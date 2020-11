Todos los caminos llevan a Peña: Santiago Nieto habló de las investigaciones financieras alrededor de las denuncias de Emilio Lozoya (Foto: REUTERS/Alberto Fajardo)

Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, aseguró que todas las investigaciones alrededor de la denuncia presentada por Emilio Lozoya, ex director General de Pemex y algunas otras en marcha ya podrían apuntar al mismo tiempo hacia Enrique Peña Nieto.

En entrevista con Loret de Mola, Nieto aseguró que las investigaciones alrededor de Luis Videgaray continúan en proceso y siguen recabando datos, pero en caso de encontrar alguna irregularidad que lo amerite, congelarán sus cuentas.

“Si encontramos una irregularidad que lo amerite, evidentemente sí. A partir de que Emilio Lozoya presentó su confesión, hemos estado investigando a 70 personas físicas y morales señaladas ahí. Estamos trabajando a Luis Videgaray, estamos solicitando información, recabando datos, para que en caso de acreditar irregularidad, presentar una denuncia ante la FGR, la SFP y congelamiento de cuentos”, informó ante las cámaras de Latin Us.

Santiago Nieto aseguró que han encontrado algunas cosas dentro de su investigación financiera en contra de Videgaray (Foto: Brendan Smialowski/Pool via REUTERS)

Además, reveló que sí han encontrado algo dentro de sus investigaciones en contra de Videgaray, pero no puede darlo a conocer “en razón del sigilo de la investigación”.

“Sí, no puedo adelantar elementos en razón del sigilo de la investigación, pero evidentemente sí. La posición que tenemos es muy clara y la instrucción del presidente López Obrador es muy clara, que es la de cero tolerancia a la corrupción e impunidad. No puede haber nadie por encima de la norma. Es el objetivo central de cualquier estado de derecho”, informó.

También aseguró se que han encontrado “cosas raras” en las investigaciones contra los legisladores panistas que fueron señalados por Emilio Lozoya de supuestamente recibir sobornos en favor de las reformas estructurales del ex presidente Peña Nieto.

“Todos están denunciados por Lozoya, en algunos casos ya nos han pedido información. Sí hemos encontrado cosas raras en varios de ellos. No puedo dar datos por el deber de sigilo”, dijo.

También aseguró se que han encontrado “cosas raras” en las investigaciones contra los legisladores panistas que fueron señalados por Emilio Lozoya de supuestamente recibir sobornos (Foto: Twitter/SSC_CDMX)

Pero también confirmó que algunas de las acusaciones han resultado imprecisas o no se han podido confirmar tal y como fueron contadas por Emilio Lozoya en su denuncia ante la Fiscalía General de la República..

“He encontrado temas, por ejemplo con José Antonio Meade, que no corresponden a la realidad. No era secretario de Hacienda en el proceso de Pemex y Etileno XXI. Hasta este momento yo no tengo acreditado nada”, informó.

Al respecto, aseguró que el caso del gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, las investigaciones irían por el mismo lago, pues el supuesto intercambio de favores en favor de uno de sus hermanos para que ocupara un puesto en Pemex, no es precisa, pues dicho familiar ya ocupaba esa posición desde antes.

Aseguró que han encontrado algunas pistas en el caso contra Luis Videgaray, así como algunas “cosas raras” en contra de ex legisladores panistas (Foto: REUTERS/Henry Romero)

Además, agregó que dentro de un sistema presidencial como lo es el mexicano, “no podían ocurrir este tipo de cosas, pienso en Odebrecht, la Estafa Maestra, Operación Zafiro, sin el conocimiento del presidente Enrique Peña Nieto”.

“No necesitamos actuar con suposiciones, si no con hechos. Hay que seguir las investigaciones para efecto de que las autoridades ministeriales y jurisdiccionales resuelvan los casos”, reveló.

Por ello, insistió en que parece que “todos los caminos llevan a Peña”, pues es uno de los “grades defectos” de un sistema presidencial como el mexicano, donde, además, el mandatario tiene tanto poder y cuando se llega desde una cultura de la corrupción.

“Cuando Peña decía que la corrupción era un tema cultural, realmente lo creía. Es un problema no sólo cultural, es estructural, de diseños instituciones, y por supuesto, de voluntad política para enfrentarlo”, finalizó el titular de la UIF.

