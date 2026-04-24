México

100 años de las secundarias en México: impulsan revisión del modelo educativo adolescente

Gobierno, especialistas y comunidad escolar inician debates enfocados en retos sociales y bienestar emocional para futuras generaciones

Guardar
Imagen FWE4E432QVBVDDY7S3VEM2BRQM

El sistema educativo mexicano conmemora el centenario de la educación secundaria con un llamado urgente: replantear la formación de los adolescentes bajo los retos actuales.

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, inauguró este 23 de abril el coloquio “A cien años de acompañar la formación de las adolescencias mexicanas en las escuelas secundarias”, reuniendo a autoridades educativas, maestros y estudiantes para impulsar una transformación profunda desde las aulas.

La celebración por cien años de la secundaria en México marca el inicio de un análisis nacional para ajustar la educación a las condiciones del mundo contemporáneo.

El evento, realizado en la sede histórica de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y programado para los días 23 y 24 de abril, busca que estudiantes y docentes participen activamente en la construcción de soluciones para el presente y futuro educativo de millones de adolescentes.

La conmemoración de los cien años de la escuela secundaria en México representa un punto de inflexión para revisar a fondo el modelo educativo y orientarlo a las necesidades reales de los adolescentes. El objetivo principal es fortalecer la inclusión, garantizar la salud mental, asegurar el acceso equitativo a oportunidades y consolidar una formación integral para las nuevas generaciones.

Un cartel blanco en primer plano anuncia el 'Centenario de la Educación Secundaria en México' con el logo del Gobierno de México. Varias personas asisten a un evento al fondo
El sistema de educación secundaria en el país está conformado por secundarias generales, técnicas y telesecundarias, con más de 42 mil planteles, 421 mil docentes y más de 6 millones de estudiantes

Durante la ceremonia inaugural, se resaltó la importancia de que la secundaria sea un espacio donde los adolescentes refuercen su sentido de futuro, aprendan sobre solidaridad y consoliden su identidad. El coloquio debe funcionar como brújula colectiva para el acompañamiento de las adolescentes mexicanos.

La secundaria como herramienta de transformación

Durante el coloquio se detalló que este nivel educativo se mantiene vigente porque se transforma junto con la sociedad, contribuyendo de forma decisiva a la formación ciudadana y se enfatizó la necesidad de acompañar a cada estudiante en su proceso formativo, ya que en la secundaria se ensayan las primeras decisiones relevantes para la vida adulta.

También se precisó que 1926 es el año fundacional de la secundaria en el país, con Moisés Sáenz como figura esencial en este desarrollo. La secundaria surge en un contexto de grandes transformaciones sociales, como la Revolución Mexicana y la Primera Guerra Mundial, lo que permitió vincular la educación básica con los niveles posteriores y responder así a las necesidades nacionales.

La conmemoración del centenario ocurre en medio de desafíos contemporáneos para la secundaria en México. Destaca la Beca Rita Cetina, creada por la presidenta de México para apoyar el desarrollo de estudiantes de secundaria, la cual beneficia actualmente a 5.6 millones de jóvenes, garantizando que la falta de recursos económicos no impida el derecho a la educación.

Asimismo, se prevé que el programa “La Escuela es Nuestra” rehabilite el 100% de las escuelas secundarias públicas durante 2026, cumpliendo con la meta establecida para este año. También, mediante la estrategia “Mi derecho, mi lugar”, se garantiza a todos los egresados de secundaria la posibilidad de continuar con sus estudios en el nivel medio superior.

Otra iniciativa relevante es la guía “El ABC de las emociones”, presentada como parte de la Estrategia Nacional de Atención a la Salud Mental. Este material, entregado a partir de tercer grado de secundaria, busca recordar a los adolescentes que cuentan con apoyo y acompañamiento en su bienestar emocional y salud mental.

Cambiará estructura de la educación adolescente en México

El centenario de la secundaria mexicana impulsa la reflexión sobre el papel de esta etapa educativa y su adaptación a los nuevos retos sociales.

La educación básica en México, y en especial la secundaria, define vocaciones e identidad en la niñez y adolescencia, influyendo de manera determinante en su futuro profesional y personal.

Entre las acciones previstas, el coloquio tendrá como objetivo recopilar los testimonios, proyectos y sueños de estudiantes de secundaria de todo el país, quienes participarán en mesas de análisis y diálogo. Esta visión colectiva funcionará como base para la transformación educativa en sintonía con los contextos actuales.

El llamado de las autoridades educativas enfatiza la necesidad de una secundaria incluyente, que salvaguarde el derecho a estudiar y atienda ambos aspectos: la salud y el acompañamiento emocional, al tiempo que refuerza la formación integral de las nuevas generaciones.

Al cierre de la jornada inaugural quedó claro que la escuela secundaria, con cien años de historia, sigue siendo el espacio donde millones de adolescentes en México exploran y definen sus aspiraciones y proyectos de vida durante el tránsito por la adolescencia.

Temas Relacionados

educaciónMéxicobecasadolescenciaSEPmexico-noticias

Más Noticias

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy jueves 23 de abril: lluvias con posibles descargas eléctricas en Puebla, Tlaxcala, Hidalgo y Morelos

Actualizaciones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en los distintos estados de la República Mexicana este jueves

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy jueves 23 de abril: lluvias con posibles descargas eléctricas en Puebla, Tlaxcala, Hidalgo y Morelos

Cuántas horas mínimo debes dormir para que tus músculos crezcan tras una rutina de gimnasio

El descanso es un pilar importante para la transformación de tu cuerpo

Cuántas horas mínimo debes dormir para que tus músculos crezcan tras una rutina de gimnasio

Gil Mora aparece en video con Vinicius Jr y otras estrellas del futbol mundial

La joven promesa de Xolos apareció junto a figuras del futbol mundial

Gil Mora aparece en video con Vinicius Jr y otras estrellas del futbol mundial

Ejercicios de un minuto para fortalecer piernas sin equipo

Las rutinas rápidas y sin equipo para fortalecer las piernas se han convertido en una opción práctica para quienes buscan integrar el ejercicio a su vida diaria sin complicaciones

Ejercicios de un minuto para fortalecer piernas sin equipo

Pastel frío de naranja: el postre fácil y refrescante para la primavera

La suavidad de las capas y el aroma frutal transforman cada porción en una experiencia refrescante y perfecta para compartir

Pastel frío de naranja: el postre fácil y refrescante para la primavera
MÁS NOTICIAS

NARCO

Con un pasaporte falso de Guatemala, así fue el operativo en Argentina donde cayó el contralmirante Fernando Farías Laguna

Con un pasaporte falso de Guatemala, así fue el operativo en Argentina donde cayó el contralmirante Fernando Farías Laguna

Detienen a 4 personas por robo a automovilista en bajopuente de Santa Fe, CDMX

Defensa del contralmirante Fernando Farías se pronuncia tras su captura en Argentina

Huachicol Fiscal: quién es Fernando Farías, contralmirante detenido en Argentina, señalado como presunto líder de “Los Primos”

Capturan en Argentina a Fernando Farías Laguna, contralmirante de la Marina acusado de liderar red de huachicol fiscal

ENTRETENIMIENTO

Sofía Rivera Torres habla por primera vez sobre cómo ha sido ser madrastra tras casarse con Eduardo Videgaray

Sofía Rivera Torres habla por primera vez sobre cómo ha sido ser madrastra tras casarse con Eduardo Videgaray

Luis Carlos Origel, novio de Andrea Legarreta, aclara si le incomoda que la conductora viaje con Erik Rubín

Exatlón México: quién gana la Villa 360 hoy 23 de abril

El Malilla habla por primera vez sobre su colaboración con Danna, pero aún no hay fecha de lanzamiento

Ex de Alejandro Fernández revela cómo es la verdadera relación entre esa dinastía y los Aguilar

DEPORTES

Gil Mora aparece en video con Vinicius Jr y otras estrellas del futbol mundial

Gil Mora aparece en video con Vinicius Jr y otras estrellas del futbol mundial

Quién es José Miguel Bejos, el empresario que compró a los rojinegros de Atlas

Este es el jugador mexicano que Feyenoord estaría buscando ganarle a América y Monterrey

Cruz Azul vs Necaxa: estos son los precios para el partido de la Jornada 17 en el Estadio Azteca

Miguel Herrera revela que pudo dirigir a México en el Mundial 2026