Un juez detuvo el proceso penal contra Enrique González Tiburcio, ex funcionario de la Sedatu ligado a La Estafa Maestra

Con el tiempo, los personajes implicados en el sistema de desvío de recursos de dependencias federales durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, mejor conocido como La Estafa Maestra, han sido desligados por las autoridades mexicanas. El más reciente caso es el Enrique González Tiburcio, a quien un juez federal concedió una suspensión definitiva del proceso penal de la Fiscalía General de a República en su contra.

González Tiburcio fue subsecretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y la FGR buscaba acusarlo del delito de uso ilícito de atribuciones. Cabe recordar que este mismo delito ha mantenido durante más de un año presa a quien fuera su jefa, la ex titular de la Sedatu, Rosario Robles Berlanga.

La suspensión del proceso en su contra se dio gracias a que el ex subsecretario promovió una demanda de amparo con el argumento de que se le intentaba imputar un nuevo delito por el que ya había sido procesado, además de que ese caso está a punto de ser desechado, reportó el portal Animal Político.

Debido a ello, el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Penal determinó conceder la suspensión definitiva en contra de la imputación; sin embargo, la decisión de si se le otorga o no el amparo de fondo se tomará en una audiencia del 24 de noviembre.

En 2019 a este ex funcionario se le imputó el delito de falsedad de declaraciones, pues cuando trabajaba en la Sedatu denunció irregularidades en uno de los convenios que se otorgaron como parte del esquema de La Estafa Maestra. Incluso argumentó que falsificaron su firma, pero un peritaje demostró que era verídica, por lo que la Fiscalía modificó su calidad de denunciante a probable responsable.

No obstante, este proceso penal en contra de Tiburcio está a punto de derrumbarse, pues la Fiscalía General de la República no presentó a tiempo la acusación formal en contra del ex subsecretario, por lo cual ya ganó antes otro amparo.

El papel de González Tiburcio en la firma de convenios que permitieron en los desvíos de recursos ha sido señalado por Emilio Zebadúa, ex oficial Mayor de la Sedatu, quien se ha convertido en testigo colaborador de las autoridades a cambio de no ser procesado.

Sin embargo, el ex subsecretario de la Sedatu ha contrariado a Zebadúa e incluso ha señalado que su área fue la responsable de la falsificación de firmas en los convenios que permitieron los fraudes millonarios.

Pero este no es el único caso en que suspenden una investigación en contra de un personaje ligado a La Estafa Maestra. Hace unos días se dio a conocer el de Ramón Sosamontes, ex jefe de oficina de las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y la Sedatu, quien igualmente promovió un recurso de amparo para evitar ser detenido por delitos que no ameriten prisión preventiva oficiosa.

Ramón Sosamontes —muy cercano a Rosario Robles— está mencionado junto con Emilio Zebadúa como firmantes de los contratos irregulares con los que se fraguó el desvío millonario en ambas dependencias. Zebadúa y Sosamontes suscribieron al menos siete convenios que causaron daños al erario por 1,630,616,503 pesos.

Por su parte, Rosario Robles Berlanga se encuentra detenida en el Penal Femenil de Santa Martha Acatitla desde hace más de un año, acusada del delito de ejercicio indebido en el servicio público, el cual no amerita prisión preventiva.

Pero el pasado 6 de noviembre, un juez federal libró una nueva orden de aprehensión en su contra por delincuencia organizada y lavado de dinero. El delito de delincuencia organizada amerita prisión preventiva oficiosa. Sin embargo, el abogado de Robles Berlanga aseguró que hasta el 9 de noviembre, no habían recibido la orden de aprehensión correspondiente.

