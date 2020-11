“Podría tener implicaciones graves”: la prensa internacional reaccionó a la espera de AMLO para reconocer a Biden

“Podría tener implicaciones graves”: la prensa internacional reaccionó a la decisión de AMLO por no pronunciarse ante las elecciones en EEUU (Foto: REUTERS / Henry Romero)

Andrés Manuel López Obrador ofreció una conferencia de prensa en la que reveló que todavía no se pronunciará sobre el virtual ganador de las elecciones presidenciales estadounidenses, Joe Biden, hasta que “se terminen todos los asuntos legales”.

“No podemos actuar, queremos ser respetuosos de la autodeterminación de los pueblos y del derecho ajeno, queremos esperar a que legalmente se resuelva el asunto de la elección de Estados Unidos, les aclaro que tenemos muy buena relación con los dos candidatos”, dijo el mandatario desde Villahermosa.

La decisión inmediatamente circuló por los personajes políticos más importantes de México y Estados Unidos, además de convertirse en una noticia internacional en los medios de comunicación o para los periodistas especializados en la fuente política.

“Los líderes mundiales rindieron homenaje a Biden, pero López Obrador hizo todo lo posible para elogiar al presidente”, escribió Jude Webber para The Financial Times.

Y a través de sus redes sociales oficiales, la periodista recordó los pronunciamientos que ha hecho el presidente de México a otros candidatos que se han visto involucrados en procesos electorales “teñidas por acusaciones de fraude”.

El mandatario mexicano aseguró que “esperará a que legalmente se resuelva el asunto de la elección” (Foto: REUTERS/Jim Bourg)

Mientras tanto, la agencia EFE contrastó la postura del jefe del ejecutivo federal con la de otros mandatarios de América del Norte incluyendo Canadá, así como presidentes al centro y sur del continente como Costa Rica, Chile, Colombia, Panamá e, incluso, Venezuela.

Recordaron, además, que el mandatario abanderado del Movimiento Regeneración Nacional fue acusado por la oposición de apoyar la reelección de Donald Trump cuando lo visitó en Washington, convirtiéndose así en el único jefe de estado que ha tenido una reunión con AMLO fuera de México.

Ioan Grillo, periodista establecido en México, colaborador del diario The New York Times, la revista Times, BBC y Letras Libres, intuyó que las razones por las que Andrés Manuel López Obrador decidió esperar para extender su felicitación, son que es firme en su convicción de no interferir con en la política de otros países; que su experiencia en las elecciones de 2006 en las que aseguró que hubo un fraude, le harán mostrar su simpatía a Donald Trump o cualquier otro candidato que denuncie lo mismo; además de que desarrolló una relación fuerte con el presidente de los Estados Unidos.

Y aunque aseguró a través de un video en su canal oficial de YouTube que puede ser desconcertante para algunos, consideró que tienen muchas cosas en común como “el hecho de que ambos son populistas, ambos hablan del pueblo contra las elites y son fuertes nacionalistas”.

El mismo López Obrador recordó en conferencia de prensa cuando “le robaron” las elecciones en 2006 y aseguró que gobiernos extranjeros felicitaron a Felipe Calderón pase a #no haber nada confirmado" (Foto: Al Drago / Bloomberg)

Pero también señaló que si López Obrador intentaba mantenerse al margen de la elección y acusaciones de fraude, la decisión de no felicitar a Biden, lo inmiscuye todavía más al fondo del tema, pues le da “cierto respaldo moral a Trump y a sus partidarios ante cualquier disputa”, lo que podría traer, dijo, implicaciones graves.

El mismo López Obrador recordó en conferencia de prensa cuando “le robaron” las elecciones en 2006 y aseguró que gobiernos extranjeros felicitaron a Felipe Calderón pase a “no haber nada confirmado”.

“Yo no puedo decir que felicito a un candidato o a otro; padecimos de las cargadas cuando nos robaron una de las veces la presidencia”, dijo.

