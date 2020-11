Aprende en Casa II de la SEP: clases en internet del 19 de noviembre para alumnos de primaria

Lenguaje: Planificación de un programa de radio disposición de los estudiantes diferentes contenidos del programa Aprende en Casa II para el ciclo escolar 2020-2021.

Además de las clases que se imparten a través de la televisión para preescolar, primaria, secundaria y padres de familia, en la red hay diversos recursos divididos por semana.

Estos son los contenidos disponibles para el jueves 19 de noviembre.

PARA PRIMERO DE PRIMARIA:

Conocimiento del medio: ¿Qué hay más?

¿Qué vamos a aprender?

Distinguirás las características de la naturaleza en el lugar donde vives.

Realizarás un repaso sobre los elementos naturales y sociales del lugar donde vives, que es lo que has aprendido durante la última semana.

Para esta sesión necesitarás: un cuaderno, lápiz, lápices de colores y tu Libro de texto Conocimiento del Medio.

¿Qué hacemos?

Elabora una lista de elementos naturales y sociales que vayas encontrando en las imágenes que se mostrarán a continuación, el objetivo es descubrir que hay más, si elementos naturales o elementos sociales. Como puedes observar, el ser humano ha construido muchos elementos sociales para facilitar sus actividades diarias. Pero también es muy importante cuidar los elementos naturales del lugar donde vives, porque gracias a ellos hay vida.

Cuidar la naturaleza permite que la vida del planeta continúe.

Recuerda que, al hacer tu lista de elementos, no repitas los que ya están, por ejemplo, en la imagen anterior escribiste árboles y ya lo escribiste, así que para la segunda imagen ya no lo necesitas escribir. (se repite el proceso con todos los elementos que se repitan).

¿Recuerdas que dentro de los materiales que necesitarías hoy para esta sesión, se pedían algunos recortes de elementos naturales y elementos sociales que hay en el lugar donde vives? Es momento de usarlos. Si no los tienes no te preocupes, puedes utilizar los que se presentan a continuación.

Vas a elaborar dos tarjetas, una verde y una azul. Pueden ser tarjetas de cartulina, de cartón, una hoja partida por la mitad, una hoja de color verde y una azul, en fin, las tarjetas las puedes hacer con cualquier material que tengas en casa. Puedes colorearlas, escribir con colores, poner una marca azul y una verde; cualquier cosa que se te ocurra para identificar tu tarjeta que dice elementos naturales y la que dice elementos sociales, es válida.

El día de hoy hiciste una descripción de algunos de los elementos naturales y sociales que encontraste en los diferentes lugares de nuestro país. Te diste cuenta de que, en algunos, hay más elementos sociales que naturales, debido a que el ser humano ha tenido que transformar la naturaleza para facilitar sus actividades cotidianas.

Matemáticas: ¿Quién es más alto?

¿Qué vamos a aprender?

Estimarás, compararás y ordenarás longitudes directamente y con un intermediario. Identificarás que comparar estaturas es una forma de medir longitudes. Antes de empezar, ¿Sabes que es una longitud? La longitud, es la distancia que existe entre un punto y otro.

Para esta sesión necesitarás: tu cuaderno, lápiz, goma, sacapuntas y tu libro de texto Matemáticas.

¿Qué hacemos?

Observa el siguiente video que habla del salto de longitud:

1. Deporte en minutos. Salto de longitud

Lucy logró ¡seis metros con veinte centímetros! Eso es mucho.

Existen personas que son más altas que otras, incluso en tu grupo seguramente te habrás percatado de que hay niñas o niños más altos que tú.

El Reto de Hoy:

Puedes hacer tiras de papel, como las que viste aquí, y con ellas vas a medir a tus familiares. Luego en tu cuaderno, escribirás el nombre de la persona más alta y el nombre de la persona menos alta.

Lenguaje: El respeto nos ayuda a vivir en armonía.

¿Qué vamos a aprender?

Comprenderás que hay lenguaje de cortesía y respeto para dirigirse a los demás, especialmente a tus mayores.

Conocerás frases de cortesía para saludar y despedirte y la importancia de usarlas para mantener un ambiente de armonía.

¿Qué hacemos?

El respeto se basa en pensar en los otros y al mismo tiempo en todos, mostrar amabilidad, paciencia, amor en los demás como te gustaría que lo hicieran contigo.

Cuando tomas decisiones lo haces pensando, no sólo en lo que es bueno para ti, si no en lo que trae el bienestar para todos y el lugar donde vives. En las decisiones están presentes sobre todo los abuelos que son los gobernadores, pues se cree que ellos son quienes poseen mayor sabiduría y pueden llevar a las mejores ideas.

A los demás se les considera como si fueran hermanos y hermanas, a los abuelos y abuelas, como si fueran los padres y madres. Cuando miras así a las personas, no piensas en hacerles un mal, pues ¡nadie dañaría a su hermano o a su padre! Además, el respeto se brinda a todos, sin importar si tiene dinero o si no cuenta con él.

Esa forma de pensar puede funcionar para todos. Sí todos nos mostráramos respeto de esta manera, seguramente el mundo sería diferente.

Cada situación necesita usar las palabras adecuadas para no faltarle al respeto a una persona mayor y usar las palabras adecuadas para tus amigos y compañeros.

Hoy aprendiste la importancia que es el dirigirte con respeto para vivir en armonía.

El Reto de Hoy:

Investiga con tus mayores cuáles son las formas de respeto con las que puedes dirigirte a ellos o a los demás.

Platica con tu familia sobre el valor del respeto, también comenta con maestra o maestro, sobre lo que aprendiste en esta clase.

Artes: El baile a través del tiempo.

¿Qué vamos a aprender?

Realizarás movimientos corporales pausados y continuos, para explorar la calidad del movimiento del peso (liviano o ligero). Para esta sesión necesitarás: Una pluma grande.

Con tu material realizarás algunos movimientos pensando principalmente en uno de esos objetos. Recuerda tener un espacio donde puedas realizar tus movimientos, solicita a un adulto, papá, mamá o a quien te acompañe, que te ayude a mover los muebles u objetos para que puedas moverte.

¿Qué hacemos?

Observa este baúl, lo encontró Meli cuando escombraba la recamara de su abuelita, junto con los demás objetos:

En el baúl hay un sombrero de copa que usaban los hombres, otro que usaban las mujeres con adornos de flores y plumas, una pluma, unos guantes y fotografías. ¿Quieres verlas?

Actividad 1

No olvides que antes de iniciar con los movimientos corporales, debes de realizar un calentamiento para no lastimar tu cuerpo. Para el calentamiento ocuparas tu pluma. Déjala caer y observa cómo es su movimiento cuando cae. ¡Es ligero! Entonces realiza movimientos muy ligeros como la pluma al caer.

Los movimientos que acabas de realizar se les dice ligeros o livianos, y es una calidad del movimiento.

Actividad 2

Regresando al baúl de la abuela de Mili, esos son objetos de la época de la Revolución Mexicana de 1910, que, por cierto, mañana se festejará el aniversario.

¿Sabes algo de este tema? Si no sabes no te preocupes investiga con algún familiar, pregúntales qué saben acerca de esta parte de la historia de nuestro país.

En el castillo de Chapultepec, que se encuentra en la Ciudad de México, hay un mural de David Alfaro Siqueiros, que habla acerca de la Revolución Mexicana.

PARA SEGUNDO DE PRIMARIA:

Lenguaje: Narramos en forma escrita.

¿Qué vamos a aprender?

Elaborarás un texto narrativo y precisarás su contenido.

Respetarás la estructura organizada de un texto en tu lengua.

¿Qué hacemos?

En el programa televisivo se contará con el profesor Pedro Muñiz López quien estará hablando en Lengua Indígena Kuáxa’tana. Primero conocerás un poco acerca de él, encontrarás su descripción primero en su lengua indígena y posteriormente en español.

Nyetyuʹtatyáujta, nyatá guatánxaatan eʹijnya antyagua, aʹunyá eʹemakan, eijtɨ tyajáʹrajtyagua, aʹunyá tyejéʹemuare.

Saludo con el debido respeto y me presento, les recuerdo mi nombre: Pedro Muñiz López. Originario del estado de Nayarit. Actualmente estoy laborando en Coyultita de Jazmines, Municipio del Nayar. Hablante de la lengua náayeri, para mí es un honor estar con ustedes a distancia.

Seguramente, alguna vez te han dejado la tarea de escribir alguna narración, historia o relato que te haya contado tu abuelita o que te haya contado alguien de tu familia. No siempre es fácil escribir lo que otros nos cuentan de forma hablada.

En esta sesión vas a aprender algunas cosas que debes tomar en cuenta cuando escribes una narración que alguien te platicó. ¿Recuerdas alguna historia que te hayan contado? ¿Sobre qué trataba? ¿Quién te la contó?

Para cerrar la sesión, te invitamos a que te acerque a tus abuelos, pedirles con respeto que te compartan narraciones en lengua materna, posteriormente trata de escribirlas. Si te es posible consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena aprovecha también este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna.

Matemáticas: ¡Adivina qué figura es!

¿Qué vamos a aprender?

Construirás y describirás figuras y cuerpos geométricos.

Aprenderás a identificar una figura geométrica por el número de lados y las relaciones entre sus longitudes.

¿Qué hacemos?

En tu libro de texto de Matemáticas, segundo grado, realiza los ejercicios de la página 53.

Has observado cada día que todo lo que te rodea tiene formas, en la escuela, en el parque, en el río hay formas. En este mismo momento estás rodeada de objetos con formas unas parecidas, algunas totalmente diferentes, pero todo tiene formas.

El Reto de Hoy:

Recuerda las señales de tránsito sin salir de casa, ya que tu seguridad es primordial. Es una señal que indica detenerse, se localiza en zonas donde hay escuelas u hospitales, tiene 8 lados o aristas y todas sus longitudes son iguales.

¿Ya sabes cuál es? Dibújala, escribe el nombre de la figura geométrica y el nombre de la señal que representa. No olvides comentar tu hallazgo con tu maestra o maestro.

Si te es posible consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena aprovecha también este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna.

Conocimiento del medio: Animales diurnos y nocturnos.

¿Qué vamos a aprender?

Describirás cambios en la naturaleza a partir de lo que observas en el día y la noche y durante el año.

Identificarás cambios en el comportamiento de los animales durante el día y la noche.

¿Qué hacemos?

En la clase anterior, aprendiste que hay diferentes momentos del día: la mañana, la tarde, la noche y como en cada uno de ellos se realizan actividades diferentes.

Si tienes tu libro de texto de Conocimiento del Medio, Segundo grado, realiza las actividades que se encuentran en las páginas 53 y 54.

Para concluir esta sesión, recuerda lo que has aprendido:

Inglés: Los objetos del hogar y su localización.

¿Qué vamos a aprender?

Escucharás y participarás en la lectura de nombres.

Aprenderás sobre la localización de algunos objetos del hogar.

¿Qué hacemos?

Hello, how are you? Hola, ¿cómo están? Are you ready to learn new things? ¿Estás lista, listo para aprender nuevas cosas? Great! ¡Muy bien!

Nicolas is a good friend, he will introduce himself. Nicolás es un buen amigo, el mismo se presenta:

1. AUDIO

https://aprendeencasa.sep.gob.mx/multimedia/RSC/Audio/202011/202011-RSC-UkmbmLdz0D-PUPPETALPRINCIPIO.mp3

Escucha muy bien la canción para que la cantes.

2. House objects song.

¡Qué bonita canción! ¡Y qué bien canta el gigante!

El Reto de Hoy:

Sabes que es muy importante para aprender inglés que repases lo que aprendiste en esta sesión. Puedes hacerlo con alguien de tu familia. Dibuja esos objetos en tu cuaderno, así será mucho más sencillo aprender.

Observa ahora el relato que nos trae la maestra Claudia te encantará y aprenderás con ella.

1. Claudia Piccoli, del minuto 00:10 al 4:40

Si tienes dudas o necesitas ayuda para realizar las actividades propuestas o alguna sugerencia y quieren compartirlas con nosotros pueden enviarlas al correo aprende_en_casa@nube.sep.gob.mx

Si quieres practicar más, visita esta página.

https://changomaniaco.com/little-bridge-lecciones/

PARA TERCERO DE PRIMARIA:

Lenguaje: Historia de la vida.

¿Qué vamos a aprender?

Hoy aprenderás acerca de las características de un relato biográfico, y la función que cumple este tipo de texto.

- ¿Te acuerdas como fue tu primer día de clases en la primaria?

- ¿Cómo se imaginan que fue el primer día en la escuela para tu papá o mamá?

- Sería interesante saber la vida de tu papá o mamá ¿Verdad?

Precisamente hoy aprenderás como redactar una biografía de alguna persona de la que tú quisieras saber su vida o también podrías escribir una autobiografía, es decir un texto que hable de ti, de tu vida, desde que naciste, hasta la fecha.

¿Qué hacemos?

La biografía es un texto expositivo que utiliza:

Su finalidad es dar a conocer lo fundamental en la vida de una determinada persona.

Ciencias naturales: Lo que siento que sí y lo que siento que no: Identifico situaciones de riesgo.

¿Qué vamos a aprender?

Seguirás aprendiendo sobre la importancia de manifestar tus emociones y sentimientos ante situaciones de riesgo, recuerda que lo importante es el cuidado de tu cuerpo.

Ya que estas situaciones de las que vamos a hablar no sólo son importantes para las niñas y niños, sino también para sus familias, maestras o maestros y otras personas adultas que convivan con ellos y ellas.

Contesta la siguiente pregunta: ¿Hay en tu casa algún espacio que sólo sea tuyo o en el que sólo tú puedas entrar?

¿Qué hacemos?

Cuando eres niño o niña, los adultos son responsables de garantizar tu bienestar, ellos van a cuidarte y asegurarse de que vivas y te desarrolles en las mejores condiciones posibles. Lo cierto es que si te permiten ser parte de esas decisiones que se toman por el bien de tu cuerpo, tu mente y tu salud, tú podrás aprender y desarrollar más habilidades que tengan que ver con tu autocuidado. Además de que te preparará para que cuando seas grande tengas más información y confianza en las decisiones que tomes para tu bienestar.

Ahora, todas esas experiencias que vives con tu cuerpo pueden hacerte sentir emociones agradables o emociones desagradables.

Si en este momento te sientes identificada o identificado con algo de lo que se mencionó en esta clase, o si consideras que tu cuerpo y tu seguridad están en riesgo o si simplemente es la primera vez que alguien habla contigo de este tema, recuerda:

TU CUERPO ES TUYO

TÚ DECIDES

NO ESTÁS SOLA

NO ESTÁS SOLO

Si te es posible consulta otros libros y platica con tu familia lo que aprendiste, seguro les parecerá interesante y te podrán decir algo más.

Matemáticas: La compra más barata.

¿Qué vamos a aprender?

Seguirás aprendiendo a usar la información contenida en diferentes portadores de información de datos cuantitativos y cualitativos. Recuerda que ayer aprendiste lo importante que es tener una buena alimentación, hacer ejercicio y dormir las horas necesarias, con ello mantenemos en buenas condiciones nuestro sistema inmunológico.

Pero también es importante que los alimentos que compramos no solamente sean de buena calidad sino también deber ser económicos. Por eso es importante que veamos dónde conviene más comprar los alimentos.

¿Qué hacemos?

Siempre es necesario saber dónde le conviene a uno comprar. Es cierta la frase “peso ahorrado, peso ganado”.

Aunque se lee claramente la información está revuelta y eso dificulta comparar precios. Con la tabla se va a facilitar saber en dónde conviene comprar.

Se pueden juntar los alimentos en los que son de origen animal y anotarlos primero, después las verduras y, al final, las frutas. Entonces los productos de origen animal son: carnes de res, carne de cerdo, pollo entero y huevo; luego colocamos las verduras: chile serrano, jitomate, papa, aguacate y calabaza; ahora anotamos las frutas: plátano, naranja y papaya.

Muy bien, así es más fácil comparar precios.

Estos juegos puedes hacerlos con la familia o con tus amigos, siempre y cuando tengas los cuidados correspondientes y uses tu cubreboca y laves tus manos. Bueno, al construir una tabla, es muy importante elegir los nombres de las filas y las columnas y que donde se cruzan ambas irá la información que las une. Podrías inventar un juego donde uses este tipo de tablas.

Si te es posible consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena aprovecha también este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna.

Artes: Museos, más que una visita, una experiencia.

¿Qué vamos a aprender?

Explorarás diversos museos de México y del mundo, para observar diversas manifestaciones artísticas bidimensionales.

¿Qué hacemos?

En algún momento has ido a un museo, ya sea de tarea, de excursión, o por gusto. Ir a un museo siempre es agradable, pues nos permite conocer y entender más alguna obra artística o hecho histórico. ¿Tienes algún museo favorito?

Observa el siguiente video:

1. Itinerario Colección - Museo Tamayo.

En este video pudimos observar algunas obras expuestas en este museo, ¿Cuál es tu favorita?

Para conocer un poco más sobre este museo te invitamos a observar el siguiente video.

2. “Artes - Museo Nacional de Arte” de canal once.

En este video conociste sobre la historia que guarda este museo, desde su infraestructura hasta algunas piezas de arte que exhibe.

En esta clase exploraste diversos museos de México y de Francia para observar algunas de sus expresiones artísticas bidimensionales. Pero tú también puedes hacer algunas visitas con ayuda de tu familia a algunos museos de manera virtual, como al Museo del Prado en España o al Museo Metropolitano de Arte (el MET) en la ciudad de NY, el cual, exhibe más de dos millones de obras artísticas de todo el mundo ¿te lo puedes imaginar? Realiza tu recorrido virtual acompañado de tus seres queridos y ¡amplía tu visión del mundo!

PARA CUARTO DE PRIMARIA:

Geografía: La importancia de los suelos y las actividades humanas que lo degradan.

¿Qué vamos a aprender?

Hoy aprenderás sobre la importancia de los suelos y las actividades humanas que lo degradan.

Al hablar del suelo se hace referencia a las diferentes capas de material orgánico, o no orgánico, que componen la parte superficial de la corteza terrestre y sobre las cuales se desarrolla la mayor parte de los ciclos vitales.

En tu libro de Geografía podrás encontrar información sobre el tema, en las páginas 75 y 76.

¿Qué hacemos?

Realiza las siguientes actividades.

1. Observa el siguiente video para entender de qué se habla cuando se dice “suelo”. Suelos.

En este video pudiste ver la importancia del suelo y sus funciones para la vida del planeta.

Si no se toman las precauciones adecuadas, la degradación del suelo afectará a una parte importante de las tierras cultivables del planeta, disminuyendo la riqueza potencial y dificultando el desarrollo económico.

2. Observa el siguiente video que muestra las terribles consecuencias de la deforestación. Acción Verde – La deforestación.

En el video mencionan “la huella ecológica” este es un concepto que refiere al impacto que deja un ser humano sobre el ambiente, es decir, sobre la superficie que se necesita para producir todos los recursos y bienes que se consumen durante nuestra vida.

Inglés: Exploremos algunas fábulas.

¿Qué vamos a aprender?

Las fábulas son relatos cortos donde en muchos de ellos los protagonistas son animales.

¿Qué hacemos?

Una moraleja, es una enseñanza que ayuda a reflexionar y preservar los valores.

1. Observa el siguiente video donde se explica lo que es una fábula y además escucharás una.

¿Te gustó la fábula del zorro y las uvas? ¿Pudiste adivinar cuál es la moraleja?

Platica con tu familia lo que aprendiste, seguro les parecerá interesante y podrán decirte algo más.

Si tienes dudas o necesitas ayuda para realizar las actividades propuestas o alguna sugerencia y quieren compartirlas con nosotros pueden enviarlas al correo aprende_en_casa@nube.sep.gob.mx

Si quieres practicar más, visita esta página https://changomaniaco.com/little-bridge-lecciones/

Lenguaje: ¿Hacia dónde vamos?

¿Qué vamos a aprender?

Hoy vas a seguir interpretando croquis y aprenderás a utilizar el vocabulario adecuado para dar indicaciones sobre trayectos.

Recuerda que en tu libro de Español, podrás estudiar este tema, de la página 28 a 35.

¿Qué hacemos?

Lee la siguiente información para recordar lo que es un trayecto y para qué sirve un croquis.

Un trayecto es el espacio que se recorre de un lugar a otro. El croquis normalmente se usa para indicar dónde se encuentra un lugar y describir un trayecto para llegar a él, más fácilmente. El croquis tiene nombre de las calles o avenidas y la ruta de dónde partir y a dónde llegar. Recuerda también que tienen simbología que debes interpretar para ubicarte y para saber hacia dónde debes ir.

En el programa de hoy, reforzaste tu conocimiento sobre la interpretación de croquis y utilizaste el vocabulario adecuado para dar indicaciones sobre trayectos, además conociste un poco sobre Mariano Azuela.

Platica con tu familia lo que aprendiste, seguro les parecerá interesante y podrán decirte algo más.

Matemáticas: ¿Qué nos dicen las etiquetas en los productos?

¿Qué vamos a aprender?

El día de hoy seguirás aprendiendo a interpretar y usar información explícita e implícita que aparece en un anuncio u otro portador como las etiquetas.

El concepto de etiqueta tiene distintos usos y significados, pero el que se trabajará hoy se trata de: Una señal, marca, rótulo que se adhiere a un objeto para su identificación, clasificación o valoración.

¿Estás listo para empezar las actividades? ¡Adelante!

¿Qué hacemos?

Lee la siguiente información sobre lo que debe incluir una etiqueta.

Según la Norma Oficial Mexicana 050, una etiqueta debe incluir información comercial básica que permita a los consumidores saber, sobre el producto, cuál es el contenido, qué ingredientes tiene, cómo debe usarse y conservarse, quién es el fabricante, cuál es la procedencia, cuál es la fecha de caducidad y, en su caso, las advertencias de cualquier riesgo por su manejo o consumo.

Toda esta información debe estar en español, en el caso de etiquetas de productos de procedencia extranjera, se debe añadir además el código de barras que permita tanto el óptimo manejo del producto a lo largo de la cadena de suministro, como el rápido y correcto cobro en cajas a los consumidores.

Con esta actividad has terminado esta sesión. Hoy aprendiste un poco más sobre interpretar y usar información explícita e implícita que aparece en una etiqueta.

Platica con tu familia lo que aprendiste, seguro les parecerá interesante y podrán decirte algo más.

PARA QUINTO DE PRIMARIA:

Historia: El segundo imperio.

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás los sucesos de la Intervención Francesa y la instauración del imperio de Maximiliano de Habsburgo.

¿Qué hacemos?

Para comenzar la clase de hoy vamos a conocer las causas del estallido de la Revolución Mexicana que son muchas y variadas, pero sin duda entre las más importantes fue la larga dictadura de Porfirio Díaz, otra causa fue la gran desigualdad socioeconómica que había en el país, donde había mucha gente sufriendo en condiciones de pobreza y explotación.

Cuando Díaz faltó al compromiso público de no reelegirse en 1910, surgió el movimiento antirreeleccionista, encabezado por Francisco I. Madero, este partido obtuvo apoyo en casi todo el país, y esto fue muy importante porque nunca antes había surgido un movimiento opositor con tanto apoyo.

Fue por eso que Madero convocó a la lucha armada contra el fraude electoral de Porfirio Díaz, proclamó el Plan de San Luis Potosí y cuando logró escapar de la cárcel se fue a Texas, desde ahí comenzó a organizar el movimiento armado antiporfirista.

Observa el siguiente video del minuto 20:42 al 23:40

1. De la Independencia a la consolidación Republicana.

Los conservadores trajeron a Maximiliano pero resulta que él tenía ideas liberales, en lugar de oponerse a las Leyes de Reforma, como esperaban los conservadores, Maximiliano las ratificó y eso tuvo resultados contradictorios, por un lado, perjudicó al gobierno de Maximiliano, porque lo llevó a perder apoyo del grupo que lo había traído, pero, por otro lado, aprobar las Leyes de Reforma permitió cierta modernización para el país, por este motivo algunos conservadores se alejaron de su gobierno y algunos liberales aceptaron formar parte del Segundo Imperio.

El Reto de Hoy:

El reto es buscar y leer las “Memorias de Concepción Lombardo de Miramón sobre Carlota” lo primero que debes hacer es investigar los datos biográficos de la emperatriz Carlota, usando una fuente confiable después, una vez que tu investigación te haya dado una idea más clara sobre quién es el personaje, lee el fragmento de esa carta junto con la que analizamos en clase, finalmente, comenta con tu familia.

¿Qué actividades desempeñó Carlota en el Segundo Imperio?

¿Estás de acuerdo con la percepción de Concepción Lombardo sobre las razones de la “locura” de Carlota? ¿Por qué?

Artes: Yo opino que...

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás a construir un juicio crítico de una manifestación teatral observada en clase a partir de las ideas, emociones y sentimientos que ésta te detona como espectador.

¿Qué hacemos?

Para iniciar con nuestra clase vamos a escuchar el audio de Paola Noemí Gracía Reyes, de la escuela “Niños Héroes” de Atizapán de Zaragoza que nos pregunta:

https://aprendeencasa.sep.gob.mx/multimedia/RSC/Audio/202011/202011-RSC-CO6dnpFr45-PaolaNoemGarcaReyes.mp3

El espectador es esencialmente quien ve y aprecia un espectáculo, por definición es el sujeto para quien, el autor de una obra la construye. Sabemos que, una vez iniciada la función, debemos “sólo” presenciarla. Se dice que el teatro es un acto comunicativo.

Vamos a ver los videos de entrevista con camarógrafos, docentes y niños opinando acerca de la presentación de la obra de Francisca y la Muerte.

André (00:33)

Alonso (00:32)

Entrevista Anibal (01:11)

Entrevista Camarógrafo (01:12)

Entrevista Eddy (01:29)

Es muy interesante e importante conocer la opinión de los espectadores, ya que son de mucha ayuda para saber que parte de la obra fue su favorita, si les gustó, o si hubo algunas partes en donde les pareció aburrida y también si algún personaje fue de mayor impacto para ellos.

Lenguaje: Redacción revolucionaria.

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás a elaborar textos expositivos, usando mayúscula inicial, ortografía, puntuación y acentuación.

¿Qué hacemos?

Para iniciar nuestra clase vamos a recordar que es coherencia en un texto y que es una oración coherente.

La coherencia en un texto es, en pocas palabras, la relación que hace que las oraciones se unan y produzcan un mensaje claro, con una relación lógica entre sí. Gracias a la coherencia es que podemos formar tanto párrafos o capítulos que se entienden como parte de un mismo texto.

Un texto es coherente cuando tiene un sentido lógico y podemos entenderlo, por lo que debe estar ordenado en sus descripciones, en la narración temporal de los hechos y que también lo esté en el orden lógico en que se presenta la argumentación: Introducción, Desarrollo y Conclusión.

Una oración coherente es como una unidad de medida en un texto, así las oraciones coherentes serían una unidad de medida pequeña dentro de los textos que, al verificar que los elementos que la componen guarden una relación lógica, se produce un mensaje claro, entendible para el que lo escucha o lee, así, las oraciones forman párrafos y si juntamos varios párrafos podríamos formar un capítulo.

El Reto de Hoy:

El reto es investigar más sobre estos personajes y que escribas lo más interesante de la vida de la Familia Serdán, respetando signos de puntuación y su ortografía. Recuerda agregar mayúsculas al inicio y al escribir nombres de personas.

Con lo que aprendiste en la clase de hoy, te invito a que corrijas algún texto que tengas en alguna de tus libretas, no importa el tema o la materia.

Matemáticas: ¡Vamos a jugar aprendiendo!

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás a resolver problemas de proporcionalidad del tipo valor faltante, usando el valor unitario explícito o implícito.

¿Qué hacemos?

Continuaremos usando el valor unitario explícito o implícito al resolver problemas de valor faltante, vamos a retomar lo visto en la clase anterior, con respecto al valor unitario, doble, triple, cuádruple y quíntuple.

Para organizar los datos que tenemos en un problema de valor faltante, se puede utilizar una tabla donde ubicaremos, también, los datos que se desconocen.

El día de hoy, pudimos ayudar a mi amigo y a mi abuelo, completando tablas donde hacían falta datos por calcular, esto nos permitió que se usara el valor unitario explícito o implícito al resolver problemas de valor faltante.

Explícito es cuando conocemos o tenemos en un problema el valor de uno, cuando no lo tenemos, pero lo podemos obtener con otros datos, entonces decimos que es implícito.

PARA SEXTO DE PRIMARIA:

Ciencias naturales: La evolución del medio natural.

Explicarás que los seres vivos y el medio natural han cambiado a través del tiempo, y la importancia de los fósiles en la reconstrucción de la vida en el pasado.

Para explorar más sobre el tema, puedes consultar el libro de texto de Ciencias naturales de 6º se explica el tema a partir de la página 55.

Te presentaremos información y algunas actividades que te ayudarán a explicar los cambios en el medio natural a través de millones de años. Seguirás viendo cómo los seres vivos y el medio natural han cambiado a través del tiempo, los cambios sucedidos en la Tierra a lo largo del tiempo.

¿Qué hacemos?

¿Sabes para qué sirven las “llamadas” en una función de teatro?

En cada función se realizan tres llamadas:

Las personas que realizan el montaje en la segunda llamada ya deben estar en sus posiciones para cuando inicie la función.

El Reto de Hoy:

En la naturaleza hay procesos que pasan desapercibidos hasta que observamos las evidencias que nos ayudan a explicar cómo o por qué suceden.

Anota las siguientes preguntas para que las vayan contestando, utilizarás el Atlas de Geografía de 5º grado.

En la página 15 del Atlas de Geografía puedes ver el origen y evolución de la Tierra desde que se formó hace 4600 millones de años. La tierra sufrió una gran transformación: De ser una gran roca incandescente al planeta lleno de vida que es ahora.

Existen algunas evidencias que se tienen de ese proceso, indican que algunos continentes que actualmente están separados estaban antes unidos, por ejemplo:

Matemáticas: El mundo de las 100 partes II.

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás a calcular el tanto por ciento de cantidades mediante diversos procedimientos: Aplicación de la correspondencia “por cada 100, n” aplicación de una fracción común o decimal, uso de 10% como base.

Para explorar más sobre el tema, puedes consultar el libro de texto de Desafíos matemáticos de 6º se explica el tema a partir de la página 36.

¿Qué hacemos?

Te presentaremos información y algunas actividades que te ayudarán a calcular porcentajes aplicando la correspondencia “por cada 100, n” ¿Recuerdas lo que hiciste la sesión anterior?

Viste que el tanto por ciento es una parte de un total que se ha dividido en cien partes. ¿Qué pasaba con el billete o los billetes de cien pesos?

Si tenías quinientos pesos como total, entonces, el uno por ciento equivalía a cinco pesos.

Te diste cuenta de que el porcentaje es un tema que usas en varias actividades de la vida diaria, por ejemplo, en el comercio, los descuentos en productos o servicios se definen por medio de porcentajes, así como los intereses que carga el banco por un préstamo.

Hoy seguirás trabajando sobre el porcentaje o tanto por ciento, realizarás un juego para ampliar y consolidar lo aprendido. Después, abordarás el desafío número 19 de la página 36 de tu libro de Desafíos matemáticos. ¿Sabes lo que significa un recargo del cinco por ciento?

El Reto de Hoy:

Practica sacando el tanto por ciento de una cantidad más chica, ciento cincuenta pesos, ¿Cómo le harías?

Si en tu casa hay libros relacionados con el tema, consúltalos, así podrás saber más. Si no cuentas con estos materiales no te preocupes. En cualquier caso, platica con tu familia sobre lo que aprendiste, seguro les parecerá interesante.

Lenguaje: Organizadores gráficos.

¿Qué vamos a aprender?

Desarrollarás habilidades para integrar y sistematizar información.

Te presentaremos información y algunas actividades que te ayudarán a organizar, clasificar y conservar la información. Usando diversos recursos gráficos como tablas, cuadros sinópticos y mapas conceptuales.

Como sabes, existen muchas formas de organizar información, además de ser muy útil para sistematizar lo que queremos registrar.

En esta clase verás las herramientas que te pueden ayudar organizar bien tus trabajos escolares, investigar o exponer un tema.

¿Qué hacemos?

Los organizadores gráficos son herramientas que permiten ordenar la información de una forma visual, facilitando el aprendizaje, dado que permiten plasmar el tema de una forma más dinámica y ayudan a sistematizar la información, son fáciles y rápidos de consultar y ayudan a una mejor comprensión del contenido explicado.

Existen múltiples tipos de organizadores gráficos, los más utilizados son:

El Reto de Hoy:

Escoge un tema que más te llame la atención, puede ser algo referente a la naturaleza, al campo, a la ciudad, alguna investigación científica, el espacio, cualquiera que más te guste y sistematízalo en cualquiera de los organizadores gráficos que acabas de ver.

Si en tu casa hay libros relacionados con el tema, consúltalos, así podrás saber más. Si no cuentas con estos materiales no te preocupes. En cualquier caso, platica con tu familia sobre lo que aprendiste, seguro les parecerá interesante.

Geografía: Implicaciones económicas del crecimiento poblacional.

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás a analizar tendencias y retos del crecimiento, la composición y la distribución de la población mundial.

Para explorar más sobre el tema, puedes consultar el libro de texto de Geografía de 6º se explica el tema a partir de la página 85.

¿Qué hacemos?

Te presentaremos información y algunos ejecicios que te ayudarán a identificar las implicaciones económicas del crecimiento poblacional. Hoy analizarás lo que sucede en tu entorno, para que tomes decisiones para tu desarrollo personal, familiar y comunitario.

Observa los mapas de la página 113 del Atlas, en esos continentes y regiones se puede apreciar que existía una población grande, e importantes índices de: Esperanza de vida, educación, salud y desarrollo humano.

a) Esperanza de vida. Número promedio de años que se espera que viva un recién nacido, si en el transcurso de su existencia estuviera expuesto a las tasas de mortalidad específicas por edad y por sexo prevalentes al momento de su nacimiento, para un año específico, en un determinado país, territorio o área geográfica.

b) Índice de educación. Número de nuevos ingresos al primer grado del ciclo o nivel superior de educación especificado en un año determinado, expresado como porcentaje del número de alumnos matriculados en el último grado del ciclo o nivel anterior durante el año escolar previo.

c) Índice de salud. Se emplea para medir una dimensión determinada de la salud en una comunidad concreta.

Los indicadores de salud también resultan útiles a la hora de describir y controlar la situación de salud en la que se encuentra un grupo de personas. Las dimensiones de la salud integran un conjunto de bienestar físico, ambiental, emocional, espiritual, social y mental.

d) Índice de desarrollo humano. Indicador sintético de los logros, medios obtenidos en las dimensiones fundamentales del desarrollo humano; por ejemplo, tener una vida larga y saludable, construir conocimientos y disfrutar de un nivel de vida digno.

El Reto de Hoy:

Analiza la tabla que se enuentra en la página 85 de tu libro de texto y comenta con tu familia sobre las necesidades que se plantean y las opciones para cubrirlas.

Si en tu casa hay libros relacionados con el tema, consúltalos, así podrás saber más. Si no cuentas con estos materiales no te preocupes. En cualquier caso, platica con tu familia sobre lo que aprendiste, seguro les parecerá interesante.

