Mi Beca para Empezar: qué incluye la despensa y cuándo la entregarán

Una serie de apoyos se han sumado a lo largo del año en beneficio de los ciudadanos, para enfrentar el impacto económico que ha causado la pandemia de coronavirus, tal es el caso de las despensas que serán dispersadas en beneficio de los alumnos adscritos al programa de Mi Beca para Empezar.

Por ello, Claudia Sheinbaum, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, informó esta mañana que se tomó la decisión de hacer un paquete de víveres que deberán de ser entregados a los niños.

La despensa cargada con 15 productos alimenticios no perecederos será otorgada a los estudiantes en coordinación con el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), pues se trata de una ayuda en sustitución del desayuno que normalmente se entregaba a los estudiantes cuando se encontraban en clases presenciales.

El apoyo alimenticio estará integrado de la siguiente forma:

*Un paquete de avena de 400 gr.

*Dos piezas de sopa de 200 gr.

*Dos bolsas de frijol de 1 kg.

*Dos bolsas de lenteja de 1 kg.

*Un kilo de arroz

*Dos latas de chicharos

*Dos latas de atún

*Un paquete de amaranto de 250 grs

*Un litro de aceite

*Una lata de sardina

De acuerdo con el Gobierno de la CDMX, los lineamientos ya fueron publicados en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México desde el pasado 7 de octubre del presente año.

Los recursos para brindar la ayuda a un millón 200,000 estudiantes provienen del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM), con un monto total para ello de 367,159,529 pesos.

El proceso de distribución contará con 154 puntos de entrega, entre los que destacan 93 pilares y 61 centros DIF.

¿Cómo se realizará la entrega?

Los tutores serán citados por el Fideicomiso de Educación Garantizada (Fidegar) a través de un mensaje de texto.

En dicho mensaje se incluirá lugar, hora y fecha de entrega con relación a la letra inicial del apellido paterno.

De acuerdo con el calendario de distribución la entrega se realizará del 3 al 23 de noviembre de lunes a sábado en un horario de 9 am a 5 pm.

Así queda el calendario

*Niños con inicial de primer apellido A: lunes 23 de noviembre

*A y B: sábado 21 de noviembre

*C: viernes 20 de noviembre

*C y D: jueves 19 de noviembre

*D, E Y F: miércoles 18 de noviembre

*G: martes 14 de noviembre

*G y H: lunes 16 de noviembre

*I, J y K: sábado 14 de noviembre

*L: viernes 13 de noviembre

*M: jueves 12 de noviembre

*M, N y Ñ: miércoles 11 de noviembre

*O y P: martes 10 de noviembre

*P y Q: lunes 9 de noviembre

*R: sábado 7 de noviembre

*R y S: viernes 6 de noviembre

*S y T: jueves 5 de noviembre

*U, V y W: miércoles 4 de noviembre

*X, Y y Z: martes 3 de noviembre

“Todos los niños que van a la escuela pública van a recibir este apoyo. Para que no hagan filas se les enviará un mensaje para poder recoger el apoyo y se deriva del apoyo que no pudieron recibir por no asistir a clases”, dijo Claudia Sheinbaum.

La mandataria reiteró que se trata de un único apoyo alimentario y para recibirlo deberá acudir siguiendo todas las normas establecidas de salud.

