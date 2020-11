Violencia en Michoacán: dos muertos y 16 heridos por ataque a bar en Uruapan

Entre los heridos hay al menos ocho mujeres

Dos hombres fallecieron y 16 personas más resultaron heridas durante un ataque perpetrado en la madrugada dentro del bar Alex Junior, en la ciudad de Uruapan, Michoacán, informó La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del estado.

De acuerdo con los primeros informes, un comando llegó hasta el establecimiento que se encuentra en la colonia Ramón Farías, de la cabecera municipal, y atacó a los presentes. Ocurrió aproximadamente a las 2 a.m. y los agresores no distinguieron entre clientes y trabajadores y a todos les dispararon por igual.

La SSP de Michoacán informó a través de su cuenta oficial de Twitter que “la Policía Michoacán en coordinación con personal de los tres niveles de gobierno reforzó las labores de seguridad tras los hechos registrados en un bar ubicado en la colonia Ramón Farías de Uruapan, donde dos personas resultaron fallecidas y 16 más lesionadas”.

Entre los heridos hay al menos ocho mujeres; todos fueron trasladados a hospitales de la ciudad de Uruapan. Los agresores lograron huir y hasta el momento no se ha reportado ningún detenido.

Vale recordar que la Guardia Nacional, creada en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, llegó a mediados de 2019 a Uruapan y a otras ciudades de Michoacán, para combatir la violencia generada por diversos grupos delincuenciales, incluido el poderoso Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), que busca el control del territorio.

Recientemente se difundieron videos en los que el CJNG anunció su irrupción en el estado de Michoacán, territorio donde le han cerrado el paso células a las que promete combatir y traer una presunta paz y prosperidad a la población.

El cártel dirigido por Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, difundió su llegada a la entidad en que le ha mostrado frente el llamado Cárteles Unidos, que agrupa a células como Los Viagras, la Nueva Familia Michoacana y los Blancos de Troya. A estas facciones el CJNG promete exterminar para liberar al pueblo y, en particular, se dirigen contra Juan José Álvarez Farías, El Abuelo.

La grabación comienza con un saludo de quien se dice un amigo: “El señor de los gallos o El Señor Mencho” para, supuestamente, dar un mensaje de tranquilidad y un futuro mejor.

En el primero de los clips se observa a 13 sujetos cubiertos del rostro portando armas largas y las siglas de cártel en una manta colgada detrás. Ocupan una mesa para poner armas y municiones, además de que los individuos portan otras de grueso calibre, incluidos tres fusiles Barret calibre 50, ametralladora de guerra. Todos tienen una gorra, vestidos con equipo táctico militar y ropa de camuflaje, cual si fuera un destacamento del Ejército.

Mientras que en la segunda grabación, con una lectura más pausada, aparecen 24 hombres armados. Están en una habitación que los amontona e igualmente, se muestran con los fusiles y embozados; detrás cuelga la misma manta, en cuya superficie está dibujada la figura de Michoacán debajo de las cuatro letras del Cártel Jalisco Nueva Generación.

Quien funge como vocero refiere que los comandados por El Mencho no secuestran, no roban, no extorsionan ni matan a gente inocente, en cambio, quienes cometen esos crímenes son los dirigidos por El Abuelo Farías. Este último capo ha operado en Michoacán desde 2009, cuando figuraba como jefe de plaza de Los Valencia; luego fue ligado a los Zetas, al mismo CJNG, se incorporó como autodefensa contra Los Caballeros Templarios y ha vuelto a las actividades ilícitas, presuntamente en Tepalcatepec.

“El propósito de meternos a este estado de Michoacán es para liberar al pueblo de todos los que cobran piso, cuotas, abusan, secuestran y matan, quienes están atacando al pueblo inocente son la gente del Abuelo Farías, Los Viagras, Guardia Michoacana, Los Blancos de Troya, criminales que vamos a erradicar y con eso le daremos libertad al pueblo de Michoacán”, advierte el mensaje del CJNG.

