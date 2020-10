La nieta del “Chapo”: las primeras imágenes de la hija de Rosa Isela Guzmán

Video: nelssiecarrillo / IG.

El video de una bebé de escasos meses se ha vuelto viral debido a que la cuenta de Instragam de nelssiecarrillo la ha identificado como la nieta del otrora poderoso líder del Cártel de Sinaloa, Joaquín “El Chapo” Guzmán.

De acuerdo a la poca información que se da junto con la grabación, la bebé sería hija de Rosa Isela Guzmán, la descendiente que el Chapo no ha reconocido.

En el clip de menos de un minuto, se observa a una hermosa bebé que sonrie. De acuerdo a algunos medios de comunicación el video habría sido compartido por la madre y replicado por la propietaria de la cuenta de instagram antes mencionada.

Rosa Isela Guzmán Ortiz (Foto: Archivo)

Quién Rosa Isela Guzmán, la hija no reconocida del Chapo

Rosa Isela Guzmán Ortiz afirma ser la hija mayor de Joaquín Guzmán Loera. Nadie en la familia del capo la reconoce, pero ella afirma que sí parte de la dinastía Guzmán.

“Le digo que lo quiero mucho, que estamos muy preocupados por él. Somos 16 hermanos”, dijo a la revista People en Español en 2017.

En aquel año, los medios locales citaban que esta mujer acudía a las audiencias de Joaquín Guzmán Loera.

Sus declaraciones llamaron la atención pues afirmaba que su presunto padre había sido traicionado por políticos mexicanos a quienes financiaba en sus campañas políticas, de acuerdo con el diario The Guardian. Rosa Isela desmintió después al diario sobre esas aseveraciones.Dice que su nombre es Rosa Isela Guzmán Ortiz.

El jueves 4 de mayo de 2019, mientras se desarrollaba el juicio del Chapo, fue vista en la Corte de Nueva York durante una audiencia preliminar de Guzmán Loera.

Medios de comunicación en los Estados Unidos la identificaron como la hija mayor del capo mexicano, incluso, ella habló a nombre de la familia: “(Le digo) que lo quiero mucho, que estamos muy preocupados por él. Somos 16 hermanos”, la citó la revista People en Español.

La hija mayor del capo hizo su aparición a través de las redes sociales (Foto: Especial)

A pesar de su presencia en la Corte la familia no la reconoció como hija del fundador del Cártel de Sinaloa, y su reaparición aviva una polémica que se inició el año pasado, cuando el diario británico The Guardian publicó que en 2014 uno de sus reporteros había grabado una serie de entrevistas con la mujer y sostenido otras vía Skype.

En esas entrevistas, la mujer acusaba a funcionarios mexicanos de haber roto un pacto con su padre, que había financiado sus campañas políticas, y a su mano derecha en el cártel, Ismael “El Mayo” Zambada, de haberlo entregado.

Reveló que el capo había visitado dos veces los Estados Unidos durante el tiempo que estuvo prófugo. La publicación afirmó que había comprobado la identidad de la mujer con documentos oficiales como la credencial de elector –el más aceptado en México-; su acta de nacimiento, donde aparece el nombre de sus dos padres, y también de manera independiente.

Una de las presuntas fotos de la hija del Chapo Guzmán

Posteriormente, ella desmintió al diario británico y aseguró que ni siquiera sabía que la estaban grabando.

Sin embargo, su figura provocó una serie de confusiones, ya que ni los otros hijos de “El Chapo”, ni sus abogados, ni su actual esposa, Emma Coronel, la reconocieron como descendiente del capo.

Las dudas sobre si era hija o no de Guzmán llevaron a Emma Coronel a difundir una carta en que la asegura que esa mujer no es parte de la familia del Chapo, incluso dijo que él no la conocía y no recordaba quién era su madre.

La carta fue enviada a diversos medios mexicanos en marzo de 2016.

“Ayer 4 de marzo, por los medios de comunicación, me enteré de una persona llamada Rosa Isela, quien afirma ser hija del Sr. Joaquín Guzmán, por lo que quiero comentar que cuando estuvo detenido Joaquín me comentó que esta mujer empezó a escribirle cartas diciendo que su mamá le había dicho que él era su papá, fue la primera vez que él escuchó de ella, y por cortesía le contestó y no la desmintió, pero nunca pudo recordar quién era su mamá, de nombre María Luisa, por lo que si verdaderamente existiera una acta de nacimiento donde Joaquín la reconoce como su hija se investigará y se hará lo necesario, incluso se le solicitará una prueba de ADN”, escribió Emma Coronel.

Los hijos y las mujeres de El Chapo

Oficialmente no se sabe cuántos hijos tiene “El Chapo”.

El semanario Proceso, que cita el expediente judicial del capo, dice que tuvo 18 con al menos siete mujeres distintas. Con tres de ellas, se casó.

Jesus Alfredo, Iván Archivaldo y Ovidio, tres de los hijos del capo mexicano (Fotos: DEA)

Con Alejandrina Salazar, tuvo cuatro hijos: Iván Archivaldo, Jesús Alfredo, César y Alejandrina.

Con Griselda López, tuvo otros cuatro: Édgar (asesinado en 2008 en un enfrentamiento con fuerzas de seguridad), Ovidio, Joaquín y Griselda.

Con la tercera, Emma Coronel, tuvo gemelas en 2011.

Es decir que, de los 18 hijos que habría tenido el capo, sólo hay 10 identificados. Aún así, su familia niega cualquier parentesco con Rosa Isela.

Las gemelas de Joaquín Guzmán Loera serán las únicas que lo podrán visitar en ADX Florence (AFP)

La misma Rosa Isela dijo estar dispuesta a realizarse pruebas de ADN para comprobar su parentesco con el capo, pero el 4 de abril de 2016, Univision publicó que la DEA y la CIA tenían información de autoridades mexicanas que negaban que fuera hija de Guzmán.

“Sí, soy hija del señor, ya lo saben. Ya tienen las pruebas, tienen mi acta de nacimiento”, insistió Rosa Isela en una entrevista con la cadena de TV, y aseguró que el contacto con su presunto padre se inició cuando se enteró que ella padecía cáncer.

El diario mexicano La Jornada publicó que, de acuerdo con la información de estas agencias de inteligencia, el verdadero nombre de la mujer sería Rosa Isela González Ortiz, nacida el 30 de octubre de 1974, hija de Jesús González y María Luisa Ortiz y su registro está en la ciudad de Tijuana, Baja California, en la frontera con Estados Unidos.

Hijas del Chapo Guzmán y Emma Coronel (Foto: Archivo)

Aún así, después de la extradición del capo a los Estados Unidos, la cadena Telemundo difundió una entrevista, que asegura fue pedida por ella, en la que afirma que le “cayó mal cómo lo trató el gobierno de México”.

Y afirmó sentirse molesta por las dudas sobre la autenticidad de sus palabras.

La boda de la hija del Chapo Guzmán en Culiacán

El pasado 25 de enero, Alejandrina Gisselle Guzmán Salazar, hija de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, contrajo nupcias con Édgar Cázares en la Catedral de Culiacán, en medio del escándalo ya que se presume que asistieron integrantes del Cártel de Sinaloa, entre ellos, su hermano Ovidio Guzmán contra quien existe una petición de extradición de Estados Unidos.

La boda se celebró por todo lo alto en medio de un impresionante operativo de seguridad que incluyó el cierre de las calles colindantes al recinto católico. Se realizó unos meses después que el gobierno de México doblara las manos ante Ovidio, otro de los hijos del Chapo Guzmán, a quien retuvo durante horas en un fraccionamiento residencial de la capital sinaloense, pero que decidió dejar en libertad ante la respuesta armada del cártel.

Gisselle se casó con Édgar Cázares, sobrino de Blanca Margarita Cázares Salazar, “La Emperatriz del narco”, señalada por EEUU como presunta operadora financiera de Ismael “El Mayo” Zambada, actual cabecilla de la organización criminal.

Una fotografía de Alejandrina Guzmán , su esposo Édgar Cázares y un invitado (Foto: Twitter /@just_some_d00d)

Al recinto, llegaron los invitados en camionetas blindadas y autos de lujo.

Los novios llevaron a un sacerdote cercano a las familias para que oficiara el acto.

El banquete para celebrar la boda entre Alejandrina Guzmán y Édgar Cázares se realizó en un lugar llamado Álamo Grande, propiedad del empresario sinaloense Antonio Sosa Valencia. Estuvo amenizado por la banda de música regional y norteña Calibre 50 y el cantante Julión Álvarez y José Manuel Figueroa.

Ésta boda se dio a conocer a través de redes sociales, primero por un video que compartió en Instagram la cuenta @chicapicosa2, luego circularon fotografías en Twitter, donde se pudo apreciar de qué forma llegaron los novios a la catedral.

Alejandrina Gisselle Guzmán Salazar, es empresaria, dueña de la marca El Chapo, lo que le da el derecho ante el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial de utilizar el sobrenombre de su padre en vestuario, calzado y sombrería, accesorios que ha lanzado a través de “El Chapo 701”, que también comercializa ropa y unas figuras miniatura con la imagen del Chapo Guzmán, similar a los muñecos conocidos como funkos.

Antes, la marca perteneció a una mujer de nombre Ángeles Moreno Rodríguez, según consta en el acta de cesión de derechos, la cual se firmó en Guanajuato.

Además, Alejandrina es accionista junto con su hermano César, de la empresa Giselle Artículos Escolares y de Oficina, marca registrada en Guadalajara, Jalisco y tiene acciones en la compañía Servicios Especializados en Vacunación.

Las gemelas Emaly y María Joaquina son las hijas más pequeñas del Chapo

Apenas en agosto pasado cumplieron 9 años de edad. Su madre es la más reciente pareja de Joaquín Guzmán: Emma Coronel, ex reina de belleza y licenciada en ciencias de la comunicación.

Las pequeñas fueron vistas durante el juicio a su padre y son las únicas familiares que puede visitar en el penal de máxima seguridad de Colorado al Chapo, que purga una condena de cadena perpetua. En diversos medios se dice que las pequeñas son la adoración de su padre.

Griselda Guadalupe Guzmán López nació producto del segundo matrimonio del Chapo con Griselda López Pérez. Es hermana de Édgar, Ovidio, Joaquín. Su madre fue fichada por las autoridades de Estados Unidos por presuntos nexos en actividades ilícitas con el Cártel de Sinaloa.

