FGR considera solicitar ficha roja para Luis Videgaray

La FGR planteó solicitar la emisión de ficha roja para Luis Videgaray (Foto: AFP)

La Fiscalía General de la República (FGR) justificó en la solicitud de orden de aprehensión contra Luis Videgaray Caso, ex secretario de Hacienda, que representa un riesgo para la investigación que realiza en el caso Odebrecht.

La solicitud fue presentada por la FGR antes un juez de control del Reclusorio Norte. En el documento indica que “existe riesgo de que el imputado pueda destruir, modificar, ocultar o falsificar elementos de prueba”, además, puede alterar pruebas, comprar a otras personas involucradas, testigos o peritos, con el fin de que declaren a su favor.

La Fiscalía, de acuerdo con información de El Universal, planteó la posibilidad de emitir ficha roja en contra del ex funcionario para buscarlo de 194 naciones, ya que desconoce su paradero

Las acusaciones en contra de quien se desempeñó como secretario de Hacienda (2012-2016) y Relaciones Exteriores (2017-2018) en el sexenio de Enrique Peña Nieto son por delito electoral, asociación delictuosa, cohecho y traición a la patria, situación que indicó la dependencia puede motivar a Videgaray Caso a mantenerse prófugo.

Luis Videgaray fue secretario de Hacienda y Relaciones Exteriores en el sexenio de Enrique Peña (Foto: Reuters /Carlos Jasso)

Se hace referencia que el ex secretario de estado daba clases en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, situación por la que residía en Estados Unidos, “entidad academia de la que habría renunciado para irse a vivir a Israel”, se indica. La autoridades también refirieron que salió del país del 3 de marzo y no ha vuelto.

Cuando dicha información se dio a conocer en octubre, el ex funcionario dijo que no había abandonado su trabajo ni se había ido a Israel. Lo anterior, indicó, no tenía fundamento y que tampoco tenía planeado mudarse a otro sitio.

Sin embargo, la FGR menciona que “es precisamente la orden de aprehensión que, de ser expedida, podría dar lugar a la generación de una ‘ficha roja’ para que la Interpol a nivel mundial colabore a la localización y detención del imputado, mismo que habría de ser requerido posteriormente mediante un procedimiento de extradición”.

Para las autoridades mexicanas, Luis Videgaray contaría con las facilidad de abandonar el país o mantenerse “oculto” por la solvencia económica que tiene y a la red de contactos con los que cuenta que lo “podrían auxiliar a salir de México”, además de contar con pasaporte vigente.

Videgaray Caso indicó que tenía una mala relación con Lozoya Austin por los malos manejos en Pemex (Foto: Archivo)

La Fiscalía optó por reformular la acusación en contra del ex funcionario. De acuerdo con información de la misma publicación, fuentes federales le indicaron que, además el juez, ya les habían solicitado más datos sobre la acusación realizada.

Una vez que la acusación cuente con más elementos, la FGR presentará de nuevo la solicitud de aprehensión del ex titular de Hacienda y Relaciones Exteriores.

Con base a lo declarado por Emilio Lozoya Austin, ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex) señaló a Videgaray de ser la persona que le dio instrucciones para repartir sobornos.

La respuesta del funcionario, ante las acusaciones de Lozoya Austin, fue que eran mentira “para intentar librar las consecuencias de sus propios actos. El único responsable de la grave situación legal de él, su madre, su hermana y su esposa, se llama Emilio Lozoya” y añadió, en agosto, que se defendería su honorabilidad ante las instancias jurídicas correspondientes. Ellos tuvieron una mala relación, Videgaray dijo que fue por los malos manejos de Lozoya.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

Luis Videgaray aseguró que no ha huido a Israel ni tampoco dejó su trabajo en el MIT

Del máximo poder a la sombra de la sospecha: Luis Videgaray, la pieza clave del caso Lozoya

“Mentiras para librar las consecuencias de sus actos”: Videgaray respondió a acusaciones de Lozoya

Reacciones al caso Lozoya: Calderón acusa a AMLO, Anaya anuncia demanda y Meade asegura estar localizable