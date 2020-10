Mientras Rosario Robles sigue tras las rejas, Zebadúa, pieza clave de la Estafa Maestra, busca acuerdo con FGR

Rosario Robles y Emilio Zebadúa son piezas claves para el caso de la Estafa Maestra, donde se gestó un desvió por más de 5 mil millones de pesos (Foto: Cuartoscuro)

A más de un año recluida en el penal femenil de Santa Martha Acatitla, Rosario Robles Berlanga, implicada en el caso de la Estafa Maestra, asegura ser inocente, pues antes de que finalizara su audiencia judicial de ayer dijo: “Prefiero ir a un juicio oral, no me interesa negociar un procedimiento abreviado. No soy culpable”.

Tras ello, la ex titular de Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Sedatu) volvió prisión, pues un juez federal rechazó el recurso interpuesto para cancelar el proceso iniciado en su contra por presuntas omisiones que habrían facilitado el desvío de recursos.

El juez Ganther Alejandro Villar Ceballos, argumentó que la defensa fue la misma que presentó Robles Berlanga cuando fue vinculada a proceso y, las razones que lo sustentan, deben de realizarse en audiencia de juicio oral. Dicha audiencia será el próximo 8 de diciembre de este año en punto de las 10:00 horas (tiempo del centro de México), durante este lapso la defensa tendrá para juntar las pruebas correspondientes.

Mientras tanto, las autoridades ministeriales han confirmado que Emilio Zebadúa González, ex oficial mayor de Sedesol durante la gestión de Rosario Robles, presunto integrante del esquema de desvío de más de 5,000 millones de pesos, ha iniciado negociaciones para llegar a un acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), para llevar su proceso judicial en libertad.

Emilio Zebadúa González, es pieza clave en el caso de la Estafa Maestra (Foto: Archivo/Cuartoscuro)

De acuerdo a Animal Político, el ex funcionario se ha dirigido a esta opción tras perder los juicios de amparo que le permitieron, durante más de un año, no pisar la cárcel o siquiera comparecer ante un juez para que le imputara los cargos correspondientes al desvío de recursos, a diferencia de Robles Berlanga que tras acudir al citatorio fue aprehendida y llevada a prisión preventiva para evitar que se de a la fuga.

El juez señaló que había irregularidades, como una licencia de conducir falsa que presuntamente Rosario Robles no tramitó. Esta situación la ha llevado a tramitar dos amparos que ha ganado en contra la medida cautelar, sin embargo, los jueces han insistido en dejarla tras las rejas. Un tercer amparo relacionado a la medida está bajo análisis nuevamente.

El siguiente juicio, a petición de la defensa, será el próximo diciembre, entonces se presentará la evidencia a favor de Robles Berlanga, pues los abogados dicen aún no tener los resultados de algunos peritajes importantes para sustentar el caso.

De tal modo, la ex priista seguirá preventivamente en el penal femenil, por lo menos hasta el 2021, considerando que al concluir con la audiencia intermedia deberán transcurrir por lo menos dos meses antes del juicio oral ante un nuevo tribunal.

Rosario Robles seguirá preventivamente en el penal femenil de Santa Martha Acatitla (Foto: Cuartoscuro)

Cabe señalar que el pasado 7 de octubre un Tribunal Federal determinó que la FGR tendrá la capacidad de judicializar la carpeta de investigación que se inició en contra de Emilio Zebadúa González.

Por lo que el ex funcionario se encuentra bajo investigación, pues presuntamente operó la contratación y supervisión de convenios con universidades, por medio de diversos servidores públicos, además de que habría hecho el traslado casi íntegro entre dependencias bajo su supervisión, por lo que sería pieza clave en la Estafa Maestra.

Animal Político señaló que la FGR tiene más 20 de carpetas de investigación en su contra, incluidas dos por posible lavado de dinero.

Por su parte Zebadúa ha denunciado que la FGR no lo ha citado en calidad de inculpado dentro de una carpeta de investigación que inició en su contra. También ha alegado que las autoridades no le han permitido el acceso a las constancias en su contra.

El día de ayer, Robles Berlanga emitió una carta dirigida a la opinión pública en donde dijo que contaba “con información confiable de fuentes al interior de FGR de que se han reunido con ex colaboradores ofreciendo impunidad a cambio de que declaren lo que ellos necesitan”.

