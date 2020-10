Paso a paso: qué es y cómo prevenir el skimming, la estafa que clona tu tarjeta en los cajeros automáticos

(Foto: EFE/Miguel Gutiérrez/Archivo)

Nos encontramos en la segunda mitad de octubre, y cada vez estamos más cerca de esa época en la que desgastamos la tarjeta al realizar un mayor número de transacciones por las ofertas del Buen Fin, la llegada del Aguinaldo y las fechas navideñas. Y por ese motivo, los estafadores están muy activos, esperando la oportunidad perfecta para timar a sus víctimas.

En este sentido, uno de los fraudes más comunes es la clonación de tarjetas. Así lo advirtió la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) en la edición mensual de la revista “Proteja su Dinero”, donde señalaron que dentro del duplicado, uno de los engaños más comunes es el skimming.

A través de esta modalidad, los delincuentes logran obtener la información de una tarjeta que ha sido utilizada en una transacción, tanto en un cajero como en un local comercial. Para ello utilizan un escáner que copia los datos de nuestra cartulina de crédito o débito, y les permite utilizarlos en fraudes posteriores.

“Para robar tu información utilizan una máquina de escaneo llamada skimmer de bolsillo, el cual se coloca en la ranura del cajero automático en donde insertas tu tarjeta. Una vez dentro, esta máquina leerá la banda magnética de la misma, para obtener el número de plástico, fecha de expedición, nombre del titular y número de seguridad. Esta es una de las formas de clonación más rápidas, y también puede ocurrir en tiendas comerciales”, explica la Condusef en su artículo.

¿Qué debo hacer si clonan mi tarjeta?

Si detectas en los movimientos de tu cuenta una operación que no reconoces, lo más probable es que te hayan clonado la tarjeta. En ese caso, la Condusef explica que debes seguir cuanto antes los siguientes pasos:

Paso 1: comunícate con tu institución bancaria para solicitar la cancelación de tu tarjeta, para evitar que los criminales continúen realizando cargos a tu tarjeta.

Paso 2: al llamar, presenta también tu queja y denuncia todos los cargos que tú no has realizado.

Paso 3: trata de recordar la fecha, la hora y el lugar en que utilizaste tu tarjeta por última vez, así como el saldo con el que contabas. Con esa información el banco iniciará una investigación y te dará una respuesta en un plazo de unos 45 días naturales.

Paso 4: en el caso de extravío o robo de la tarjeta deberás además presentar un reporte ante el Ministerio Público.

Desde que se produce el cargo no reconocido, el cliente del banco cuenta con un plazo máximo de 90 días para reportarlo. La institución está obligada a devolver el monto de las operaciones que no fueron realizadas por el titular de la cuenta.

Si los delincuentes clonan tu tarjeta de crédito, la entidad bancaria deberá abonarte de inmediato y de forma provisional el dinero. Sin embargo, si copian los datos de tu cartulina de débito deberás esperar a la resolución de la investigación. Si se niegan a reembolsar el importe, puedes acudir a las Unidades de Atención a Usuarios de la Condusef.

¿Cómo puedo evitar ser víctima de skimming?

Para no caer en este tipo de estafa, el organismo emitió las siguientes recomendaciones:

- Al utilizar un cajero, revisa que la ranura en la que insertas tu tarjeta no tenga algún objeto sospechoso. También revisa la abertura por la que sale el dinero. En caso de que notes algo extraño, no utilices esa terminal, y denuncia los hechos.

- A la hora de realizar alguna operación en el cajero, evita pedir ayuda a personas que no conozcas.

- Si eres una persona adulta mayor y no estás acostumbrada a utilizar el cajero, pídele a alguien de tu confianza que te acompañe.

- Cuando acudas a comercios como restaurantes, tiendas y gasolineras, exige que los cargos a tu tarjeta los hagan frente a ti, con terminales móviles. Esto ayudará a reducir el riesgo de que clonen tu tarjeta colocando otro plástico arriba del lector de la terminal.

- Observa que las terminales no tengan algún aparato añadido.

Además, la Condusef recordó otros consejos que también son útiles para evitar este tipo de fraudes, como mover el teclado del cajero antes de empezar a usarlo para comprobar que no esté sobrepuesto, procurar ir a cajeros concurridos para evitar asaltos, ocultar el NIP al teclearlo, y no olvidar que las entidades financieras no solicitan tus datos por correo electrónico, mensaje o llamada, y sólo lo hacen en las sucursales.

