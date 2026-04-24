Pastel frío de naranja: el postre fácil y refrescante para la primavera

El calor de la primavera en México invita a buscar postres frescos, livianos y con sabor a cítricos del huerto. Un pastel frío de naranja puede evocar recuerdos de sobremesas en familia, con el dulzor justo y la textura suave que se deshace en la boca.
Es una de las opciones preferidas para celebraciones y reuniones, ya que se prepara con anticipación y se sirve frío. Además, es ideal para días calurosos, y suele acompañar tanto almuerzos como comidas, aportando color y un aroma irresistible a la mesa.
Receta de pastel frío de naranja
El pastel frío de naranja es un postre sin horno, de base húmeda y cremosa, elaborado con jugo fresco de naranja, crema, leche condensada y galletas, que se intercalan en capas y se enfrían hasta lograr una consistencia firme y sedosa. Se sirve frío y puede decorarse con ralladura o rodajas finas de naranja.
Tiempo de preparación
Tiempo total: 3 horas
- Preparación activa: 25 minutos
- Refrigeración: 2 horas 35 minutos
Ingredientes
- 250 cc de jugo de naranja fresco (aproximadamente 3 naranjas grandes)
- 1 cucharada de ralladura de naranja
- 1 lata (395 gr) de leche condensada
- 200 gr de crema de leche (nata)
- 200 gr de queso crema
- 200 gr de galletitas María o similar
- 100 cc de leche entera (para remojar las galletas)
- 2 sobres (14 gr) de gelatina sin sabor
- 70 gr de azúcar (opcional, depende del dulzor de las naranjas)
- Rodajas finas o ralladura de naranja para decorar
Cómo hacer pastel frío de naranja, paso a paso
- Disolver la gelatina en 50 cc de jugo de naranja tibio y dejar hidratar 5 minutos.
- Batir la leche condensada, el queso crema y la crema de leche hasta que la mezcla esté homogénea y aireada.
- Agregar el resto del jugo de naranja y la ralladura. Endulzar a gusto.
- Fundir la gelatina hidratada a baño María o microondas (10 segundos) y mezclar rápidamente con la crema.
- Forrar un molde rectangular (20x10 cm aprox.) con film. Colocar una capa de galletitas ligeramente humedecidas en leche.
- Volcar parte de la crema sobre las galletitas y esparcir bien. Repetir capas de galletitas y crema, terminando con crema.
- Alisar la superficie y refrigerar por al menos 2 horas, hasta que esté bien firme.
- Desmoldar con cuidado y decorar con rodajas finas o ralladura de naranja antes de servir.
- Consejo técnico: No empapar las galletitas en exceso para evitar que se desarmen.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
- Rinde 8 porciones generosas.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 290 kcal
- Grasas: 13 gr
- Carbohidratos: 38 gr
- Proteínas: 5 gr
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
En refrigeración, bien tapado, hasta 4 días. No se recomienda congelar ya que cambia la textura por la gelatina y los lácteos.