueces y almendras: un cuarto de taza suma entre 6 y 9 gramos de proteína, además de grasas saludables que contribuyen a la saciedad.

Mantequilla de maní o almendra: dos cucharadas aportan entre 7 y 8 gramos de proteína y funcionan como cobertura o ingrediente en trufas y bolitas energéticas sin horno.

Combinar dos o tres de estos ingredientes en una misma preparación —por ejemplo, pudín de chía con yogurt griego y almendras— permite alcanzar entre 20 y 30 gramos de proteína en un postre de tamaño moderado, suficiente para sostener la recuperación muscular durante el ayuno nocturno.

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