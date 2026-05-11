México

Esta es la iniciativa de mujeres que impulsa acciones solidarias para niños, madres y grupos vulnerables en Playa del Carmen

Fundación Faro surgió bajo la premisa de que la unión ciudadana puede transformar realidades y convertirse en un apoyo constante para las personas más vulnerables

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Con el objetivo de fortalecer el tejido social y brindar apoyo a sectores vulnerables, nació en Playa del Carmen la Fundación Faro, una organización impulsada por mujeres que busca generar acciones solidarias para niñas, niños, madres y familias que enfrentan situaciones de necesidad.

La iniciativa fue creada por Tatiana Buendía, Nicole Sánchez, Vanessa Aguilar y Adriana Aguilar, quienes decidieron unir esfuerzos y experiencias personales para construir una red de ayuda comunitaria enfocada en la empatía y la responsabilidad social.

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De acuerdo con el comunicado oficial, la fundación surgió bajo la premisa de que la unión ciudadana puede transformar realidades y convertirse en un apoyo constante para las personas más vulnerables de la región.

Bajo la presidencia de Tatiana Buendía Medina, la organización busca consolidarse como un “faro de esperanza” para las familias playenses, impulsando actividades sociales y programas de apoyo directo.

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“Queremos ser ese faro de luz para cualquier familia playense que necesite apoyo. Nuestra misión es simple pero poderosa: fortalecer a nuestra gente desde el corazón y la acción directa”, expresó Tatiana Buendía Medina en el documento difundido por la organización.

Fundación Faro impulsa desayunos con causa y apoyo a grupos vulnerables

Como parte de sus actividades, la Fundación Faro implementó una dinámica llamada “Desayunos con Causa”, encuentros mensuales enfocados en recaudar fondos y generar convivencia comunitaria para apoyar distintas causas sociales en Playa del Carmen.

Durante marzo, la organización realizó un desayuno conmemorativo por el Día Mundial del Síndrome de Down, destinando lo recaudado a la Fundación John Langdon Down.

En abril, con motivo del Día del Niño, se llevó a cabo una colecta de pañales, juguetes y artículos de primera necesidad para familias vulnerables. Además, integrantes de la fundación organizaron actividades recreativas para estudiantes de escuelas primarias locales, incluyendo visitas al cine para fomentar espacios de convivencia y esparcimiento.

Para mayo, la organización prepara un evento especial dedicado a reconocer la labor de las madres de la región, con actividades enfocadas en el bienestar y acompañamiento comunitario.

Invitan a la comunidad de Playa del Carmen a sumarse

Las fundadoras destacaron que, a pocos meses de haber iniciado actividades, la Fundación Faro ya se ha convertido en un punto de encuentro para ciudadanos, emprendedores y empresarios interesados en impulsar acciones de impacto social.

Asimismo, hicieron un llamado a la comunidad de Playa del Carmen para participar mediante donativos, asistencia a eventos y colaboración en recorridos y actividades comunitarias.

La organización civil informó que su labor se centra en gestionar apoyos para grupos vulnerables mediante alianzas estratégicas y actividades de recaudación periódicas.

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