Me ha ayudado a no echar a perder mi carrera: Chicharito defendió a su coach Diego Dreyfus

Javier "Chicharito" Hernández ha tenido una mala experiencia en su paso por el equipo de Los Ángeles (Foto: EFE/Marcelino Benito)

Los últimos meses en la vida profesional de Javier Chicharito Hernández no han sido sencillos. Luego de su regreso a las canchas, el mexicano habló en conferencia sobre los rumores que han generado polémica en torno a su vida personal. Tampoco desaprovechó la oportunidad para defender a Diego Dreyfus, su coach personal, quien, junto al futbolista, ha sido protagonista en diversos sucesos a lo largo de su carrera.

“Todo el mundo sabe con la persona que estoy trabajando emocionalmente y sigo trabajando con él (...) Una de las personas que ha sido muy importante aunque todo se ve completamente negativo y de la ching*da, alguien que ha podido ayudarme un poco muy profundamente a que no hubiera echado a perder completamente mi carrera es él, es Diego.”, declaró.

Hernández habló sobre el complicado momento futbolístico que ha vivido con su actual equipo, Los Ángeles Galaxy. De igual forma atribuyó a su bajo rendimiento la existencia de adversidades que le han impedido mostrar su mejor versión goleadora, a pesar de que siempre ha “recibido el apoyo de su equipo”. “Este club me ha brindado absolutamente todo y el que no ha confiado en ellos he sido yo, más que ellos confiar en mí”, aseguró.

En su última aparición, después de estar ausente por lesión, anotó el único gol para Galaxy (Foto: Reuters)

Una lesión en el muslo lo orilló a ser dado de baja temporalmente de la escuadra. Luego de tres partidos de ausencia, el Chicharito reapareció en el partido frente Seattle Sounders al minuto 69. Nueve minutos después de su relevo, adelantó al equipo al marcar su segundo gol en las 11 apariciones oficiales que ha tenido en el torneo. Con ese marcador Galaxy mantenía las esperanzas de conseguir el último boleto de la conferencia Oeste a los playoffs, pero de último minuto el marcador fue empatado y las aspiraciones del cuadro quedaron borradas.

El paso de Chicharito por la MLS ha sido de muy bajo rendimiento. Fue el fichaje estelar con la intención de sustituir a Zlatan Ibrahimovic, aunque no ha logrado cumplir con las expectativas de la afición y cuerpo técnico. Como resultado de la crisis deportiva vivida por el Galaxy, la semana pasada se anunció la destitución de su director técnico Guillermo Barros Schelotto. Ante su salida, Hernández declaró “Le dije a Guillermo antes de irse que sentía no haber podido dar lo mejor de mí”.

Después de la eliminación de su equipo, Javier “Chicharito” Hernández también habló sobre los rumores que han puesto en duda su paternidad sobre el que procreó con Sara Kohan. “He optado por hacer esa ley antigüita que dice ´ignora todo lo malo y no digas absolutamente nada´ cuando era al revés, ahora hasta la gente está diciendo que mi hijo no es mío. Imagínate hasta dónde dejé llevar toda esa comunicación”, recalcó.

Chicharito también habló sobre los rumores que ponen en duda su paternidad (Foto: Instagram@ ch14_)

Dichas versiones tomaron tanta fuerza en los últimos días que Kohan, pareja del futbolista, tuvo que emitir un mensaje en su cuenta de Instagram para negar una supuesta relación con Diego Dreyfus.

“No tendría que decirlo, pero las cosas en los medios se salieron de control. Estoy cansada de recibir mensajes diciéndome que el padre de Noah es Diego por sus ojos azules. Su padre es Javier. Ya estaba embarazada de Noah cuando conocí a Diego por primera vez en Londres. él tiene ojos azules por genética. Mi mamá tiene los ojos azules como él. Fin de la historia. Dejen de molestar a mi familia.”, decía el mensaje.

Chicharito tomará el siguiente torneo como una segunda oportunidad, luego de que el cuadro de Los Ángeles quedara sin la posibilidad de disputar los playoffs de la MLS. Tras su anotación, el ariete celebró su gol al estilo de LeBron James pues, asegura, admira y está aprendiendo mucho acerca de la responsabilidad con la que el basquetbolista maneja su vida.

Sobre su ausencia en las últimas convocatorias del “Tata” Martino, reconoció que le hace falta mejorar su nivel de juego, pero no descarta estar en futuras convocatorias. “Claro que sigo, el día que no quiera estar en la Selección lo diré abiertamente (...) Me haría feliz regresar”, afirmó.

