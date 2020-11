“Hay un renacimiento del dedazo”: Muñoz Ledo criticó a la dirigencia de Morena rumbo a las elecciones de 2021

Muñoz Ledo es una de las últimas grandes figuras de la izquierda mexicana en activo en la arena política (Foto: Cuartoscuro)

Porfirio Muñoz Ledo, una de las figuras más veneradas y veteranas de la política y uno de los faros de la izquierda mexicana, aseguró que Morena, el partido del presidente del país, Andrés Manuel López Obrador, está aplicando el método del “dedazo” para elegir a los candidatos que representarán al partido en las elecciones de 2021.

“Aflora el verticalismo (en Morena), claro, cubriendo las formas. Se está reuniendo la cúpula del partido con diversos candidatos. En eso, cuando menos ha habido una búsqueda, no algo predeterminado, así lo siento. Hay estados donde ya se ve el dedazo”, aseguró Muñoz Ledo al diario El Universal.

Estoy hablando con líderes del partido, que aunque no piensen igual que nosotros, tienen preocupaciones por lo que se viene

Muñoz Ledo criticó la forma en que Morena, cuyo presidente nacional es Mario Delgado, ha avanzado en la elección de candidatos (Foto: Daniel Augusto/ Cuartoscuro)

El diputado morenista puso de ejemplo el estado de Guerrero, uno de los más grandes del país y una de las 15 entidades donde se renovará al gobernador en 2021, cuando se realicen las elecciones más grandes en la historia del país, de acuerdo con el INE (Instituto Nacional Electoral).

“He hablado con cuatro de los precandidatos y todos sienten que están los dados cargados porque ya aparecieron los grandes espectaculares del dedazo”, aseveró Muñoz Ledo. El método al que hace referencia quiere decir que los líderes del partido elegirán personalmente al candidato (señalándolo, y por lo tanto la expresión “dedazo”) sin realizar una elección primaria o una serie de encuestas para definir al mejor posicionado.

Y es que, de acuerdo con el veterano diputado de 87 años, las elecciones internas de Morena para definir a su líder nacional y a su secretaría general para el periodo 2020-2023 “fue como un ensayo general de lo que van a hacer”. “Si eso lo continúan será fatal para el futuro democrático de Morena”, alertó.

En las elecciones de 2021 se renovarán 15 gubernaturas en el país y miles de cargos locales, así como la Cámara de DIputados federal (Foto ilustrativa: Pablo Barrera/ Infobae)

Apenas a finales de octubre, Morena pudo confirmar a su nuevo presidente, Mario Delgado, que ocupará el cargo los próximos tres años y quien se impuso en una serie de encuestas a Muñoz Ledo organizadas por el INE tras la orden del Tribunal Electoral. Ésta instancia que tuvo que intervenir en el proceso interno debido a las impugnaciones que el proceso recibió desde 2019, cuando tendría que haberse renovado su dirigencia.

“El país no se ha democratizado. Hay un renacimiento del dedazo, con más gasto y más excesos de lo que se hizo en el pasado. Las elecciones de Morena son como una tomografía de lo que está pasando en el país”, remarcó.

Sin embargo, durante aquel proceso, Muñoz Ledo aseguró que en realidad él había ganado las encuestas y que el desempate que se había organizado benefició a su rival. Sin embargo, aún sin conceder totalmente, el diputado anunció la creación de una corriente al interior del partido.

Porfirio Muñoz Ledo aseguró que el mejor aliado de Morena, paradójicamente, es su propia oposición (Foto: Cuartoscuro)

“No he tirado la toalla, estoy en la lucha, y parte de lo que puede corregirse es que quienes pensamos en que se complete una transición democrática influyamos dentro del partido”, manifestó. Sin embargo, reiteró que “en vez de tener soluciones de estado, por desgracia la política se está, estérilmente, polarizando”.

Además, dijo que “no hay una política clara de alianzas porque depende mucho de los estados”. “Por ejemplo, el (Partido) Verde quiere algunos estados en alianza. Está el tema de San Luis Potosí o de Nuevo León, donde el PT (Partido del Trabajo) no lo acepta”, indicó Muñoz Ledo.

Sin embargo, y a pesar de todas las dificultades, el veterano izquierdista reconoció que el gran aliado de Morena, paradójicamente, es su oposición. “Tienen la ventaja de que la coalición de oposición no cuaja, porque no le pueden pedir a la gente del norte, que simpatiza con el PRI (Partido Revolucionario Institucional), que vote por el PAN (Partido Acción Nacional). La ventaja que tienen es que no hay una oposición consolidada”, argumentó.

MÁS SOBRE ESTE TEMA

“La Cuarta Transformación no se ve”: Porfirio Muñoz Ledo criticó la gestión de AMLO a dos años de asumir la Presidencia

“Iremos juntos en todos los estados donde tienen registro”: Mario Delgado anunció coalición entre Morena y Nueva Alianza

AMLO auguró derrota del “partido conservador, corrupto y de privilegios” en elecciones de 2021

Otra señal de paz en Morena: Ricardo Monreal y Mario Delgado se reunieron rumbo a elecciones 2021