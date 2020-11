Caso Florisel Ríos: capturaron a dos personas por el secuestro y asesinato de la alcaldesa de Jamapa

La edil fue secuestrada el pasado 11 de noviembre (Foto: Especial)

Dos personas que está presuntamente involucradas en el asesinato de la alcaldesa de Jamapa, Florisel Ríos Delfín, fueron detenidas. Esto según informó el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez.

“Hay ya dos detenidos por el caso del homicidio de la alcaldesa de Jamapa. Estamos enviando un mensaje muy claro: aquí no hay impunidad”, dijo García Jiménez en un comunicado, de acuerdo a la edición en línea de Proceso.

Según el semanario, el gobernador por Morena reveló que durante una reunión de la mesa para la Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz (COESCONPAZ), fue cuando se dio a conocer la captura de los presuntos responsables del crimen.

“Ya se reforzó (la línea se investigación). Hay una que se descarta, de esas tres, quedan dos, y ya hay detenidos, son presuntos responsables, siempre también tenemos que actuar apegados a derecho”, insistió el morenista.

El cuerpo de la alcaldesa fue encontrado en la localidad de Ixcoatl (Foto: Especial)

Aunado a esto, García Jiménez agregó que la Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz está investigando para llegar a un esclarecimiento. Además, recalcó que trabajan en dar seguridad a los ciudadanos y para reducir los delitos de alto impacto.

El secuestro

El pasado 11 de noviembre, la edil por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) fue privada de la libertad por hombres armados en su vivienda, localizada en un rancho cercano a la cabecera municipal de Jamapa. Los sujetos se la llevaron con todo y su camioneta para después ejecutarla.

El cuerpo de Ríos Delfín, fue hallado en la localidad de Ixcoatl, en Medellín de Bravo (Veracruz). La Secretaría de Seguridad Pública del Estado informó que el mismo hicieron trabajos de vigilancia por aire y tierra.

En una improvisada conferencia de prensa, el mandatario del estado condenó los hechos y llamó a esclarecer el homicidio de la alcaldesa.

A inicios de año Ríos Delfín denunció violencia política (Foto: Facebook/ H. Ayuntamiento De Jamapa)

“Por acuerdo de la Mesa de Construcción de la Paz hemos solicitado a la Fiscalía General del Estado acelerar las investigaciones en torno a este hecho para dar con los responsables. En Veracruz se han dado garantías y muestras claras de que aquí no va a haber impunidad. Independientemente de que en el municipio de Jamapa están procesos en curso, procesos penales de investigación contra funcionarios y ex funcionarios de ese municipio, no vamos a permitir que nadie esté encima de las investigaciones”, aseguró el mandatario estatal.

El pasado 4 de noviembre, Carlos “N”, director de Obras de la administración de Florisel Ríos , y la ex tesorera Aura “N” fueron detenidos por peculado. Por este delito también se buscaba capturar a Fernando Hernández Terán, director del DIF municipal, esposo de la perredista y actualmente prófugo de la justicia.

Tras los hechos, el dirigente estatal del PRD, Sergio Cadena, aseguró que Ríos Delfín habría sido amenazada y presionada por el secretario de Gobierno, Eric Cisneros, para que apoyara a Morena.

El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García condenó los hechos (Foto: Captura de pantalla)

A inicios de año, la edil se vio involucrada en diversos conflictos en torno a su Ayuntamiento. Entonces, acusó de sufrir violencia política, señalando al síndico, Julio César Sosa Villalvazo, de orquestar protestas y tomas del Palacio Municipal por intereses políticos a favor de Morena.

“Él está en contra de la administración para no dejarme trabajar, no podemos detenernos a caprichos de un presidente municipal”, aseveró Ríos Delfín. Sin embargo, mientras la alcaldesa hacía sus acusaciones, ella misma fue señalada. El comandante de la policía municipal, Miguel de Jesús Castillo, la acusó de estar involucrada en la desaparición de personas.

