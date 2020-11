Florisel Ríos Delfín: AMLO y Cuitláhuac García lamentaron el asesinato de la alcaldesa de Jamapa, Veracruz

(Foto: Presidencia de México)

Después de que se diera a conocer el asesinato de la edil de Jamapa, Veracruz, Florisel Ríos Delfín, el presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó el acto de violencia en su contra y señaló que por el momento se está llevando a cabo la investigación y continúan al pendiente del caso.

Por su parte, el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García comentó durante una entrevista en Aristegui Noticias que hace dos días, Ríos Delfín fue privada de la libertad por hombres armados en su vivienda, localizada en un rancho cercano a la cabecera municipal de Jamapa. Los sujetos que se la llevaron también tomaron su camioneta, vehículo que fue abandonado después de haberla ejecutado.

En este sentido, García comentó que es probable que ella conociera al comando que la raptó y posteriormente la asesinó. También señaló que los indicios que se han obtenido hasta el momento fortalecen una línea de investigación, la cual tiene que ver con el círculo cercano de la alcaldesa, quienes habrían actuado de esa manera a causa de los procesos penales en contra de servidores y ex servidores públicos del municipio.

Asimismo, el mandatario detalló que había sospechas que en torno a este caso, la policía municipal de Jamapa estaba involucrada en actos indebidos, lo cual se confirmó tras las pesquisas más recientes que se han realizado.

A inicios de año, Florisel Ríos Delfín denunció violencia política. (Foto: Especial)

“Había personas fungiendo como policías municipales sin tener las licencias correspondientes y, por lo tanto, las armas que se dan a la corporación no se pueden entregar a personas que no cuentan con la licencia”, pues estas deben tener el permiso de portación de armas, detalló el funcionario, quien destacó la relevancia de este hecho, pues generó que la alcaldesa no contara con la protección necesaria.

El cuerpo de Florisel Ríos Delfín, edil del municipio de Jamapa por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), fue hallado en la localidad de Ixcóatl, en Medellín de Bravo (Veracruz).

El miércoles, durante una conferencia de prensa, el gobernador García condenó los hechos y llamó a esclarecer el homicidio: “Por acuerdo de la Mesa de Construcción de la Paz hemos solicitado a la Fiscalía General del Estado acelerar las investigaciones entorno a este hecho para dar con los responsables. En Veracruz se ha dado garantías y muestras claras de que aquí no va a haber impunidad".

En esa misma oportunidad destacó que independientemente de que en el municipio de Jamapa existen procesos penales en curso y de investigación contra funcionarios y ex funcionarios de la demarcación, no van a permitir que nadie se interponga ante los procedimientos.

Cabe recordar que el 4 de noviembre, Carlos “N”, director de Obras de la administración de Florisel Ríos, y la ex tesorera, Aura “N”, fueron detenidos por peculado, delito por el que también se buscaba capturar al director del DIF municipal, Fernando Hernández, esposo de Ríos y actualmente prófugo de la justicia.

La alcaldesa de Jamapa, Veracruz, fue encontrada sin vida en el municipio de Medellín de Bravo (Veracruz). (Foto: Especial)

Tras los hechos, el dirigente estatal del PRD, Sergio Cadena, aseguró que Ríos Delfín había sido amenazada y presionada por el secretario de Gobierno, Eric Cisneros, para que apoyara a Morena.

A inicios de año, la edil se vio involucrada en diversos conflictos entorno a su Ayuntamiento. En ese entonces acusó de sufrir violencia política, señalando al síndico, Julio César Sosa Villalvazo, de orquestar protestas y tomas del Palacio Municipal por intereses políticos a favor de Morena.

“Él está en contra de la administración para no dejarme trabajar, no podemos detenernos a caprichos de un presidente municipal”, aseveró Ríos Delfín. Sin embargo, mientras la alcaldesa acusaba, otra mano la señalaba, pues el comandante de la policía municipal, Miguel de Jesús Castillo, hasta ahora reportado como no localizado, declaró que Florisel Ríos estaba involucrada en la desaparición de personas.

Ante este panorama, la presidenta municipal negó las acusaciones y dijo estar dispuesta a colaborar con la Fiscalía General del Estado. Asimismo, Cuitláhuac García señaló que la policía municipal estaba vinculada con la delincuencia organizada.

