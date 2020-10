Del “no disminuyen el riesgo” a utilizar cubrebocas toda la conferencia: así evolucionó el discurso de López-Gatell sobre el uso de mascarillas

López-Gatell usó cubrebocas toda la conferencia: así han sido sus recomendaciones durante la pandemia (Foto: Twitter @HLGatell)

Hugo López-Gatell se mostró con cubrebocas durante toda la conferencia diaria sobre los avances de la pandemia por el virus SARS-CoV-2; pero sus recomendaciones a lo largo de la pandemia han sido un tanto polémicas y criticadas.

La primera vez que utilizó la mascarilla fue a mediados de julio, a poco más de un mes de haber terminado la Jornada Nacional de la Sana Distancia y haber comenzado la implementación del regreso seguro a la Nueva Normalidad, así como el llamado semáforo epidemiológico por estado que dicta el riesgo que existe en cada una de las entidades del país, así como las medidas sanitarias a implementar o el regreso a la actividad de diferentes actividades económicas y sociales.

El subsecretario utilizó por algunos minutos un cubrebocas que llevaba consigo para ejemplificar la manera en que había de darle uso para que resultara efectivo en ciertas circunstancias o espacios específicos, pero se lo retiró al finalizar la explicación.

"Un instrumento auxiliar de prevención, particularmente en espacios cerrados, como un mecanismo para que la persona que tiene los virus no los proyecte. No hay una evidencia clara de que sirva como barrera de protección propia (...) Pero si se usa masivamente, la probabilidad de que las personas que estén con posibilidades de transmitir van a disminuir esta transmisión. ¿En dónde es importante usarlo? En los espacios cerrados, donde no hay posibilidad de mantener la sana distancia, el Metro, el autobús, transporte público en general, ahí es donde es más útil”, afirmó.

Sin embargo, la primera vez que utilizó cubrebocas durante toda la conferencia fue durante la sesión número 173, de acuerdo con El Financiero. Dicha presentación ante los medios fue desde San Luis Potosí, donde también estuvo presente el gobernador Juan Manuel Carreras.

La primera vez que utilizó cubrebocas durante toda la conferencia fue durante la sesión número 173 (Foto: Victoria Valtierra / Cuartoscuro)

En marzo, cuando la epidemia estaba en sus primeras etapas, Gatell informó que el uso de cubrebocas no sirven para protegernos. Aseguró que “los cubrebocas convencionales no disminuyen notoriamente el riesgo de que se pueda adquirir coronavirus o más de 100 o 200 virus que existen todos los días en todo el mundo”.

Aseguró que era más una herramienta de “tranquilización que la gente busca ante la incertidumbre”, pero aseguró que no había evidencia científica de que realmente sirve y dijo que únicamente serviría para que las personas una vez enfermas, protegieran a sus cercanos.

Y en abril de 2020, el subsecretario aseguró que la utilización del cubrebocas no reemplazaba la medida más importante durante la Jornada Nacional de la Sana Distancia que era el “Quédate en Casa".

De acuerdo con el funcionario, “si comenzábamos a desviar las medidas, unas por otras, se iban a relajar y no hubiéramos tenido una reducción del 75% en la velocidad de los contagios”, dijo en conferencia de prensa, de acuerdo con el portal Latin Us.

Según el medio, Gatell informó que promover el uso del cubrebocas hubiera provocado confusión entre los mexicanos, e incluso informó que durante el tránsito al periodo conocido como la Nueva Normalidad sería una medida auxiliar.

En fechas recientes, el subsecretario consideró que se ha sobreestimado el uso del cubrebocas (Foto: Twitter @Senadomexicano)

Entre sus recomendaciones sobre el uso de cubrebocas, destaca también la decisión del sector de salud por no implementar el uso obligatorio de las mascarillas a nivel nacional, pues explicó, las autoridades apelan a la corresponsabilidad de las personas.

Además, aseguró que la convicción del gobierno federal es la de no realizar acciones que podrían derivar en abusos y violaciones a los derechos humanos. El Incluso recordó el caso de Giovanni López, un joven que murió supuestamente a manos de la policía de Guadalajara el pasado mes de junio con la excusa de que no portaba cubrebocas al estar en la vía pública.

“Cuando se le hace responsable a la persona de lo que le ocurre a los demás con un carácter obligatorio, se establece coerción por parte de la fuerza del estado, no necesariamente la fuerza pública (...) y eso en un país que ha sido asolado por abusos de autoridad, por actos de violación de los derechos humanos, con una violencia social muy lamentable, puede resultar en el enorme riesgo de que se vuelvan a abusar de los derechos humanos”, detalló.

Para julio, el subsecretario reiteró que por si mismas, las mascarillas no eran efectivas “el cubrebocas no es una barrera suficientemente eficaz y efectiva para impedir que una persona que no se quiere contagiar, sea contagiado (…) No evita que a través de los ojos pueda ingresar el virus SARS-CoV-2”.

Y además, el funcionario de salud aseguró que “el gobierno de México ha recomendado el uso del cubrebocas desde el inicio de la epidemia y eso sigue vigente”. Aseguró que si bien puede ser un elemento que contribuya en buena medida, tampoco debemos descuidar las otras medidas de prevención de contagios.

El funcionario de salud aseguró que “el gobierno de México ha recomendado el uso del cubrebocas desde el inicio de la epidemia y eso sigue vigente” (Foto: Cuartoscuro)

En sus declaraciones más recientes, el subsecretario dio a conocer que el cubrebocas “se ha sobreestimado”; sin embargo, aclaró que su recomendación no es la de no utilizarlo, más bien, aclaró que la evidencia demuestra que se trata de un elemento auxiliar que complementa a otras medidas como la sana distancia, la desinfección constante de manos, etcétera.

