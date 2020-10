“No vamos a dar la espalda a América Latina”: López Obrador se comprometió a no mirar “solo al norte”

Foto: Presidencia de México.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, este lunes en su conferencia de prensa aseguró que su gobierno no “mirará solo hacia el norte”, y no le dará la espalda a América Latina; al ser cuestionado sobre si existe un acuerdo con el gobierno colombiano para la venta de la posible vacuna que contra el COVID-19, que se pudiera desarrollar en el país.

"Me reuní con el presidente de Colombia, en las relaciones económicas-comerciales hay entendimiento. Ahora con el tratado, desde luego que nosotros no vamos a darle la espalda a América Latina, no vamos sólo a mirar hacia el norte, tenemos que pensar en nuestra América.

Y sobre el caso de la vacuna, desde luego, lo que podamos ayudar. Hay un compromiso con una empresa, AstraZeneca, y la Universidad de Oxford para que en Argentina y en México se fabrique la vacuna y se apoye a todos los países de América Latina, es para eso", indicó el mandatario mexicano.

López Obrador recordó que fue él, quien propuso al G20 que se garantizara el acceso a la vacuna a todos los países.

“Y nosotros hicimos una propuesta también en la ONU, que no se acaparara la vacuna y que se garantizara el acceso a todos los pueblos de América Latina y del mundo. Fue una propuesta que presentó México en la ONU y fue apoyada por todos los países, y se creó una instancia para que cuando empiecen a aplicarse las vacunas, de todos los procesos que hay de investigación, se garantice a través de la ONU que pueda llegar la vacuna a todos los pueblos y a todos los países del mundo, esa fue nuestra propuesta”, señaló López Obrador.

El acceso de México a distintas vacunas en contra de la COVID-19 está garantizado, informó el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón, quien destacó que el país suscribió su participación en el mecanismo Covax, a través del cual se podrán conseguir 51.6 millones de dosis del medicamento en contra de la enfermedad que ha provocado 76,603 muertes a lo largo de la nación.

Durante la conferencia matutina del 29 de septiembre, el funcionario detalló que “el compromiso es cubrir al 20% de la población del país y lo que se firmó equivale a 51.6 millones de dosis”. En la firma de este acuerdo motivado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), también participaron Gavi y Cepi, que son organismos internacionales encargados de financiar el desarrollo de vacunas contra la enfermedad.

“Este mecanismo está muy alineado con la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador, en el sentido de que debía haber un esfuerzo multilateral para garantizar el acceso a las vacuas y Covax es precisamente la traducción de esto”, afirmó.

El portafolio de vacunas con el cuenta esta iniciativa son las de Moderna, Merck/Themis y Novavax, en Estados Unidos; la de CureVac, en Alemania; la de AstraZeneca y la Universidad de Oxford, en Reino Unido; la de Clover BioPharma, en China; la de la Universidad de Queensland, en Australia; así como los que están respaldados por la Fundación de Bill y Melinda Gates.

Ebrard formalizó la adhesión al mecanismo Covax la semana pasada, el cual es un instrumento del Acelerador para el Acceso a las Herramientas contra COVID-19 (ACTA, por sus siglas en inglés), impulsado por la OMS, para garantizar el acceso a vacunas contra la COVID-19.

Un detalle respecto al anuncio es que la iniciativa Covax únicamente dotará de vacunas para cubrir el 20% de la población como máximo; sin embargo, detalló el funcionario federal, para cubrir el resto existen otras iniciativas para tener pláticas con empresas que tienen vacunas o que están avanzadas en sus fases clínicas.

Hace una semana detalló que hasta ahora hay siete vacunas que han manifestado su interés o se encuentran realizando el debido proceso ante la Secretaría de Salud y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarias (Cofepris) para llevar a cabo la Fase 3 en México o su equivalente.

Un ejemplo de ello es la participación de 5,000 mexicanos en los ensayos clínicos de la Fase 3 de la vacuna desarrollada por el corporativo Johnson & Johnson, la cual fue confirmada por el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

“Aquí no conmemoramos la fecha, en España sí”: López Obrador insistió en que debe haber una disculpa por la Conquista

AMLO: recuperar el penacho de Moctezuma “es casi una misión imposible”, se lo han apropiado

“Está esto muy raro”: López Obrador confirmó robo de medicamentos para niños con cáncer

“Llegó a sentirse que era un estadista”: la mordaz crítica de López Obrador a Peña Nieto y los medios que lo impulsaron

“No vamos a dar la espalda a América Latina”: López Obrador se comprometió a no mirar “solo al norte”