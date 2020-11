Que países ricos apoyen en la reactivación económica: México anunció la nueva propuesta que hará a la ONU

El canciller Marcelo Ebrard señaló que los países ricos deberían ayudar a los más pobres (Foto: EFE/Archivo)

En el contexto de la crisis económica provocada por la pandemia del coronavirus (COVID-19), el gobierno de México dijo que propondrá ante la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que los países más ricos apoyen a los menos favorecidos, con la finalidad de lograr una reactivación que beneficie a todas las regiones.

El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard Cassaubon, señaló que los países económicamente más fuertes deben asumir “su responsabilidad” ante la crisis mundial.

Fue durante su participación en el seminario virtual de Políticas Públicas para la Transformación Social Global en la era Pospandémica, organizado por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), que el canciller mencionó la propuesta y aprovechó para dar un mensaje al presidente de Bolivia, Luis Arce.

“En toda América Latina en lo que va del siglo XXI nadie ha podido igualar a Bolivia en sus resultados sociales; redujeron la pobreza en una proporción de más de la mitad de los que en el año 2006 estaban en pobreza extrema”, señaló Ebrard Casaubón en su participación.

Ebrard recordó que Bolivia logró reducir la pobreza bajo el mandato de Evo Morales (Foto: REUTERS/Ueslei Marcelino)

Por su parte, el recién electo presidente bolivariano, criticó los resultados que dejó el anterior gobierno, el cual se estableció durante un año tras el golpe de Estado, mismo que calificó como una “dictadura sutil, donde se violaron los derechos humanos”.

Asimismo, señaló que este mandato endeudó y empobreció a la población, situación que le preocupa ante el contexto de la crisis económica mundial causada por el coronavirus.

De tal modo, el canciller coincidió en que muchas naciones se verán afectadas, principalmente aquellas que tienen altos índices de pobreza.

“Una vez que superemos esta pandemia estamos planteando incluso una asamblea especial de las Naciones Unidas para que los países más ricos asuman una corresponsabilidad con los demás, para poder garantizar una reactivación económica y sobre todo el bienestar, porque la pandemia nos va a dejar como tú bien dijiste un aumento en la desigualdad y una regresión en muchos sentidos de lo que habíamos avanzado en América latina y en muchas partes del mundo”.

El Secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard Casaubón refirió que muchas naciones se verán afectadas por la pandemia (Foto: EFE/ Mario Guzmán/Archivo)

En este sentido, apuntó que hasta el momento se ha visto que los países con más recursos no han mostrado interés en otros que necesitan ayuda en estos momentos.

“Las respuestas que hemos visto hasta ahora de los países que tienen más recursos económicos están pensadas para su mercado, para su sociedad, pero no hemos visto una respuesta suficiente para los demás; si no hay una recuperación en la que participamos todos no se va a poder lograr el objetivo de recuperar el bienestar o ampliar el bienestar”, aseveró.

El canciller señaló que es posible que haya quienes crean que es imposible que los menos afectados ayuden a otros y que todo quedará en declaraciones políticas, como pasó con el debate de las vacunas, destacando que se llegó a un solo acuerdo para que tanto ricos y pobres tengan el mismo acceso, sin embargo, “la política también mueve conciencias”.

Cabe recordar que el pasado 26 de octubre, Ebrard Casaubon, ya había señalado ante la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), que ante la crisis sanitaria aumentará la desigualdad en América Latina y esto implicaría un mayor esfuerzo de los países con más recursos.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

“No volveremos a la normalidad”: Marcelo Ebrard destacó la importancia de la cooperación internacional ante crisis de COVID-19

“Sería la mejor conmemoración posible para la ONU”: Ebrard propuso una asamblea extraordinaria para la recuperación frente al Covid-19

La desafortunada anécdota que AMLO contó en su discurso de la ONU sobre Benito Juárez y Mussolini

“A pesar de la pandemia y de la crisis no hay hambre en nuestro país”: López Obrador ante la ONU