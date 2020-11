La Estafa Maestra: de 11 órdenes de aprehensión, la FGR sólo tiene dos detenidos

El sistema de triangulación para desviar recursos fue dado a conocer en el sexenio de Peña Nieto (Fotoarte: Infobae, Jovani Silva)

La Fiscalía General de la República (FGR) libró 11 órdenes de captura derivado de la investigación relacionada a “La Estafa Maestra”, un esquema de defraudación y desvío de recursos en el que se vieron involucradas universidades públicas, secretarías de Estado y empresas fantasma.

De acuerdo con la investigación de Nayeli Roldán de Animal Político, Rosario Robles fue parte de este esquema de lavado de dinero cuando prestaba sus servicios como titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).

Dichas órdenes de aprehensión fueron solicitadas por la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) de la fiscalía y fueron incluidas a la carpeta de investigación FED/SEIDO/UEIORPIFAM-CDMX/0001220/2019 .

Las órdenes giradas por la fiscalía que dirige Alejandro Gertz Manero señalan los cargos de delincuencia organizada y lavado de dinero. De entre las personas a las que van dirigidas, sobresalen la ex secretaria de Enrique Peña Nieto, Simón Pedro de León Mojarro, ex coordinador de delegaciones estatales de Sedesol y que ahora se encuentra prófugo; Luis Antonio “N”, presunto accionista de una de las empresas que recibió los recursos; y María de la Luz “N”, ex directora general adjunta de Integración de Padrones de la misma secretaría.

Los últimos dos ya fueron detenidos por elementos de la fiscalía y fueron trasladados a prisiones federales. Luis Antonio se encuentra en el Centro Federal de Readaptación Social N 1 del Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México. Por su parte, María de la Luz fue llevada al Centro Federal de Readaptación Social N 16 Femenil en el estado de Morelos.

De acuerdo con una nota de Animal Político, otra orden de aprehensión fue girada en contra de Jesús Alejandro Vera Jiménez, ex director de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), quien ya fue acusado por el delito de peculado por parte de la Fiscalía General del Estado.

El caso de la llamada Estafa Maestra fue revelado aún durante el sexenio del abanderado del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Peña Nieto ; sin embargo, a pesar de que Roldán presentara evidencia suficiente para que la Secretaría de la Función Pública (SFP), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) inicien un proceso de auditoría y contraloría contra los señalados en el reportaje, fue hasta que Andrés Manuel López Obrador tomó protesta como presidente de México para que el aparato de Estado se movilizara para determinar las responsabilidades correspondientes en el caso.

Por su cuenta, Robles Berlanga continúa llevando su proceso dentro de las instalaciones del Reclusorio para Mujeres de Santa Martha Acatitla, al oriente de la Ciudad de México desde hace poco más de un año.

Cabe mencionar que todos los amparos promovidos por la ex secretaria federal para llevar en libertad su proceso penal han sido desechados por los jueces a cargo del caso.

Como si esto no fuera suficiente, la UIF interpuso otra denuncia en su contra ante la FGR el pasado 9 de noviembre. Esto sería porque tanto a la ex funcionaria como a sus colaboradores les habría tomado sólo unos días deshacerse de millones de pesos por medio de desvíos desde la Sedesol y la Sedatu cuando ella se encontraba a cargo.

De acuerdo con información de El Universal, el ex oficial mayor de ambas dependencia , Emilio Zebadúa, habría transferido 16 millones 835,899.84 pesos a personas físicas sin ningún tipo de relación con las secretarías. El documento de la UIF especificaría que “los recursos en dichas cuentas bancarias fueron dispuestos de manera rápida, observándose una falta de permanencia de recursos en las mismas”.

Estas acciones durante la 4T han puesto un panorama negativo contra la ex funcionaria. Ahora toca esperar el avance de las investigaciones para que se determine la culpabilidad o inocencia de la acusada.

