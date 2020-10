El domingo más sangriento del año: trágica jornada con 114 homicidios

Es la segunda ocasión en lo que va del año en el que se reportan 114 homicidios en un día (Foto: Margarito Pérez/Cuartoscuro)

El domingo 11 de octubre, en promedio, se registraron al menos 4.7 homicidios dolosos por hora. De acuerdo con el reporte diario del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) con el reporte diario, fueron 114 víctimas los que se reportaron en el país.

El mayor número de casos sucedió en Estado de México (18), Puebla (11), Guanajuato (9) y Michoacán (8). Fueron en 23 entidades que reportaron al menos una muerte.

En tanto, en lo que va del mes de octubre, el promedio de homicidios es de 80.9 por día, lo cual significa un aumento de 5% en relación con el mes de septiembre (77.1).

Fue el pasado 22 de abril que se registró una jornada igual de violenta en el país y en lo que va del año, el mayor número de homicidios que se ha reportado fue el 8 junio, con 117.

En lo que va del año, van 17 días en los que se reportan 100 homicidios o más en un día. En el presente mes es la segunda ocasión, mientras que en agosto se reportó dicho número en cinco ocasiones (1, 2, 16, 25 y 26 de agosto).

Guanajuato

En lo que va del mes, las jornadas más violentas las ha acumulado la entidad de Guanajuato, ya que en 11 días, suma 149 homicidios dolosos, es decir, en promedio a diario murieron 13 personas a diario. Lo cual es consecuencia del control del área por parte del crimen organizado.

Aunque el gobierno federal informó que la violencia ha disminuido, las cifras indican que la violencia continúa en el estadio, tras de la captura del líder del Cártel de Santa Rosa de Lima, José Antonio Yépez, el “Marro”, el pasado 2 de agosto. Dicha situación generó una batalla por el poder de Guanajuato que el “Marro” controlaba. Una de las organizaciones que trata de arrebatar el liderazgo es el Cártel Jalisco Nueva Generación.

El día más violento fue el pasado 5 de octubre, con 32 casos reportados.

Homicidios dolosos (Foto: Cuartoscuro)

En conferencia de prensa, el 14 de agosto, el mandatario Andrés Manuel López Obrador indicó: “A partir de la detención del presunto líder delictivo, se ha observado una disminución de homicidios, no han desaparecido pero sí, ya no está en primer lugar Guanajuato, en estos últimos 15 días como era anteriormente en primer lugar. No quiere decir que se haya resuelto el problema”.

En los primeros ocho meses del 2020 se registraron 2,250 homicidios dolosos en la entidada, que si se compara con el mismo periodo del año pasado la diferencia de casos es de 460 más (25%).

Panorama nacional

De acuerdo con el reporte de Incidencia delictiva, hasta agosto, son 19,579 homicidios dolosos los que se han cometido en el país. En el octavo mes del año, se registraron 2,539, lo que significó el segundo periodo más violento, después de marzo, con 2,630 víctimas.

Según el reporte diario septiembre fueron 2,315 casos que se registraron en el país y en octubre hasta el momento se acumula 890 víctimas en casi dos semanas.

