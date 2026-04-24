Pastel frío de naranja: el postre fácil y refrescante para la primavera

Un delicioso pastel frío de naranja, un postre fácil y refrescante, se presenta adornado con menta y un sirope brillante, acompañado de naranjas frescas y flores de azahar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El calor de la primavera en México invita a buscar postres frescos, livianos y con sabor a cítricos del huerto. Un pastel frío de naranja puede evocar recuerdos de sobremesas en familia, con el dulzor justo y la textura suave que se deshace en la boca.

Es una de las opciones preferidas para celebraciones y reuniones, ya que se prepara con anticipación y se sirve frío. Además, es ideal para días calurosos, y suele acompañar tanto almuerzos como comidas, aportando color y un aroma irresistible a la mesa.

Receta de pastel frío de naranja

El pastel frío de naranja es un postre sin horno, de base húmeda y cremosa, elaborado con jugo fresco de naranja, crema, leche condensada y galletas, que se intercalan en capas y se enfrían hasta lograr una consistencia firme y sedosa. Se sirve frío y puede decorarse con ralladura o rodajas finas de naranja.

El pastel frío de naranja, un postre sin horno elaborado con jugo fresco, crema, leche condensada y galletas, ofrece una consistencia firme y sedosa, ideal para cualquier ocasión. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tiempo de preparación

Tiempo total: 3 horas

Preparación activa: 25 minutos

Refrigeración: 2 horas 35 minutos

Ingredientes

250 cc de jugo de naranja fresco (aproximadamente 3 naranjas grandes) 1 cucharada de ralladura de naranja 1 lata (395 gr) de leche condensada 200 gr de crema de leche (nata) 200 gr de queso crema 200 gr de galletitas María o similar 100 cc de leche entera (para remojar las galletas) 2 sobres (14 gr) de gelatina sin sabor 70 gr de azúcar (opcional, depende del dulzor de las naranjas) Rodajas finas o ralladura de naranja para decorar

Cómo hacer pastel frío de naranja, paso a paso

Disolver la gelatina en 50 cc de jugo de naranja tibio y dejar hidratar 5 minutos. Batir la leche condensada, el queso crema y la crema de leche hasta que la mezcla esté homogénea y aireada. Agregar el resto del jugo de naranja y la ralladura. Endulzar a gusto. Fundir la gelatina hidratada a baño María o microondas (10 segundos) y mezclar rápidamente con la crema. Forrar un molde rectangular (20x10 cm aprox.) con film. Colocar una capa de galletitas ligeramente humedecidas en leche. Volcar parte de la crema sobre las galletitas y esparcir bien. Repetir capas de galletitas y crema, terminando con crema. Alisar la superficie y refrigerar por al menos 2 horas, hasta que esté bien firme. Desmoldar con cuidado y decorar con rodajas finas o ralladura de naranja antes de servir. Consejo técnico: No empapar las galletitas en exceso para evitar que se desarmen.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 8 porciones generosas.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 290 kcal

Grasas: 13 gr

Carbohidratos: 38 gr

Proteínas: 5 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En refrigeración, bien tapado, hasta 4 días. No se recomienda congelar ya que cambia la textura por la gelatina y los lácteos.