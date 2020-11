SFP inhabilitó por 10 años y multó con 34 millones de pesos a Dante Pinal Ibarra, exdirector general de Comunicación Social de Infonacot

La SFP dio a conocer pagos por más de 33 millones por un contrato que no se cumplió (Foto: Twitter@Dpinal)

La Secretaría de la Función Pública (SFP) dio a conocer la inhabilitación por 10 años y una multa de 34 millones de pesos a Dante Pinal Ibarra, ex director general de Comunicación Social del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (Infonacot).

Esto se debe a que Pinal Ibarra autorizó pagos por más de 33 millones por un contrato que no se cumplió, lo que generó un daño al erario público.

De acuerdo al comunicado emitido por la secretaría, la titular de la SFP, Irma Eréndira Sandoval Ballesteros reafirmó su compromiso de ayudar a la población en general y no a solo un grupo en específico.

“Nada justifica la negligencia ni el abuso en el manejo de los recursos públicos, pues como servidoras y servidores públicos debemos garantizar que el erario sea dirigido para el bienestar general y no para satisfacer a unos cuantos. No permitimos la impunidad en contratos realizados a modo, que dilapidaron el dinero público. En la actualidad, mantenemos una estrecha vigilancia de las contrataciones públicas, para asegurar su apego a la norma”, declaró Sandoval Ballesteros.

El organismo también informó que la sanción fue posible gracias a una investigación y un procedimiento de responsabilidad administrativa. Mediante este, el Órgano Interno de Control (OIC) en el Infonacot, determinó que Pinal Ibarra no cumplió con sus obligaciones como servidor público.

La investigación evidenció que el ex director autorizó el pago a una empresa sin que se identificara evidencia de la realización de los trabajos estipulados en el contrato asignado por adjudicación directa. Este solamente incluía un manual para desarrollar un canal de difusión, un estudio sobre las redes sociales más convenientes para el instituto y acciones de capacitación.

El documento también afirmó que la investigación dio inicio gracias a una denuncia interna y agregó que siempre se respetaron los derechos del ex funcionario.

“El OIC inició la investigación, respetando siempre el derecho de audiencia y defensa del exfuncionario, a raíz de una denuncia de la entonces directora de Comunicación Institucional del Fonacot sobre probables irregularidades, tanto en el manejo como en el cumplimiento del contrato”, describió.

Tras las sanciones, Sandoval Ballesteros incitó a los servidores públicos del gobierno federal a “trabajar guiados siempre por la ética y en forma eficiente en el nivel que nos toque ocupar, comprometidos permanentemente con el interés y el bienestar de nuestros ciudadanos”.

Irregularidades en la Secretaría de Cultura

A inicios de la semana pasada, la SFP anunció que María Cristina García Cepeda, ex titular de la Secretaría de Cultura durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, fue sancionada por provocar un daño al erario al otorgar recursos para el proyecto “Museo de Museos”, mismo que nunca se concretó.

A través de un comunicado oficial, Sandoval Ballesteros informó que la sanción no solo compete a la ex secretaria federal, sino a otros dos ex funcionarios de rango elevado.

La Función Pública hace honor a su nombre, estamos acabando con la impunidad en el indolente manejo de recursos públicos durante el régimen neoliberal. Asumimos nuestra responsabilidad como garantes de que el erario verdaderamente se destine a brindar resultados a la población

De acuerdo con el OIC, los ex servidores públicos sancionados incumplieron con sus responsabilidades al autorizar donativos por más de 59 millones de pesos a una asociación civil para la realización del proyecto antes mencionado.

