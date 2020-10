“Ya no me querían”: encontraron a un niño de ocho años abandonado en pijama en las calles de Iztapalapa

Imagen de archivo (FOTO: NACHO RUIZ /CUARTOSCURO)

Ethan Alfonso “N”, de solo 8 años de edad, presuntamente fue abandonado por su papá y su madrastra en calles de la alcaldía Iztapalapa, en la Ciudad de México, ya que, dijo el niño, “ya no lo querían y ya no podían mantenerlo”.

La madrugada del martes 27 de octubre, dos personas que caminaban por la Calle 3 y Carril, en la colonia San Juan Xalpa, vieron al menor sentado en la banqueta. Vestía su pijama y llevaba una mochila con tortillas, cereal y un chocolate.

Al acercarse, el niño les contó que su padre y su madrastra lo habían dejado ahí, por lo que llamaron a elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Ethan dijo que vivía con su padre, su madrastra y su hermana de seis años; pero que su padre ya no estaba a gusto con él, ya no lo querían y no podían mantenerlo, por lo que lo dejó en la calle, al tiempo que recordó que su madre biológica se llama Adela González, de la que no aportó más detalles.

Presuntamente, Ethan Alfonso, habría sido abandonado por su padre y su madrastra (Foto: Facebook)

Paramédicos de Protección Civil de la alcaldía que atendieron a Ethan, reportaron que el estado de salud del niño es estable.

El menor fue llevado a la Fiscalía de Investigación para la atención de niños, niñas y adolescentes, en Gabriel Hernández número 56, en la colonia Doctores, de la alcaldía Cuauhtémoc; en donde se determinará su situación y se activarán los protocolos de búsqueda de sus familiares.

En México, el drama de los niños abandonados es cada vez mayor.

El pasado 8 de octubre se reportó el hallazgo de un bebé abandonado dentro de una caja de pizza en el municipio de Tlaltenango, Zacatecas. Junto a él se encontraba una nota, al parecer de su abuela, donde describió los motivos de no poder quedarse con él.

“Cuiden a mi nieto, mi hija murió al dar a luz y no tengo para mantenerlo y ojalá tenga una mejor vida. Que dios me perdone”, escribió la mujer de la tercera edad.

De acuerdo con bomberos del municipio, el bebé recién nacido fue abandonado dentro de una caja de pizza, pero tras un chequeo general de salud, se encontraba en buenas condiciones.

En la misma publicación, la dependencia de Protección Civil y Bomberos del municipio señaló que han recibido muchos mensajes de personas que dicen querer responsabilizarse del bebé; sin embargo, la misma dependencia señaló que se tienen que hacer los trámites correspondientes ante las autoridades del DIF.

“Nos están llegando varios mensajes a nuestra página en el que manifiestan el deseo de adoptar al menor. Nosotros no somos la instancia correspondiente”, detallaron.

El alcalde Miguel Varela Pinedo informó de que él se encargará de costear los gastos del pequeño durante el tiempo que sea necesario, mientras se da en adopción.

“Hoy se encontró esta hermosura, criatura de Dios, más allá del mensaje, aquí es cuando debemos demostrar solidaridad y hacernos cargo del bebé. En lo personal, me haré cargo de los gastos del bebé el tiempo que sea necesario. Dios nos da para también apoyar a los más desprotegidos”, escribió el edil en su cuenta de Facebook.

En otra publicación mostró una fotografía del pequeño junto a su esposa, explicó que fue bautizado y se le puso el nombre de Ángel Gabriel, asimismo aseguraron que lo entregarán para que una familia de la región pueda adoptarlo y darle una feliz vida.

