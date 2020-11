“Vamos en su momento a pedir aclaración de todo esto”: López Obrador solicitará el informe del caso contra Salvador Cienfuegos al gobierno de EEUU

López Obrador pedirá datos de Salvador Cienfuegos Zepeda al gobierno de EEUU (Foto: Steve Allen)

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que solicitará al gobierno de Estados Unidos el expediente de la investigación contra el general en retiro Salvador Cienfuegos.

Así lo explicó durante la conferencia matutina de este martes 3 de noviembre en donde señaló que esperará a que termine la jornada electoral que definirá la presidencia del país vecino.

Aunado a esto, pedirá datos relacionados del ex titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) durante el sexenio de Enrique Peña Nieto con los de Edgar Veyita, ex procurador de justicia de Nayarit, condenado a 20 años de prisión por narcotráfico.

El presidente pedirá el archivo del caso contra Cienfuegos (Foto: Galo Cañas / Cuatoscuro)

“Entonces nosotros vamos en su momento a pedir aclaración de todo esto; ahora no, porque estamos cuidando el no meternos en la parte electoral, como no debemos de hacerlo, pero ya hoy en la noche ya se va a votar o el tiempo que lleve lo del proceso electoral y tenemos que revisar todo esto, cómo es que se dan estas aprehensiones, quiénes intervienen, sobre los acuerdos que hay con agentes de Estados Unidos que actúan en México ”, dijo López Obrador durante la conferencia matutina.

Ante la administración de Donald Trump en materia de seguridad relacionada con objetivos mexicanos, el jefe del ejecutivo federal manifestó que ha estado a la altura de un buen vecino; sin embargo, ante los nuevos descubrimientos en relación con el efecto que estas investigaciones pueden tener en México, AMLO expresó que hay cosas que tiene que saber su administración para asegurar la impartición de justicia y combate a la delincuencia.

“ Nosotros tenemos que agradecer, repito, ya lo he dicho, que el presidente Trump ha sido respetuoso, no se ha interferido, no han participado en acciones encubiertas o no ha habido acuerdos para que las agencias extranjeras intervengan en nuestro país, no se ha permitido y ellos han sido respetuosos en eso. Sin embargo, hay temas que queremos aclarar bien sobre esa relación, nada más estamos esperando que pasen las elecciones ”, estimó.

Cienfuegos es investigado por lavado de dinero y narcotráfico (Foto: Reuters / Henry Romero)

El pasado jueves 15 de octubre, Salvador Cienfuegos Zepeda fue arrestado en el Aeropuerto Internacional de Los Angeles en California, Estados Unidos. La detención ocurrió a petición de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) por su presunta responsabilidad en actos de narcotráfico.

Posteriormente, trascendió que la investigación es porque los supuestos delitos en los que tiene responsabilidad fueron realizados en suelo norteamericano con relación al Cártel H-2, ligado con los Beltrán Leyva durante el sexenio peñanietista.

A razón de esto, un juez federal en Los Angeles determinó que el ex titular de la Sedena fuera llevado a la corte federal de Brooklyn, lugar donde fue procesado Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, mejor conocido como El Chapo y ex líder del Cártel de Sinaloa. En esa corte también se está procesando a Genaro García Luna, ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) durante el sexenio del panista Felipe Calderón.

Por protocolo de seguridad en EEUU, la información que sale es a cuenta gotas, pues cualquier filtración puede actuar en detrimento de la parte acusatoria del caso. Por eso AMLO decidió realizar la petición, misma que sucederá a través de la cancillería mexicana.

Cienfuegos será procesado en la misma corte que procesó a El Chapo (Foto: Archivo)

Por otro lado, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) tiene documentado cómo se incrementó el patrimonio de Cienfuegos Zepeda durante su cargo como secretario federal pues, de acuerdo con las declaraciones patrimoniales del general en retiro, sus bienes pasaron de 7.6 a 19.6 millones de pesos.

Cuando el general asumió el puesto que ostentó para el último sexenio del Partido Revolucionario Institucional (PRI), tenía cuatro casas, dos vehículos tipo sedan (Chevy 1999 y una Suburban 2001), menaje de casa, una cuenta bancaria y una tarjeta de crédito. Asimismo, se estipuló que su sueldo mensual era de 200,007 pesos.

Al finalizar el sexenio peñanietista, Salvador Cienfuegos ya contaba con dos automóviles de lujo (Hummer y un Audi) valuados en 5.7 millones de pesos, en donde aclaró que la camioneta fue una donación, una cuenta bancaria con 13.8 millones de pesos, un adeudo de 1.7 millones de pesos por la compra de vehículo (el Audi), 6.5 millones más por la venta de propiedades.

