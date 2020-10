Aseguran que, por ejemplo, ambos movimientos fueron levantados a partir de los fracasos de otros y se benefician de la polarización (Foto: Daniel Augusto/Cuartoscuro)

El Frente Nacional Anti AMLO, liderados por Gilberto Lozano, ocuparon las calles del Centro Histórico desde mediados de septiembre de 2020 y actualmente mantienen un plantón con casas de campaña en el Zócalo Capitalino de la Ciudad de México.

Sin embargo, han sido blancos de grandes críticas, empezando por las del presidente, y protagonistas de polémicas que van desde las férreas palabras de su cabecilla, hasta la supuesta falsa ocupación del campamento en la Plaza de la Constitución, pues hasta el aire ha arrastrado varias de las casas.

Al respecto, el periodista Diego Fonseca escribió para el diario The New York Times que se trata de una oposición “crispada y sin propuestas que daña a México”, pero aseguró que hay razones detrás del enojo de quienes lo conforman.

Lo principal, es que se trata de un presidente “que ha llevado su gobierno como un cacique y tomando decisiones severamente cuestionables con la pandemia y la gestión pública en general”, de acuerdo con el columnista.

FRENAAA y López Obrador son muy parecidos: la crítica de The New York Times a los movimientos opositores en México (Foto: REUTERS/Carlos Jasso)

Por otra parte, opinó que se trata de un grupo de personas que simplemente están enojadas, y calificó el movimiento como la “oposición por hartazgo”, además de señalar que dentro de sus ideales no existe una propuesta clara.

Aclaró también que se trata de un aglomerado en el que únicamente “practican la política de subjetivismo identitario, el desafuero como método y la intolerancia como bandera”.

“Desean quejarse, y ya. Y, por lo mismo, necesitan un enemigo vivo contra quien medirse, uno que mantenga la sangre hirviente”, redactó Fonseca.

Pero a la vez, consideró que tanto el Frente opositor como Andrés Manuel López Obrador tienen muchas características en común, pues, para empezar “se benefician mutuamente de la polarización”, a la vez que la democracia en el país va deteriorándose cada día.

Fonseca opinó que se trata de un grupo de personas que simplemente están enojadas, y calificó el movimiento como la “oposición por hartazgo” (Foto: REUTERS/Carlos Jasso)

Por otra parte, opinó que ambos movimientos fueron levantados a partir de los fracasos de otros. Como ejemplo, dijo que “AMLO se alimentó de los desastres del PRI y el PRD”, mientras que los miembros de FRENAAA “capitalizan la desbandada del PAN”.

“Si viven de la degradación de los partidos, no esperen que ayuden a recuperarlos”, escribió Fonseca para el The New York Times.

Además, aseguró que esta clase de oposición, de actos presuntamente contra su gobierno, sus decisiones y su gabinete, es una “derecha soliviantada que le conviene a AMLO”; lo anterior, dijo, es perfecto para que el mandatario nacional continúe con sus desestimaciones a quien considere su enemigo.

Por último, reflexionó que FRENA le dio toda la razón al presidente que únicamente los tachaba de fifís y conservadores, además de darle una razón para utilizar a su movimiento como “un globo de ensayo ultra, para inyectar miedo, fatalismo y peligros sobredimensionados que amalgame a sus seguidores”.

Y reflexionó que FRENA le dio toda la razón al presidente que únicamente los tachaba de fifís y conservadores (Foto: Presidencia de México)

Por su parte, los integrantes del Frente Nacional Anti AMLO continúan convocando adeptos a su movimiento y en fechas recientes realizaron una marcha en fechas recientes por las calles de la Ciudad de México, misma en la que exigieron la renuncia del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Durante su paso por las calles capitalinas, los manifestantes lanzaron consignas contra el presidente López Obrador, al tiempo que aseguraron, buscan reunir a más de 100,000 personas para demostrar al mandatario que sí existe tal cantidad de gente que exige su renuncia.

Lo anterior, tras las declaraciones del presidente en las que aseguró que luego de la primera manifestación de FRENAAA con 100,000 integrantes y si cae el apoyo de la gente a su proyecto en las encuestas, será el primero en irse.

“En mi caso, a la primera manifestación de 100.000 y que yo vea que en las encuestas ya no tengo apoyo, a Palenque, Chiapas, ni siquiera espero la revocación del mandato, ahí nos vemos, porque tengo principios, porque tengo ideales”, aseguró.

