El embajador Ronald Johnson inaugura el Centro de Innovación CaliBaja, alberga el primer American Space en la península

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, inaugura este 23 de junio de 2026 el Centro de Innovación CaliBaja en CETYS Universidad, en Baja California. Crédito: X/@USAmbMex

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, inaugura este 23 de junio de 2026 el Centro de Innovación CaliBaja en CETYS Universidad, en Baja California, y lo presenta como la sede del primer American Space en la península y el décimo en México, según un comunicado de la Embajada de los Estados Unidos.

De acuerdo con la representación diplomática, el centro se integra a la red de American Spaces encabezada por el Centro Benjamin Franklin de la embajada, con el objetivo de abrir oportunidades de aprendizaje, innovación, emprendimiento y enseñanza del idioma inglés.

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Johnson señaló que, al reunir a la academia, el sector privado y líderes tecnológicos, el Centro de Innovación CaliBaja busca ayudar a estudiantes y emprendedores a desarrollar habilidades para una economía en transformación. Añadió que habrá alianzas con Qualcomm y Microsoft para ofrecer certificaciones, capacitación y herramientas.

En el comunicado, el embajador ubicó el proyecto en la región CaliBaja, a la que describió como un polo de innovación, tecnología y colaboración transfronteriza de América del Norte, y afirmó que la iniciativa apunta a fortalecer la competitividad compartida entre ambos países.

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La Embajada de los Estados Unidos indicó que, mientras ese país celebra 250 años de independencia, el centro pretende ampliar el acceso a habilidades y tecnología y fortalecer los lazos entre México y Estados Unidos.

El embajador destaca el decomiso de 24 mil 400 litros de metanfetamina líquida en Sinaloa

El embajador esatdounidense destacó el aseguramiento de 24 mil 400 litros de metanfetamina líquida en Sinaloa como un golpe contra los cárteles. REUTERS/Raquel Cunha

Ronald Johnson destacó el pasado 22 de junio el aseguramiento de 24 mil 400 litros de metanfetamina líquida en Sinaloa y lo presentó como un golpe contra los cárteles que, dijo, protege a las familias de ambos lados de la frontera, en un contexto de presión bilateral para frenar el narcotráfico y el tráfico de armas.

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En un mensaje publicado en X, el embajador de Estados Unidos en México sostuvo que el aseguramiento “es un recordatorio de que cuando nuestros países trabajan juntos, obtenemos resultados reales”. El embajador atribuyó esa cooperación al liderazgo del presidente Donald Trump y de su homóloga Claudia Sheinbaum.

La operación, realizada el 19 y 20 de junio en un inmueble de Los Mochis, dejó además una afectación económica de más de 9 mil millones de pesos para la delincuencia organizada, equivalente a 518 millones de dólares, según la Secretaría de la Defensa Nacional. De acuerdo con EFE, se trata del decomiso más grande de este tipo en lo que va del gobierno de Claudia Sheinbaum y el segundo a nivel histórico por su magnitud.

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Johnson también informó del decomiso de 43 mil cartuchos en Arizona

Ronald Johnson informó otro decomiso: 43 mil cartuchos en el puerto de entrada de Mariposa, Arizona. REUTERS/Raquel Cunha

El embajador anunció el mismo 22 de junio otro aseguramiento: 43 mil cartuchos de arma de fuego en un solo día en el puerto de entrada de Mariposa, en Arizona. Johnson enmarcó esa acción en la ofensiva para frenar el trasiego de armamento en la frontera.

En otro mensaje en redes sociales, el diplomático afirmó: “Este decomiso reafirma el compromiso de Donald Trump de detener el flujo ilegal de armas y desarmar a los cárteles… Sin importar el método que utilicen, los delincuentes deben saber que los encontraremos”.

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De acuerdo con Johnson, el aseguramiento fue realizado por elementos de la Protección Fronteriza de Estados Unidos, CBP. El embajador destacó el uso de tecnología avanzada de inspección no intrusiva en puertos de entrada y salida para detectar objetos ilícitos y evitar su ingreso tanto a México como a Estados Unidos.

Desde la llegada de Claudia Sheinbaum a la Presidencia en octubre de 2024, México intensificó las labores de inteligencia contra el tráfico de drogas por rutas marítimas y terrestres. Esa estrategia avanza en medio de la presión de Washington en materia de seguridad y de la retórica de Trump.

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