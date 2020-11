CJNG anunció irrupción en Michoacán y envió mensaje de afrenta al Cártel de Sinaloa en Zacatecas

Considerada la tercera fuerza criminal del mundo por la Administración del Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), el CJNG domina en 24 de 32 entidades mexicanas

En un par de videos con el mismo mensaje, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) anunció su irrupción en el estado de Michoacán, territorio donde le han cerrado el paso células a las que promete combatir y traer una presunta paz y prosperidad a la población.

De esa manera, el cártel dirigido por Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, difundió su llegada a la entidad en que le ha mostrado frente el llamado Cárteles Unidos, que agrupa a células como Los Viagras, la Nueva Familia Michoacana y los Blancos de Troya. A estas facciones el CJNG promete exterminar para liberar al pueblo y, en particular, se dirigen contra Juan José Álvarez Farías, El Abuelo.

La grabación comienza con un saludo de quien se dice un amigo: “El señor de los gallos o El Señor Mencho” para, supuestamente, dar un mensaje de tranquilidad y un futuro mejor.

En el primero de los clips se observa a 13 sujetos cubiertos del rostro portando armas largas y las siglas de cártel en una manta colgada detrás. Ocupan una mesa para poner armas y municiones, además de que los individuos portan otras de grueso calibre, incluidos tres fusiles Barret calibre 50, ametralladora de guerra. Todos tienen una gorra, vestidos con equipo táctico militar y ropa de camuflaje, cual si fuera un destacamento del Ejército.

Mientras que en la segunda grabación, con una lectura más pausada, aparecen 24 hombres armados. Están en una habitación que los amontona e igualmente, se muestran con los fusiles y embozados; detrás cuelga la misma manta, en cuya superficie está dibujada la figura de Michoacán debajo de las cuatro letras del Cártel Jalisco Nueva Generación.

Quien funge como vocero refiere que los comandados por El Mencho no secuestran, no roban, no extorsionan ni matan a gente inocente, en cambio, quienes cometen esos crímenes son los dirigidos por El Abuelo Farías. Este último capo ha operado en Michoacán desde 2009, cuando figuraba como jefe de plaza de Los Valencia; luego fue ligado a los Zetas, al mismo CJNG, se incorporó como autodefensa contra Los Caballeros Templarios y ha vuelto a las actividades ilícitas, presuntamente en Tepalcatepec.

“El propósito de meternos a este estado de Michoacán es para liberar al pueblo de todos los que cobran piso, cuotas, abusan, secuestran y matan, quienes están atacando al pueblo inocente son la gente del Abuelo Farías, Los Viagras, Guardia Michoacana, Los Blancos de Troya, criminales que vamos a erradicar y con eso le daremos libertad al pueblo de Michoacán”, advierte el mensaje del CJNG.

Desde principios del 2019, las organizaciones delictivas se han lanzado amenazas, antes y después de enfrentamientos, como estrategia de comunicación, donde avisan de las bajas o justifican próximas batallas, así como la denuncia de presuntas colaboraciones de las fuerzas de seguridad federales con un bando u otro.

El Mencho, el Mayo y los chapitos se disputan Zacatecas, donde se ha recrudecido la violencia

En un segundo momento, la misiva del Mencho dice que no crean en versiones que tratan de desprestigiarlo, pues respeta a los políticos y el gobierno.

“No se crean de todas esas noticias que tratan de desprestigiar a mi persona o al CJNG, ya que siempre mi gente tiene indicaciones inquebrantables de respetar a todas las personas, gente trabajadora y honrada, a los empresarios, políticos y el gobierno, nosotros solo nos defendemos cuando nos atacan, pero quiero dejar bien en claro que pronto le daremos paz y prosperidad a este gran estado de Michoacán”, añade el lector de la carta y finalmente se despide el “gran amigo, el señor Mencho”.

En otro video que también circuló este fin de semana se aprecia a sicarios del CJNG pero en Zacatecas, donde desafían al Cártel de Sinaloa. Una pequeña caravana de tres camionetas tipo pick up y alrededor de 9 sujetos armados con el rostro cubierto, arengan su presencia en la entidad norteña. Oyendo a todo volumen el tema “El topón de la muerte”, compuesto al CJNG, gritan extasiados.

El breve cilp de escasos 39 segundos tiene de fondo a quien dice: “Cuatro ele vato, cuatro ele nomás, aquí estoy, tengo con qué quererte hijo de tu puta madre, arrímese culero”. “Estamos en Zacatecas a la verga”, agrega un segundo.

El exautodefensa, Juan José Farias,ha sido protagonista de diferentes enfrentamientos entre civiles armados y el CJNG (Foto: Especial)

Pese a que la pandemia de COVID-19 golpeó las operaciones del narcotráfico, grupos como el Cártel Jalisco Nueva Generación se adaptaron e, incluso, aprovecharon la coyuntura para expandir su territorio, pues las autoridades estarían distraídas atendiendo la emergencia sanitaria.

“Bajo el supuesto de que las fuerzas de seguridad están ocupadas en actividades relacionadas con la pandemia como la vigilancia de hospitales, y con una capacidad reducida para intervenir en tiroteos”, reveló un informe del International Crisis Group (ICG).

Considerada la tercera fuerza criminal del mundo por la Administración del Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), el CJNG domina en 24 de 32 entidades mexicanas. Esta agencia ofrece 10 millones de dólares por datos que lleven a la captura del Mencho.

