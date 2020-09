“Llueva, truene o relampagueé”: López Obrador retó a Gilberto Lozano a acampar en el Zócalo

Foto: Presidencia de México.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, llamó este jueves a sus simpatizantes a no caer en provocaciones y no acudir al campamento que integrantes del Frente Nacional Anti Amlo (FRENAAA) mantienen desde el miércoles en el Zócalo de la Ciudad de México.

“Si son simpatizantes nuestros: que no vayan, y que se le garantice a este grupo que se manifieste con absoluta libertad, ya quedamos que lo único que me gustaría saber es que, pero tampoco es un mandato , lo único que pido es que se queden a dormir, que no se quede ahí nada más la gente, y también los que están detrás, que se queden ahí a dormir”, indicó el mandatario mexicano.

López Obrador también, aprovechó para invitar a Carlos Loret de Mola, Enrique Krauze y Héctor Aguilar Camín, si apoyan al FRENAAA, a que pongan su casa de campaña junto con la gente, y dijo, se va a asomar “a ver si llegan”, algunos de los personajes que apoyan el movimiento, como el periodista Pedro Ferriz, “al fin que vivo aquí”, expresó irónicamente.

"Se sabe que este movimiento lo encabeza un señor Lozano, Gilberto Lozano, se tiene que quedar ahí, un conductor de radio, Pedro Ferriz también y otros que se va a ir sabiendo, y lo único, que tienen todo el derecho a manifestarse toda la libertad, pero que no dejen a la gente sola, un dirigente tiene que enfrentar a quienes se cuestiona y no dejar solos a los seguidores; y estar ahí día y noche, llueva truene o relampagueé, ahí, nada de manipulación, pero repito, no es obligatorio, es nada más voluntario y ahí de repente me voy a asomar por la venta , como vivo aquí, a ver si ya llegó Ferriz.

Hay uno que apoya pero no ha estado aquí, el de la Coparmex, Gustavo de Hoyos, si. ¿No saben si los apoya Camín o Krauze... Loret de Mola; que pongan una casita aquí, unidad, digo, si son miembros de este movimiento si no, no tienen por qué", sugirió el presidente López Obrador.

Información en desarrollo...