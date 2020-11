Videgaray, Lozoya, Cienfuegos, Robles: jaque mate a Peña Nieto

Luis Videgaray, Salvador Cienfuegos, Rosario Robles, Emilio Lozoya (Imagen: Jovani Pérez / Infobae)

La Fiscalía General de la República solicitó una orden de aprehensión en contra de Luis Videgaray ––canciller, secretario de Hacienda, y prácticamente mano derecha del presidente Enrique Peña Nieto durante su sexenio (2012-2018)–– por diversos delitos como cohecho, financiamiento ilegal de campañas políticas y traición a la patria.

El mismo presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, lo confirmó este martes en su habitual conferencia matutina. Sin embargo, añadió, un juez se negó a girar la orden de aprehensión.

“Si me informaron de que se hizo una solicitud en ese sentido al Poder Judicial, pero se rechazó la solicitud porque un juez consideró que no estaba bien integrada la averiguación o la solicitud que se estaba haciendo, y tengo entendido de que regreso el juez esa petición a la fiscalía, no sé si de manera definitiva o para que se complemente”, indicó el mandatario.

El semanario Proceso, citando a fuentes judiciales, detalló que dicha orden de aprehensión se deriva de la denuncia que presentó el pasado 11 de abril el exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya, en la que acusa a Luis Videgaray de usar parte de los sobornos que pagó la empresa brasileña Odebrecht para comprar los votos de varios legisladores a fin de lograr la aprobación de la reforma energética.

Así, Luis Videgaray se suma a la situación inédita que atestigua el pueblo mexicano: secretarios de Estado que son demandados por la justicia . Casualmente, todos del gobierno de Enrique Peña Nieto.

Salvador Cienfuegos, el exsecretario de Defensa detenido en EEUU

El general Salvador Cienfuegos, quien fue el secretario de la Defensa Nacional en el gabinete de Peña Nieto, fue detenido el pasado 15 de octubre en Los Ángeles. Posteriormente se supo que la DEA llevaba 10 años investigado a este personaje por nexos con el narcotráfico en México.

Precisamente, ya fue trasladado la ciudad de Nueva York, donde enfrentará cuatro cargos por su supuesta responsabilidad delitos relacionados al narcotráfico y lavado de dinero. Presuntamente, los ilícitos fueron realizados en suelo norteamericano con relación al Cartel de los Beltrán Leyva.

Rosario Robles, de compañera de fórmula de EPN a estar tras las rejas

Fue secretaria de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) con Enrique Peña Nieto. Ahora es el rostro más reconocible de la mayor trama de desvíos del erario en los últimos tiempos: La Estafa Maestra.

Una investigación periodística destapó una compleja red de corrupción en la que varias dependencias gubernamentales, muchas bajo la tutela del círculo cercano del ex presidente desviaron más de 7,760 millones de pesos.

Se trató de un modus operandi con varios años en marcha, y que no se ha visto de esa manera en otros países: las secretarías contrataban a universidades públicas para que realizaran algún servicio del que no estaban capacitadas o no tenían personal para desarrollarlo. Las instituciones educativas se veían obligadas a subcontratar a una o varias empresas que tampoco podían hacer el trabajo. Entonces, pedían los servicios de otras compañías, así hasta llegar a la que realmente tiene la capacidad de cumplir. Gran parte del fraude se realizó entre 2013 y 2014.

La investigación reveló que 11 dependencias del gobierno federal desviaron los recursos. La Secretaría de Desarrollo Social, con Rosario Robles; el Banco Nacional de Obras, con Alfredo del Mazo y Petróleos Mexicanos, en la gestión de Emilio Lozoya, son las tres principales responsables del fraude millonario.

Pero la acusación principal recayó sobre Rosario Robles quien lleva más de un año en prisión. Y aunque aún sostiene que es inocente, esa versión cada vez se vuelve más insostenible. Y es que ahora, el que fuera su oficial mayor de Sedesol –y presunto cómplice en la estafa– Emilio Zebadúa González ha iniciado negociaciones con la Fiscalía para declarar todo lo que sabe a fin de no pisar la cárcel.

Emilio Lozoya, la caja de Pandora

Emilio Ricardo Lozoya Austin, era uno de los hombres más cercanos a Peña Nieto; fue director de Pemex de 2012 al 2016 y antes de terminar su gestión, fue acusado por los delitos de cohecho, defraudación fiscal y lavado de dinero.

Durante su administración al frente de la ahora empresa productiva del Estado, ocurrieron varios casos de corrupción como el de Odebrecht, la compra de Agronitrogenados y Fertinal, así como el de La Estafa Maestra, en donde se desviaron 83 millones de pesos a través de empresas fachada.

Tras estar prófugo durante meses, Lozoya fue arrestado en febrero de este año en España y meses después, en julio, fue extraditado a México tras aceptar cooperar con los investigadores.

Además de las acusaciones sobre sobornos, Lozoya le ha dicho a los fiscales que Peña Nieto y Videgaray le ordenaron usar 4 millones de dólares de Odebrecht para pagarle a asesores extranjeros durante la campaña electoral de 2012, en la que el Partido Revolucionario Institucional, de Peña Nieto, regresó al poder tras 12 años en la oposición.

El cerco a Enrique Peña Nieto

El expresidente mexicano, Enrique Peña Nieto, actualmente reside en el extranjero y, pese a los señalamientos en su contra, no hay todavía ningún proceso legal en su contra. No se ha pronunciado sobre los últimos hechos.

Aunque pareciera que cada vez más las investigación por actos de corrupción lo acorralan más mientras que a la par, el tema del juicio a expresidentes agarra más fuerza en México.

