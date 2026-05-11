¿Cuántos huevos al día pueden consumir las personas que padecen hígado graso?

La cantidad ideal depende tanto del control médico como del estado general de tu dieta y salud, pero existe una guía clara respaldada por científicos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El hígado graso es una de las enfermedades metabólicas más frecuentes entre adultos en México. Su manejo requiere cambios en la alimentación, lo que genera dudas sobre qué alimentos conviene limitar o incluir.

Y aunque los alimentos que le afectan o le brindan beneficios suelen ser muy claros, existen dudas con respecto a uno de los alimentos más consumidos en el desayuno: el huevo.

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Mientras algunos expertos destacan sus beneficios nutricionales, otros sugieren moderar su consumo para evitar complicaciones.

En este sentido, la evidencia médica reciente explora el impacto del huevo en personas con hígado graso y plantea nuevas recomendaciones para su consumo responsable.

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El hígado graso es una de las enfermedades metabólicas más frecuentes en México y requiere cambios importantes en la alimentación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta es la cantidad de huevos al día pueden consumir las personas que padecen hígado graso

La cantidad de huevos que una persona con hígado graso puede consumir depende de varios factores individuales, incluyendo el grado de avance de la enfermedad, el resto de su dieta, sus niveles de colesterol y si hay otras enfermedades asociadas.

Sin embargo, de acuerdo con el Instituto Nacional de Diabetes y Enfermedades Digestivas y Renales de EE. UU, entre las recomendaciones reconocidas por la ciencia se encuentran las siguientes:

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Recomendaciones generales de expertos:

Para la mayoría de los adultos con hígado graso, se permite el consumo moderado de huevo , priorizando la clara sobre la yema.

Por lo general, se recomienda 1 huevo entero al día o hasta 7 huevos enteros por semana como máximo, según la tolerancia individual y el control médico.

Las claras de huevo pueden consumirse en mayor cantidad, ya que prácticamente no contienen grasa ni colesterol.

El consumo excesivo de yemas (más de 7 a la semana) no se sugiere sin la supervisión de un nutriólogo o médico, especialmente si la persona tiene colesterol elevado o factores de riesgo cardiovascular.

El consumo excesivo de yemas de huevo, superior a siete por semana, no es recomendable para pacientes con hígado graso y colesterol elevado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles pueden ser las efectos adversos y beneficios de comer huevo para las personas con hígado graso

A pesar de las recomendaciones anteriores, cada caso debe evaluarse de manera individual por un especialista en nutrición o un hepatólogo, debido a que el consumo de huevo puede tener tanto beneficios como afectos adversos en quienes sufren esta condición.

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Es por ello que aquí tienes un resumen de los efectos adversos y beneficios de consumir huevo en personas con hígado graso, basado en la evidencia médica más reciente:

Beneficios

Aporte de proteína de alta calidad: El huevo contiene todos los aminoácidos esenciales, necesarios para mantener la masa muscular y favorecer la reparación de tejidos.

Colina: Es un nutriente clave presente en el huevo, especialmente en la yema. Ayuda a metabolizar grasas en el hígado, lo que puede reducir la acumulación de grasa hepática y mejorar el metabolismo general de lípidos.

Vitaminas y minerales: El huevo aporta vitaminas del grupo B, hierro, fósforo y vitamina D, útiles en dietas de restricción calórica o de control metabólico.

Compatibilidad con dietas balanceadas: Cuando se consume con moderación y se acompaña de vegetales o alimentos bajos en grasa, el huevo puede formar parte de una dieta saludable para personas con hígado graso.

Efectos adversos

Contenido de colesterol: La yema contiene colesterol, por lo que se recomienda limitar el consumo a no más de 4 huevos enteros por semana. El exceso podría elevar los niveles de colesterol LDL (“malo”) en personas susceptibles, aunque la relación directa es menos significativa de lo que se pensaba antes.

Riesgo cardiovascular: En personas con diabetes o antecedentes de problemas cardiovasculares, el consumo elevado de huevo podría asociarse a mayor riesgo, aunque la evidencia es mixta. La clara no presenta este riesgo, ya que no contiene colesterol.

Forma de preparación: Freír el huevo o acompañarlo con grasas saturadas y ultraprocesados puede aumentar la carga grasa de la dieta y ser contraproducente para la salud hepática. Se recomienda consumirlo cocido, pochado o revuelto sin aceite.

El consumo de huevo debe evaluarse de forma individual, ya que puede beneficiar o perjudicar a personas con hígado graso según su estado de salud general. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consideraciones clave

El impacto del huevo depende del contexto dietético general y del estado de salud de cada persona.

La supervisión médica es fundamental para ajustar la cantidad y frecuencia de consumo.

La clara de huevo es una opción segura y rica en proteína para quienes requieren limitar el colesterol.