“¡Su padre es Javier!”: Sarah Kohan reaccionó molesta a la versión de que su hijo Noah es de Diego Dreyfus

La modelo Sarah Kohan, pareja del futbolista mexicano Javier “Chicharito” Hernández, compartió una historia en su cuenta de Instagram donde se mostró molesta ante los rumores que se han dicho sobre ella y su familia por una supuesta infidelidad con el entrenador personal del jugador, Diego Dreyfus

La modelo australiana escribió en inglés lo siguiente: “No tendría que explicar nada, pero las cosas en los medios se salieron de control. Estoy cansada de los mensajes que señalan que Diego es el padre de Noah, solo por el color de sus ojos. ¡Su padre es Javier! Yo ya estaba embarazada de Noah cuando conocí a Diego. Noah tiene los ojos del mismo color que mi madre. Fin de la historia, dejen de molestar a mi familia”, agregó la pareja del futbolista.

Captura de pantalla de las historias que subió la modelo Sarah Kohan sobre los rumores que se han dicho de su hijo Noah (Foto: Instagram@sarahkohan)

Los rumores comenzaron por redes sociales, después de algunas críticas que tuvo el jugador mexicano, donde se le cuestionaba sobre su rendimiento y la poca actividad que ha tenido con Los Angeles, Galaxy y la relación que mantiene con su entrenador, Diego Dreyfus.

El mismo entrenador personal escribió en redes sociales los siguientes mensajes: “Si vienes a visitar mi perfil con respecto a la carrera de cierto futbolista que no nombraré (@CH14_) quiero que sepas que mi servicios como destructor profesional de carreras CHINGON*S está disponible. Pero requiero EXITOSOS, no como tú comprenderás!” el mensaje fue escrito con algunas groserías

El mexicano no ha jugado con su equipo debido a una lesión (Foto: AFP)

Días después escribió también por Twitter lo siguiente: “Me encanta la mente simplista de muchos pseudo fans de futbol que solo repiten la misma frase “destruiste su carrera” y me siguen dando fama. Gracias. Este es el virus de México, el que critica desde una vida fracasa y sin logros. Sería chingon que el mexicano al ver a otro mexicano trabajando y rompiéndola fuera del país, sintiera orgullo y ganas de apoyar hasta cuando no está en su mejor momento. Especialmente cuando no está en su mejor momento! Pero no hay bronca yo uso el hate como gasolina” agregó.

Actualmente el mexicano milita con el club estadounidense de Los Angeles, Galaxy con quienes no ha jugado en los últimos partidos debido a una lesión. Hasta ahora el jugador no ha escrito, ni dicho ninguna palabra al respecto. El futbolista llegó en enero del 2020 al equipo, después de estar seis meses con el Sevilla. El jugador ha sido el mexicano más caro en llegar a la MLS y hasta ahora no ha tenido los resultados que se esperaban.

Recientemente el jugador mexicano ha escrito en Instagram algunos mensajes dirigido a su afición, donde lamenta los malos resultados y el estado en general del club. "Sé que no he estado en mi mejor nivel. Pero ya estoy trabajando más fuerte que nunca a nivel personal y futbolístico para devolver con resultados toda esa confianza que han puesto en mí.

“Sé perfectamente lo que LA GALAXY representa y entiendo la responsabilidad que tengo con nuestra afición, los angelinos, la directiva y mis compañeros. Así que aunque hoy no paso por mi mejor momento futbolístico, me comprometo a trabajar el doble para empujarme a mejorar y hacer que las cosas cambien. Tengo un enorme compromiso con todas las personas que me dieron la oportunidad de cumplir otro sueño jugando aquí, pero sobre todo conmigo mismo y créanme: no voy a fallar”, escribió en redes sociales

FILE PHOTO: Jan 23, 2020; Los Angeles, California, USA; Los Angeles Galaxy player Javier Hernandez speaks with physiotherapist Phil Hayward at Dignity Health Sports Park. Mandatory Credit: Gary A. Vasquez-USA TODAY Sports/File Photo

Apenas el equipo de Los Angeles Galaxy logró ganar un partido frente al Real Salt Lake por 2-1 donde nuevamente el mexicano no fue convocado. Hasta ahora Javier Hernández solo ha jugado 10 partidos con su equipo y ha anotado un solo gol. Tampoco se sabe nada sobre el tiempo de recuperación de su lesión actual, pero después de sus publicaciones, el jugador se muestra comprometido con su equipo.

