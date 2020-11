Un comando asesinó a Florisel Ríos, alcaldesa de Jamapa, Veracruz: había denunciado amenazas

(Foto: Especial)

La alcaldesa de una pequeña localidad del Estado mexicano de Veracruz fue asesinada por un comando, ha informado este miércoles el gobierno estatal en un comunicado. El cuerpo de Florisel Ríos Delfín, edil del municipio de Jamapa, fue hallado en la localidad de Ixcoatl, en Medellín de Bravo (Veracruz).

Según se reportó extraoficialmente, hace dos días Ríos Delfín fue privada de la libertad por hombres armados en su vivienda, localizada en un rancho cercano a la cabecera municipal de Jamapa. Los sujetos se la llevaron con todo y su camioneta para después ejecutarla.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado informó que se encuentra en la zona efectuando trabajos de vigilancia por aire y tierra. “Bajo estricto apego a los protocolos establecidos, los elementos han instalado filtros de revisión en diversos puntos carreteros, así como de la cabecera municipal”, detalló la dependencia.

En una improvisada conferencia de prensa, el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García condenó los hechos y llamó a esclarecer el homicidio de la alcaldesa.

“Hemos recibido la lamentable noticia confirmada del homicidio de la alcaldesa del municipio de Jamapa. Por acuerdo de la Mesa de Construcción de la Paz hemos solicitado a la Fiscalía General del Estado acelerar las investigaciones entorno a este hecho para dar con los responsables. En Veracruz se ha dado garantías y muestras claras de que aquí no va a haber impunidad,. Independientemente de que en el municipio de Jamapa están procesos en curso, procesos penales de investigación contra funcionarios y ex funcionarios de ese municipio, no vamos a permitir que nadie este encima de las investigaciones”, aseguró el mandatario estatal.