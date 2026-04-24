100 años de las secundarias en México: impulsan revisión del modelo educativo adolescente

El sistema educativo mexicano conmemora el centenario de la educación secundaria con un llamado urgente: replantear la formación de los adolescentes bajo los retos actuales.

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, inauguró este 23 de abril el coloquio “A cien años de acompañar la formación de las adolescencias mexicanas en las escuelas secundarias”, reuniendo a autoridades educativas, maestros y estudiantes para impulsar una transformación profunda desde las aulas.

La celebración por cien años de la secundaria en México marca el inicio de un análisis nacional para ajustar la educación a las condiciones del mundo contemporáneo.

El evento, realizado en la sede histórica de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y programado para los días 23 y 24 de abril, busca que estudiantes y docentes participen activamente en la construcción de soluciones para el presente y futuro educativo de millones de adolescentes.

La conmemoración de los cien años de la escuela secundaria en México representa un punto de inflexión para revisar a fondo el modelo educativo y orientarlo a las necesidades reales de los adolescentes. El objetivo principal es fortalecer la inclusión, garantizar la salud mental, asegurar el acceso equitativo a oportunidades y consolidar una formación integral para las nuevas generaciones.

El sistema de educación secundaria en el país está conformado por secundarias generales, técnicas y telesecundarias, con más de 42 mil planteles, 421 mil docentes y más de 6 millones de estudiantes

Durante la ceremonia inaugural, se resaltó la importancia de que la secundaria sea un espacio donde los adolescentes refuercen su sentido de futuro, aprendan sobre solidaridad y consoliden su identidad. El coloquio debe funcionar como brújula colectiva para el acompañamiento de las adolescentes mexicanos.

La secundaria como herramienta de transformación

Durante el coloquio se detalló que este nivel educativo se mantiene vigente porque se transforma junto con la sociedad, contribuyendo de forma decisiva a la formación ciudadana y se enfatizó la necesidad de acompañar a cada estudiante en su proceso formativo, ya que en la secundaria se ensayan las primeras decisiones relevantes para la vida adulta.

También se precisó que 1926 es el año fundacional de la secundaria en el país, con Moisés Sáenz como figura esencial en este desarrollo. La secundaria surge en un contexto de grandes transformaciones sociales, como la Revolución Mexicana y la Primera Guerra Mundial, lo que permitió vincular la educación básica con los niveles posteriores y responder así a las necesidades nacionales.

La conmemoración del centenario ocurre en medio de desafíos contemporáneos para la secundaria en México. Destaca la Beca Rita Cetina, creada por la presidenta de México para apoyar el desarrollo de estudiantes de secundaria, la cual beneficia actualmente a 5.6 millones de jóvenes, garantizando que la falta de recursos económicos no impida el derecho a la educación.

Asimismo, se prevé que el programa “La Escuela es Nuestra” rehabilite el 100% de las escuelas secundarias públicas durante 2026, cumpliendo con la meta establecida para este año. También, mediante la estrategia “Mi derecho, mi lugar”, se garantiza a todos los egresados de secundaria la posibilidad de continuar con sus estudios en el nivel medio superior.

Otra iniciativa relevante es la guía “El ABC de las emociones”, presentada como parte de la Estrategia Nacional de Atención a la Salud Mental. Este material, entregado a partir de tercer grado de secundaria, busca recordar a los adolescentes que cuentan con apoyo y acompañamiento en su bienestar emocional y salud mental.

Cambiará estructura de la educación adolescente en México

El centenario de la secundaria mexicana impulsa la reflexión sobre el papel de esta etapa educativa y su adaptación a los nuevos retos sociales.

La educación básica en México, y en especial la secundaria, define vocaciones e identidad en la niñez y adolescencia, influyendo de manera determinante en su futuro profesional y personal.

Entre las acciones previstas, el coloquio tendrá como objetivo recopilar los testimonios, proyectos y sueños de estudiantes de secundaria de todo el país, quienes participarán en mesas de análisis y diálogo. Esta visión colectiva funcionará como base para la transformación educativa en sintonía con los contextos actuales.

El llamado de las autoridades educativas enfatiza la necesidad de una secundaria incluyente, que salvaguarde el derecho a estudiar y atienda ambos aspectos: la salud y el acompañamiento emocional, al tiempo que refuerza la formación integral de las nuevas generaciones.

Al cierre de la jornada inaugural quedó claro que la escuela secundaria, con cien años de historia, sigue siendo el espacio donde millones de adolescentes en México exploran y definen sus aspiraciones y proyectos de vida durante el tránsito por la adolescencia.