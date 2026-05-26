Maru Campos le pone hielo a polémica por citatorio de la FGR y presume pausa para visitar local de paletas

La gobernadora Maru Campos detuvo su regreso de la Mesa de Seguridad en Cuauhtémoc para comprar paletas de hielo en Santa Isabel. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, informó que, al regresar de la Mesa de Seguridad en el municipio de Cuauhtémoc, hizo una parada en Santa Isabel para comprar paletas de hielo.

Según publicó en su cuenta de X, la mandataria de Chihuahua señaló que se trata de “una tradición del camino” y que aprovechó para llevar paletas “a todo el equipo” y saludar a personas que se encontraban en el lugar.

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Campos mencionó que eligió una paleta de aguacate y cerró su publicación con la frase: “¡Cuenta conmigo!”

En la publicación Maru Campos subió un video de la compra donde se le ve tranquila, alegre y conviviendo con los transeúntes con una bolsa repleta de paletas de hielo. Una actitud peculiar ante la polémica que ha enfrentado en días recientes y la declaración que hará ante la Fiscalía General de la República próximamente.

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La mandataria Maru Campos critica irregularidades en citatorio de la FGR

La gobernadora de Chihuahua afirmó que compró paletas para todo el equipo de la Mesa de Seguridad. Crédito: X/@MaruCampos_G

La gobernadora Maru Campos acudirá a declarar ante la FGR el próximo miércoles 27 de mayo en Ciudad Juárez, aunque sostuvo que el citatorio que recibió el 23 de mayo “tiene muchas incongruencias” y está “mal hecho”.

En declaraciones a medios este 25 de mayo, Campos dijo que su equipo “está valorando jurídicamente” el contenido del citatorio. La gobernadora añadió: “He sido siempre una mujer apegada a la ley, que da la cara, no hay ningún problema. Lo que sí es cuidar el debido proceso y cuidar la presunción de inocencia”.

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Tras salir de la mesa de seguridad en el municipio de Cuauhtémoc, la mandataria sostuvo que atenderá el llamado pese a las fallas que observó en el documento. En ese mismo encuentro con medios, Campos remarcó: “Chihuahua tiene una gobernadora que no ha dejado de trabajar”.

Más tarde, en atención a medios en la capital de Chihuahua, Campos criticó que, según su dicho, a ella no se le respeta el fuero constitucional, mientras que al senador de Morena y exgobernador Javier Corral Jurado se le protege.

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La mandataria de Chihuahua afirmó que Corral cuenta con una orden de aprehensión en el estado y cuestionó que se le haya visto en días pasados con el senador Enrique Inzunza, quien cuenta con acusaciones de presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.

En ese posicionamiento, la gobernadora declaró: “Dios los hace y ellos se juntan. Los malos de un lado y los buenos de otro. En este país desgraciadamente se persigue a quienes hacen su trabajo y se protege a quien está vinculados con el narcotráfico, dígase Javier Corral, dígase Rubén Rocha, dígase Inzunza”.

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PAN prepara una semana de apoyo a Maru Campos

El PAN anunció una semana de respaldo para Maru Campos, incluyendo una concentración masiva en Chihuahua al finalizar mayo. Crédito: Maru Campos Galván

El PAN anunció una semana de acciones para respaldar a la gobernadora Maru Campos y cerrar con una concentración masiva el último fin de semana de mayo, luego de que su dirigente nacional Jorge Romero Herrera acusó al gobierno federal y a Morena de emprender una persecución política contra la mandataria por su actuación contra el crimen organizado.

Según dijo Jorge Romero desde el Comité Ejecutivo Nacional del partido este 25 de mayo, la organización cuidará “estratégicamente” el acto de respaldo y buscará que esté repleto de ciudadanía de Chihuahua y de otros lugares que quieran acompañar a la gobernadora. También señaló que la convocatoria se dará a conocer después y evitó adelantar información que, según él, podría ser aprovechada por sus adversarios.

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