“Recuperar las comunidades será clave”: Marcelo Ebrard habló de los retos ante la crisis por COVID-19

Marcelo Ebrard participó en la inauguración del Common Action Forum 2020 "La gestión urbana y la cooperación internacional en el contexto de la COVID-19" (Foto: EFE/Sáshenka Gutiérrez)

Durante la inauguración del Common Action Forum 2020 “La gestión urbana y la cooperación internacional en el contexto de la COVID-19” el canciller mexicano, Marcelo Ebrard Casaubon, señaló que sin la cooperación internacional resulta imposible que exista una recuperación ante las crisis derivadas de la emergencia sanitaria. Reconoció que el contexto actual brinda una oportunidad nunca antes vista para consolidar los lazos internacionales.

“Estamos en una disyuntiva porque, evidentemente, la pandemia y sus secuelas nos obligan al grado de cooperación más amplio de esta generación, que hallamos testimoniado, seguramente en lo que va de este siglo y finales del siglo anterior. Ninguna crisis económica o ninguna crisis que haya vivido nuestra generación ha conducido al imperativo de la cooperación de la comunidad internacional que tenemos ahora”, declaró Marcelo Ebrard

La pandemia por COVID-19 ha acentuado las crisis que ya existían antes de ella. En ese sentido, los grupos más vulnerables de la sociedad, así como las naciones con menos recursos económicos, han sufrido con mayor fuerza las consecuencias de la desigualdad social. Ante dicho panorama, dijo el canciller, los países más ricos tienen la obligación de ayudar a los más pobres para poder salir de la crisis.

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO por sus siglas en inglés), a finales de 2020 podría haber 130 millones más de personas afectadas por el hambre en el mundo. La tendencia previa a la pandemia, así como las dificultades actuales, dificultarán la eliminación del hambre a nivel global.

El Common Action Forum 2020 busca establecer soluciones ante las crisis originadas durante la pandemia por COVID-19 (Foto: Captura de pantalla)

Eliminar la desigualdad y la polarización entre países que existía antes de la pandemia también será indispensable pues “es imposible que haya una recuperación económica mínimamente equitativa si no hay una gran participación de la comunidad internacional”.

Dichos objetivos podrán ser alcanzados en la medida que se fortalezca a la Organización de las Naciones Unidas para que, desde dicho organismo, se pueda “avanzar en objetivos comunes, esencialmente los que tienen que ver con género, igualdad, combate a la pobreza o incluso, la acción climática”, recalcó.

Aunque hace algunos años atrás hubiera sido impensable, el COVAX, señaló, es uno de los ejemplos más claros de cooperación ante la crisis, pues es un instrumento que busca garantizar la repartición y el acceso equitativo entre naciones a la vacuna. En dicho programa participa México “a sabiendas de que nosotros vamos a tener, con nuestros recursos posibles y disponibles, que apoyar a países muy pobres de América y del Caribe, por ejemplo Haití”.

COVAX busca garantizar el acceso equitativo a la vacuna contra la COVID-19 en todo el mundo (Foto: Reuters/Dado Ruvic/Foto de archivo)

También mencionó que recuperar la sociabilidad es una opción clave para estrechar los lazos en diferentes niveles. Al respecto el secretario de Relaciones Exteriores dijo “o seguimos en la doctrina del predominio del que sea más eficaz y que tenga más posibilidades, o nos vamos a recuperar las comunidades desde el barrio hasta la comunidad de las naciones.”

“Vamos a vencer a la pandemia, entonces tendremos que plantearnos cómo vamos a fortalecer los fundamentos de la comunidad porque no podemos ser una comunidad cuando hay una desigualdad creciente. No podemos ser una comunidad cuando los países más poderosos sólo ven por su economía y por su sociedad y no por el resto”, concluyó.

La Universidad Autónoma de Chiapas, en la capital Tuxtla Gutiérrez, será la sede del foro desde hoy y hasta el 29 de octubre.

