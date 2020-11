Función Pública inhabilitó y multó con más de 19 mdp a ex secretaria de Cultura de Peña Nieto

María Cristina García Cepeda fue multada e inhabilitada por la SFP (Foto: Cuartoscuro)

La Secretaría de la Función Pública (SFP) sancionó a María Cristina García Cepeda, ex titular de la Secretaría de Cultura durante el sexenio de Enrique Peña Nieto , por provocar un daño al erario al otorgar recursos para el proyecto “Museo de Museos”, mismo que nunca se concretó.

A través de un comunicado oficial, Irma Eréndira Sandoval, titular de la SFP, informó que la sanción no solo compete a la ex secretaria federal, sino a otros dos ex funcionarios de rango elevado.

“ La Función Pública hace honor a su nombre, estamos acabando con la impunidad en el indolente manejo de recursos públicos durante el régimen neoliberal. Asumimos nuestra responsabilidad como garantes de que el erario verdaderamente se destine a brindar resultados a la población ”, afirmó la secretaria Sandoval Ballesteros.

María Cristina García Cepeda (Foto: Cuartoscuro)

De acuerdo con el Órgano Interno de Control (OIC), los ex servidores públicos sancionados incumplieron con sus responsabilidades al autorizar donativos por más de 59 millones de pesos a una asociación civil para la realización del proyecto antes mencionado.

Museo de Museos se llevará a cabo en el Antiguo Palacio del Marqués del Apartado, sin tener la autorización previa del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) para desarrollar trabajos en el inmueble, tal como lo disponen, por su calidad arquitectónica e histórica, la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, y la Ley General de Bienes Nacionales.

“ La entrega de estos donativos, uno por 50 millones de pesos, en marzo de 2017, y otro por 9 millones 313 mil 461 pesos, en julio de 2018 , sin considerar las normas aplicables, causó un daño al erario debido a que no se concretó la realización del museo como resultado de un deficiente ejercicio de funciones de los responsables”, se lee en el comunicado.

Ya van dos ex secretarias federales de Enrique Peña Nieto sancionadas por la SFP (Foto: Diego Simón Sánchez / Cuartoscuro)

Por tales irregularidades, el OIC resolvió sancionar con inhabilitación por 10 años y multa resarcitoria de 19,771,154 pesos a cada una de las personas ex servidoras públicas de esa dependencia que tuvieron responsabilidad: su ex titular, el ex Oficial Mayor y la ex Directora General de Administración

Cabe recordar que García Cepeda es la segunda secretaria federal del sexenio peñanietista en ser sancionada por la SFP. La primera fue Rosario Robles, ex titular de las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) , misma que fue inhabilitada en septiembre del año pasado por un periodo de 10 años por falta de veracidad en su declaración patrimonial y que ahora enfrenta un proceso penal en la cárcel de mujeres de Santa Martha Acatitla de la Ciudad de México.

“A diferencia de otros tiempos, cuando los funcionarios no tenían que rendir cuentas por el ejercicio de sus funciones, nosotros no permitimos que queden impunes los abusos del servicio público , nos esforzamos por sancionar la corrupción en los niveles más altos y barrerla de arriba hacia abajo”, advirtió la secretaria Sandoval Ballesteros.

Otra sanción emitida por la SFP que ha generado revuelo es la aplicada contra la revista Nexos, misma que recibió el martes 3 de noviembre una suspensión provisional contra su penalización.

Rosario Robles fue inhabilitada por la SFP (Foto: Victoria Valtierra / Cuartoscuro)

Esto porque el Tribunal Federal de Justicia Administrativa notificó a Nexos, Sociedad Ciencia y Literatura S. A. de C. V. que había admitido el incidente de medidas cautelares solicitado por la empresa. “Es una suspensión provisional de las sanciones impuestas por la Secretaría de la Función Pública en agosto pasado”, aseguró la editorial.

Sin embargo, la secretaría dirigida por Sandoval Ballesteros , a través del OIT, informó que defenderá su postura en cuanto a la sanción que promovió.

“ La Secretaría de la Función Pública, a través del Órgano Interno de Control (OIC) en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), defenderá ante los tribunales las sanciones impuestas a la empresa Nexos, Sociedad, Ciencia y Literatura, S.A. de C.V., por haber presentado información falsa en una adjudicación directa en 2018 ”, informó la dependencia el mismo día de la determinación de la suspensión temporal.

MÁS SOBRE ESTE TEMA

SFP defenderá ante tribunales su postura y sanción contra la revista Nexos

La revista Nexos obtuvo una suspensión contra la inhabilitación por dos años del gobierno de AMLO

López Obrador confirmó que Ana Guevara continúa en la Conade, a pesar de los señalamientos y los escándalos