Rocío Nahle atribuye a “fuego cruzado” el asesinato de la doctora Bertha Burciaga Mora en Veracruz

El caso ha generado controversia tras la hipótesis de un ‘fuego cruzado’ durante un operativo policial.

La gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, aseguró que el asesinato de la doctora Bertha Burciaga Mora será investigado por la Fiscalía estatal y pidió que sea esta instancia la que determine responsabilidades, al tiempo que calificó los hechos como un posible “fuego cruzado”.

Sin embargo, familiares, colegas y ciudadanos han rechazado esta versión y acusan negligencia por parte de las autoridades.

Nahle: “Que se encargue la Fiscalía” y promete justicia

Como primer posicionamiento oficial, Nahle subrayó que la investigación ya está en curso y que existen elementos clave para esclarecer lo ocurrido.

Indicó que se cuenta con grabaciones de las cámaras de la caseta donde sucedieron los hechos y confirmó que hay personas puestas a disposición.

La mandataria insistió en que será la Fiscalía General del Estado la encargada de informar avances y deslindar responsabilidades.

“Se va a proceder, se va a hacer justicia… es lamentable”, expresó, al tiempo que envió condolencias a la familia de la víctima.

El asesinato de la doctora Bertha Burciaga Mora es investigado en Veracruz bajo la hipótesis de un posible fuego cruzado.

Aunque mencionó que los hechos podrían enmarcarse en un “fuego cruzado”, evitó profundizar y reiteró que no le corresponde emitir conclusiones.

También sostuvo que las autoridades han mantenido comunicación con los familiares.

Investigación en curso: policías bajo indagatoria

Como parte de las primeras acciones, al menos dos elementos de la Policía Estatal fueron puestos a disposición mientras avanzan las indagatorias.

De manera preliminar, se ha mencionado que podría haber más involucrados, aunque el número exacto será confirmado por la Fiscalía.

La investigación del caso de la doctora Bertha Burciaga Mora continúa a cargo de la Fiscalía de Veracruz.

Las autoridades revisan los videos de la caseta y realizan diligencias para reconstruir lo sucedido durante el operativo de seguridad que derivó en la muerte de la médica.

Cómo ocurrió el asesinato en la carretera Tihuatlán–Tuxpan

Los hechos se registraron la tarde-noche del lunes 20 de abril, cuando fuerzas de seguridad perseguían a un grupo armado tras el reporte del robo de un vehículo.

La persecución se extendió hasta la caseta ubicada entre Tihuatlán y Tuxpan, donde se produjo un intercambio de disparos.

En ese contexto, la doctora Bertha Burciaga Mora, quien viajaba en su camioneta, resultó herida junto con otra médica que la acompañaba.

Burciaga Mora falleció posteriormente, mientras que su acompañante permanece hospitalizada y reportada como estable.

Familiares rechazan versión oficial: “No fue accidente, fue negligencia”

La versión de “fuego cruzado” ha sido cuestionada por familiares y colegas de la víctima, quienes aseguran que la doctora fue atacada directamente por policías tras una presunta confusión de vehículo.

Familiares rechazan versión oficial. Crédito: especial

Los inconformes sostienen que no se trató de un hecho fortuito, sino de un error grave en la actuación de los elementos de seguridad.

A través de mensajes públicos y protestas, han reiterado: “No fue un accidente, fue negligencia”.

El caso ha generado indignación entre trabajadores del sector salud, colectivos feministas y habitantes de la región, quienes exigen justicia y castigo a los responsables.

Convocan a marcha en Poza Rica para exigir justicia

Ante la inconformidad, familiares, amigos y organizaciones sociales convocaron a una movilización este viernes en Poza Rica.

La marcha partirá a las 9:00 de la mañana desde el reloj de la “20” y se ha pedido a los asistentes acudir con ropa blanca como símbolo de paz.

El Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), sección III, se sumó al llamado, enfatizando la necesidad de esclarecer los hechos y evitar que el caso quede en la impunidad.

Familiares de la doctora Bertha Burciaga Mora niegan que su muerte haya sido un fuego cruzado.

Cómo van las investigaciones del caso

Grabaciones de cámaras de la caseta donde ocurrió el ataque, ya bajo análisis de la Fiscalía.

Puesta a disposición de al menos dos policías estatales presuntamente involucrados.

Declaraciones oficiales que apuntan a un “fuego cruzado” durante la persecución.

Testimonios de familiares que acusan una confusión de vehículo por parte de los agentes.

Reporte del operativo derivado del robo de una camioneta que detonó la persecución.

Evidencia balística y diligencias en curso para determinar el origen de los disparos.

El caso de Bertha Burciaga Mora ha generado una fuerte conmoción en Veracruz y reavivado el debate sobre los protocolos de actuación en operativos de seguridad, mientras la exigencia social se centra en que no haya impunidad y se esclarezcan plenamente los hechos.