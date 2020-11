“Es un esposo y padre feminista”: Irma Eréndira Sandoval, titular de la SFP, defendió a John Ackerman

Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, secretaria de la Función Pública, aseguró que su esposo es una persona excepcional (Foto: Mario Jasso / Cuartoscuro)

Derivado de la tensión entre la escritora Sabina Berman y el académico John Ackerman, Irma Eréndira Sandoval, titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), defendió el nombre del comunicador ante la opinión pública.

“ John Ackerman es un hombre excepcional: humano, solidario, generoso y progresista. Es un esposo y padre feminista, hijo y yerno amoroso, hermano y cuñado solidario, maestro y colega respetuoso, un universitario ejemplar ”, escribió la doctora en ciencia política respecto a lo muchos usuarios de redes sociales publicaron contra su esposo.

El pleito entre Berman y Ackerman tiene dos vertientes. Por un lado, la egresada de la Universidad Iberoamericana señaló acoso laboral por parte de su coestelar y, por el otro, el miembro del Instituto de Investigaciones Jurídicas apuntó sabotaje al proyecto de “John y Sabina”, programa que se transmitía en el Canal Once del Instituto Politécnico Nacional.

Al tener posturas irreconciliables, la administración de la televisora optó por ponerle fin al show y estableció una negociación con los presentadores para que cada uno tenga su propio segmento en el canal.

“ El Once informa que, de común acuerdo, los conductores del programa ‘John y Sabina’ han dado por terminada anticipadamente la tercera temporada de la serie . Por otra parte, el Once informa que ha iniciado los trámites para contratar a John Ackerman a fin de que realice un programa de opinión el año próximo. Además, el Once y Canal 14 del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, han iniciado conversaciones para coproducir un programa conducido por Sabina Berman”, notificó la televisora en una publicación oficial la tarde del jueves 12 de noviembre.

El programa de John y Sabina consistía en que, de manera amena, ambos intelectuales debatieran temas de interés público en la compañía de algún invitado que tenga relevancia en el tópico a tratar; sin embargo, diferencias ideológicas entre Berman y Ackerman comenzaron a friccionar su relación. Este conflicto se vio manifestado, posteriormente, en la dinámica del programa.

Asimismo, en redes sociales, cada uno argumentó su postura de manera pública para hacer entender a los espectadores el conflicto. Derivado de estas manifestaciones, distintos usuarios en redes expresaron su empatía por la escritora, en donde señalaron una presunta violencia de género ejercida de él a ella.

Es entonces cuando ve la luz la publicación de la doctora Sandoval Ballesteros, quien es pieza clave en la lucha contra la corrupción de la administración de Andrés Manuel López Obrador. De tal modo que el criterio de una secretaria de Estado se manifiesta en favor de un pensador que está señalado por manifestar ejercicios de poder en detrimento de la paridad de género, por lo que distintas personas se sumaron al apoyo de la imagen del doctor en derecho y contestaron su publicación con la etiqueta #AckermanSeQueda.

Cabe recordar que John, cuando argumentó su discordia con Sabina, nunca mencionó cuestiones de género, sino ideológicas en contra de la 4T, corriente política a la cual Ackerman defiende desde muchos puntos de vista.

“ El diferendo con la dramaturga Sabina Berman no tiene absolutamente nada que ver con el asunto de género. Un servidor jamás ha ejercido ningún acoso o agresión por motivos de género de manera directa o indirecta, ni en el ámbito privado ni en ninguno de los espacios en los que he laborado . Al contrario, soy un hombre profundamente comprometido con la plena equidad de género”, explicó en esta misma red social el abogado.

“La verdadera victimaria en el contexto del ahora extinto programa de John Y Sabina del Canal Once no fue un servidor sino la dramaturga. Son muy bien conocidos por la audiencia sus constantes interrupciones y burlas durante las transmisiones del programa , en ejercicio pleno de su libertad de expresión pero con evidente falta de respeto tanto para su compañeros de trabajo como para los invitados y las invitadas”, agregó a su favor John Ackerman.

