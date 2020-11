“No volveremos a la normalidad”: Marcelo Ebrard destacó la importancia de la cooperación internacional ante crisis de COVID-19

12 de noviembre, participación del secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard en el Foro de París sobre la Paz

La tarde de este jueves 12 de noviembre, Marcelo Ebrard Casaubón, secretario de Relaciones Exteriores, participó en una reunión de la Alianza Por El Multilateralismo representando a México en el marco del Foro de París sobre La Paz (Paris Peace Forum) donde presentó la iniciativa de un Consejo Único de Expertos de Alto Nivel en Salud.

El secretario Ebrard dio un discurso de cinco minutos de manera virtual donde destacó que dentro de la experiencia del país en los últimos meses frente a la crisis de salud que vive el mundo, ha desarrollado diversas iniciativas en el sistema de la ONU, organismos multilaterales y trabajo conjunto con la Organización Mundial de la Salud (OMS) para la universalidad de los servicios de salud.

El canciller mexicano también habló de la importancia de compartir el conocimiento científico y en general para saber qué hacer en el corto plazo frente a los impactos económicos que se avecinan. “qué tipo de medidas podemos tomar para prevenir impactos económicos u organizarlos […] Conocimiento sobre iniciativas de crecimiento económico e iniciativas sociales para reducir el enorme impacto de esta pandemia” afirmó.

Además, destacó la colaboración conjunta de México con otros países, ya que ha sido “crucial” para tomar acciones en los últimos meses. “La cooperación y los esfuerzos multilaterales han sido la herramienta más importante para todos. Desde el punto de vista de México, esta cooperación ha sido realmente decisiva, crucial y definitiva para enfrentar esta pandemia.”

Ebrard compartió parte de la experiencia de México para enfrentar la crisis de COVID (EFE)

Destacó la importancia de trabajar por Una Sola Salud “One Health” concepto enfocado en consolidar una cooperación para compartir estrategias, información, tratamientos y las iniciativas entre los países para la salud. “Desde mi punto de vista, crep que en los próximos meses tenemos que fortalecer la claridad sobre la necesidad de mantener la cooperación, fortalecer la red multilateral y fortalecer al mundo” comentó Marcelo Ebrard.

Una de las proyecciones que realizó el secretario es que en los próximos años “necesitamos encontrarnos con nuevas sociedades en diferentes campos, encontrarnos con una nueva visión”. Sobre la nueva normalidad que ya empezó a operar en algunos estados de la República Mexicana aclaró que “No volveremos a la normalidad. Necesitamos ir más allá, tener nuevas iniciativas para mantener la cooperación aún si ya no estamos en el punto más grave de la pandemia”.

Cerró su participación al recalcar la importancia de la cooperación y la integración entre los países ya que el Covid-19 trajo lecciones, señaló que la participación de México en este foro de especialistas será activa y colaborativa en los próximos meses y años.

También incluyó que "es importante enfrentar juntos nuestros problemas” y compartir las lecciones “somos una sola sociedad en todo el mundo, no hay forma de pensar desde otra perspectiva. Y realmente necesitamos mantener este punto de vista, esta visión sobre el futuro” concluyó Ebrard.

Justin Vaïsse, Director General del Foro de Paz de París

En las presentaciones programadas para el día de hoy contaron con la participación del político francés Jean-Yves Le Drian, el político alemán Heiko Maas y el director general de la OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Debido a la pandemia por el Covid-19 la tercera edición del Foro de París sobre la Paz (Paris Peace Forum) del 11 al 13 de noviembre se llevará a cabo de manera digital con la finalidad de tratar temas en torno al coronavirus que van desde proponer nuevas formas de adaptación y resiliencia ante la pandemia, como también reconstruir al mundo.

Los participantes del Foro 2020 cubrirán una agenda completa y dinámica para debatir ideas y proyectos de gobernanza para la mejora del mundo tras la pandemia.

Para el día de mañana 13 de noviembre se espera que el Foro inicie con la conferencia “Los valores de la inteligencia artificial en la tecnología: poniendo la ética sobre la mesa” (The values of artificial intelligence technology: bringing ethics to the table) a las 9:15 horas (hora local de Francia), donde destaca la participación de Bertrand Braunschweig, miembro del Instituto Nacional de Investigación en Ciencia y Tenología Digital y Gabriela Ramos de la UNESCO.

