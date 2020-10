El Cártel H-2, de los Beltrán Leyva, fue el menos “golpeado” en tiempos de Cienfuegos y Peña Nieto

Durante ese tiempo, la Secretaría de la Defensa Nacional concentró el 99% del combate contra el narcotráfico en Nayarit, en 10 municipios controlados por el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (Foto: Archivo)

El general Salvador Cienfuegos Zepeda, de acuerdo con el gobierno de Estados Unidos, trabajó para el Cártel H-2 entre diciembre de 2015 y febrero de 2017. Durante ese tiempo, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) concentró el 99% del combate contra el narcotráfico en Nayarit, en 10 municipios controlados por el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

En ese periodo, estadísticas oficiales del Ejército mexicano consultadas por Milenio revelaron que el Cártel H-2 no tuvo bajas significativas en el decomiso de droga. La única registrada, según el medio, ocurrió el 2 de febrero de 2017, cuando se decomisaron 30,550 kilos de marihuana en la capital, Tepic.

La organización criminal era liderada en ese entonces por Juan Francisco Patrón Sánchez, El H-2, abatido el 9 de febrero de 2017 en Nayarit. También, era comandada por Daniel Silva Gárate y Fausto Isidro Meza Flores, mejor conocido como El Chapo Isidro: un narcotraficante que desde 2008 comenzó una lucha, junto con Arturo Beltrán Leyva, contra Joaquín El Chapo Guzmán por la captura de Alfredo Beltrán Leyva o El Mochomo.

Del total de 136 aseguramientos, 102 se concentraron en La Yesca, municipio controlado por el CJNG. Además, la mayoría de las ubicaciones se encuentran en la sierra: una franja fronteriza con las entidades federativas de Sinaloa y Jalisco (Foto: Sedena)

El registro de decomisos que realizó a Secretaría de la Defensa Nacional, del cual tiene una copia Milenio, señala que se llevaron a cabo 136 operativos en Acaponeta, Ahuacatlán, Amatlán de las Cañas, Del Nayar, Huajicori, Ixtlán del Río, La Yesca, Ruiz, Tecuala, y Tepic.

Del total de 136 aseguramientos, 102 se concentraron en La Yesca, municipio controlado por el CJNG. Además, la mayoría de las ubicaciones se encuentran en la sierra: una franja fronteriza con las entidades federativas de Sinaloa y Jalisco.

La Yesca se localiza en la Sierra Madre Occidental, una de las principales regiones de cultivo de marihuana en el estado. Colinda con el municipio de Tequila, en Jalisco, y el Nayar, en Nayarit, el cual conecta a los estados de Zacatecas y Durango. Este último es controlado por el Cártel de Sinaloa.

Entre el 1 y 16 de diciembre se efectuaron cinco decomisos; en todo el 2016 fueron 116, y del 1 de enero al 18 de febrero de 2018 fueron 15, según los documentos consultados por Milenio.

Cienfuegos Zepeda fue arrestado el pasado 15 de octubre en Los Ángeles, California (Foto: Bill Robles/AP)

Medios de prensa locales también reportaron que durante ese tiempo se documentó el desplazamiento de comunidades indígenas de la sierra, las cuales se oponían a la producción de amapola y marihuana que obligaban e imponían los cárteles.

Uno de los decomisos más importantes llevados a cabo por el Ejército de México en la administración del general Cienfuegos Zepeda fue la incautación de 1,934 kilos de marihuana en Amatlán de Cañas, otro municipio controlado por el Cártel Jalisco Nueva Generación.

Cuatro de los decomisos fueron en La Yesca y tres sucedieron el 17 de octubre. De acuerdo con el Ejército, se aseguraron 5,100 kilos de marihuana. El más significativo, y el último, fue el 18 de octubre cuando se incautaron 1,450 kilos de marihuana.

En ese periodo dos generales estuvieron al frente de la 13/a. Zona Militar. Miguel Andrade Cisneros, el primero de ellos, de enero de 2015 a abril de 2016.

El ex presidente mexicano, Enrique Peña Nieto (c) y el ex secretario de la Defensa Nacional, el general Salvador Cienfuegos (i) (Foto: EFE/Mario Guzmán/Archivo)

Leopoldo Quezada Ávalos fue su relevo el 27 de abril de 2016. Recibió un reconocimiento de Edgar Veytia, entonces titular de la Fiscalía General de Justicia de Nayarit, quien el 27 de marzo de 2017 fue arrestado en San Diego, California, y condenado en septiembre de 2019 a 20 años de prisión por delitos de narcotráfico relacionados con el Cártel H-2.

“Las fuerzas armadas, al igual que la Marina, Policía Federal y PGR, han sido aliados incansables de esta tranquilidad que hoy gozamos los nayaritas, nos han ayudado desde siempre y merecen nuestro reconocimiento”, declaró Veytia el día en que fue presentado el general Quezada Ávalos, según la prensa local.

En ese entonces, Salvador Cienfuegos Zepeda, ex secretario de la Defensa Nacional, realizó diferentes discursos donde reconocía que fue un error utilizar al Ejército en la guerra contra el narcotráfico.

“Nosotros no pedimos estar aquí (en las calles), no nos sentimos a gusto. No estudiamos para perseguir delincuentes, nuestra función es otra y se está desnaturalizando”, señaló el 8 de diciembre de 2016, reportó Milenio.

Miembros de la Marina y el Ejército se enfrentaron el 16 de diciembre de 2009 con integrantes del Cártel de los Beltrán Leyva en un lujoso condominio residencial de Cuernavaca, capital del estado de Morelos (Foto: EFE/STR)

Cienfuegos Zepeda fue acusado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos de una serie de cargos que lo vinculan al Cártel de los Beltrán Leyva.

El expediente No. 19-366 (CBA)(E.D.N.Y) señala que Cienfuegos ayudó a que la organización criminal se expandiera de Mazatlán al resto de Sinaloa.

“El gobierno emite respetuosamente esta carta, en apoyo de su petición de orden de detención permanente para el imputado Salvador Cienfuegos. El acusado ocupó el cargo de Secretario de Defensa Nacional en México de 2012 a 2018 (...)

El acusado abusó de ese cargo público para ayudar al Cartel H-2, una organización mexicana de narcotráfico extremadamente violenta, a traficar miles de kilogramos de cocaína, heroína, metanfetamina y marihuana a los Estados Unidos, incluyendo la ciudad de Nueva York. A cambio de sobornos, permitió que el Cártel H-2, un cártel que habitualmente se dedica a la violencia generalizada, incluida la tortura y el asesinato, operara con impunidad en México”, advierte la imputación.

Durante el mandato, los operativos castrenses fueron señalados por el alto índice de letalidad, el uso excesivo de la fuerza y las reiteradas violaciones de derechos humanos (Foto: Cuartoscuro)

Asimismo, el documento refiere que el 14 de agosto de 2019 un gran jurado reunido en el Distrito Este de Nueva York acusó al ex funcionario de delitos de tráfico de drogas y lavado de dinero. El mismo día, la Jueza Magistrada Vera M. Scanlon de los Estados Unidos emitió una orden de arresto contra el acusado.

Cienfuegos Zepeda fue arrestado el pasado 15 de octubre en Los Ángeles, California.

El máximo jefe del Ejército mexicano llegó a la dependencia en 2012. Fue clave en la continuación de guerra contra el narcotráfico de Felipe Calderón, del 2006 al 2012. Antes de su nombramiento ocupó otros cargos como Inspector y Contralor General del Ejército y Fuerza Aérea y Subjefe de Doctrina Militar del Estado Mayor de la Defensa Nacional.

El general nació en la Ciudad de México, en 1948. Comenzó su carrera militar en 1964. Destacó como uno de los militares más influyentes del Ejército y el más experimentado en diplomacia militar internacional.

Durante el mandato, los operativos castrenses fueron señalados por el alto índice de letalidad, el uso excesivo de la fuerza y las reiteradas violaciones de derechos humanos.

El Cártel H-2 es una escisión de la organización criminal de los Beltrán Leyva. De acuerdo con las autoridades de Estados Unidos, se trata de un grupo extremadamente violento, cuyas tácticas se basan en la tortura y el asesinato (Foto: Archivo)

El Cártel H-2

El Cártel H-2 es una escisión de la organización criminal de los Beltrán Leyva. De acuerdo con las autoridades de Estados Unidos, se trata de un grupo extremadamente violento, cuyas tácticas se basan en la tortura y el asesinato.

Su líder Juan Francisco Patrón, El H-2 o El Chico, fue abatido durante una operación de la Marina, en 2017, en el aeropuerto de Tepic, Nayarit.

Patrón era una pieza importante de la organización del Cártel de los Beltrán Leyva, en el trasiego de droga en las zonas de Nayarit y Jalisco, en el Pacífico mexicano. El líder criminal aspiraba a reconquistar también Sinaloa, tierra natal de Joaquín El Chapo Guzmán.

El 20 de septiembre de 2017, El H-2 se convirtió en una obsesión para el ejército mexicano, luego de un artero ataque contra un convoy militar que escoltaba una ambulancia, en Culiacán, Sinaloa, y que trasladaba al poderoso narco, Julio Óscar Ortiz, El Kevin. Al Patrón lo responsabilizaron de la muerte de cinco soldados y otros diez heridos.

