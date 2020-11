“Yo no entiendo por qué nuestra diplomacia ha tomado esta postura”: la reacción de Adolfo Laborde ante la desconcertante postura de AMLO sobre victoria de Joe Biden

Para Adolfo Laborde Carranco, analista de Relaciones Internacionales, la postura de Andrés Manuel López Obrador de no sumarse al reconocimiento de Joe Biden como virtual presidente electo ha sido muy ortodoxa y ahondará en altos costos políticos para México.

El doctor en Ciencia Política, con orientación en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), dijo que la diplomacia mexicana ya debería estar buscando un acercamiento con el equipo de campaña del Demócrata , pues sería un error no hacerlo, cuando el interés del país así lo reclama.

“El presidente sabe que ya hay una tendencia, ya más de un mandatario en América Latina lo reconoció. Y el hecho de comportarse en esta perspectiva muy ortodoxa, yo digo que nos hace alejarnos de nuestro principal socio comercial”, dijo en entrevista con Infobae México.

López Obrador, de gira por Tabasco para atender las inundaciones, dijo que sería una imprudencia felicitar a Biden, a quien las proyecciones electorales ya definieron como próximo presidente de Estados Unidos.

“Vamos a esperar a que se terminen todos los asuntos legales, no queremos ser imprudentes, no podemos actuar, queremos ser respetosos de la autodeterminación de los pueblos y del derecho ajeno, queremos esperar a que legalmente se resuelva el asunto de la elección de Estados Unidos, les aclaro que tenemos muy buena relación con los dos candidatos”, dijo AMLO la tarde de este sábado 7 de noviembre desde Villahermosa.

El internacionalista de la UNAM recordó que de por sí, las relaciones entre México y los Demócratas ya eran tensas, pues en julio pasado, cuando el mandatario realizó una visita de Estado a EEUU para firmar el T-MEC, no tuvo acercamientos con la fuerza política que abanderó a Biden. Eso fue interpretado como un apoyo de facto a Trump, a decir del analista.

La forma es fondo, yo no entiendo por qué nuestra diplomacia ha tomado esta postura, siendo que el presidente de Canadá ya se expresó al respecto. No pienso que vaya a haber una actitud de olvido, de perdonar estas acciones, porque cuando hablas de alianzas políticas en el terreno internacional, también tienes que tomar en cuenta a los actores y los actores son dinámicos, y el propio Obrador, nuestro presidente, no está considerando eso, entonces yo lamento que esto se dé de esta forma porque nos habla de una visión muy estática, muy errática, de lo que son las relaciones internacionales